'Tehlikenin Nişanlısı' Olarak Biliniyordu: Birçok Yeniliğe İmza Atan Kadın Havacı Marie Marvingt Kimdir?
'Tehlikenin Nişanlısı' Olarak Biliniyordu: Birçok Yeniliğe İmza Atan Kadın Havacı Marie Marvingt Kimdir?
Marie Marvingt, Fransız bir havacı, dağcı ve yazardı. Birçok yeniliğe imza atan Marvingt, hem havacılık alanında hem de savaş zamanında birçok kişiye dokundu. Peki Marie Marvingt kimdir? Marie Marvingt hangi yeniliklere imza atmıştır? Hepsini içeriğimizin devamında anlattık.
Kaynak: Wander Woman Project
Görseller: Early Aviators
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Sizleri Marie Marvingt ile tanıştıralım. Kendisi, Fransız bir havacı, dağcı ve yazar. Ayrıca birçok yeniliğe imza atmış bir isim.
Marie Marvingt, dört yaşındayken 4 kilometre yüzdü ve 15 yaşında 400 kilometrelik bir kanoyla Nancy'den Almanya'nın Koblenz kentine yolculuk yaptı.
1901 yılında, 26 yaşındaki Marvingt ilk balon yolculuğuna çıktı ve çok sevdi. 1907'de balon pilotu lisansı alan ilk Fransız kadın oldu ve iki yıl sonra Manş Denizi üzerinden Kıtadan İngiltere'ye balon pilotluğu yapan ilk kadın oldu.
1. Dünya Savaşı başladığında Marvingt erkek kılığına girmiş ve Fransız piyadeleriyle birlikte ön saflarda savaşmıştır.
Marvingt, savaştan sonra Fransız Kuvvetleri'nde gazeteci ve sağlık görevlisi olarak çalıştı.
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Marvingt, uçak ambulans için orijinal tasarımını geliştirmeye devam etti ve üretimi için savunuculuk yaptı.
Marvingt uçak ambulanslarında görev yapacak hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu fark ederek hava sağlık personeli için ilk eğitim programının oluşturulmasına yardımcı oldu ve ilk sertifikalı Uçuş Hemşiresi oldu.
Son yıllarında uçak ambulansları tanıtmaya ve şiir yazmaya devam etti.
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