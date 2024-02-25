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'Tehlikenin Nişanlısı' Olarak Biliniyordu: Birçok Yeniliğe İmza Atan Kadın Havacı Marie Marvingt Kimdir?

'Tehlikenin Nişanlısı' Olarak Biliniyordu: Birçok Yeniliğe İmza Atan Kadın Havacı Marie Marvingt Kimdir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 07:31

Marie Marvingt, Fransız bir havacı, dağcı ve yazardı. Birçok yeniliğe imza atan Marvingt, hem havacılık alanında hem de savaş zamanında birçok kişiye dokundu. Peki Marie Marvingt kimdir? Marie Marvingt hangi yeniliklere imza atmıştır? Hepsini içeriğimizin devamında anlattık.

Kaynak: Wander Woman Project

Görseller: Early Aviators

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Sizleri Marie Marvingt ile tanıştıralım. Kendisi, Fransız bir havacı, dağcı ve yazar. Ayrıca birçok yeniliğe imza atmış bir isim.

Sizleri Marie Marvingt ile tanıştıralım. Kendisi, Fransız bir havacı, dağcı ve yazar. Ayrıca birçok yeniliğe imza atmış bir isim.

Marie Félicie Élisabeth Marvingt Fransa'nın Aurillac kentinde doğdu ve Metz'de büyüdü. On dört yaşındayken annesini kaybetti ve evin ve küçük erkek kardeşinin velayetini aldı. Kısa bir süre sonra aile Nancy'ye taşındı. Babası tutkulu bir spor meraklısıydı ve kızını yüzme, dağcılık, binicilik, buz pateni, kayak, jimnastik, tenis, eskrim, futbol, hokey, golf ve dövüş sanatları gibi çeşitli sporları yapmaya teşvik etti.

Marie Marvingt, dört yaşındayken 4 kilometre yüzdü ve 15 yaşında 400 kilometrelik bir kanoyla Nancy'den Almanya'nın Koblenz kentine yolculuk yaptı.

Marie Marvingt, dört yaşındayken 4 kilometre yüzdü ve 15 yaşında 400 kilometrelik bir kanoyla Nancy'den Almanya'nın Koblenz kentine yolculuk yaptı.

Gençlik ve 20'li yaşlarında farklı spor dallarında ödüller kazanıyor ve çeşitli becerilere sahip oldu. 1905 yılında, 30 yaşındayken, Seine nehri boyunca yüzen ilk Fransız kadın oldu. İki yıl sonra, uluslararası bir askeri atış yarışmasını kazanarak Palms du Premier Tireur adlı ödülü aldı ve bu onura layık görülen tek kadın oldu. 1910'da, 35 yaşında, Fransız ve İsviçre Alplerindeki birçok zirveye tırmanan ilk kadın oldu. Aynı yıl, üç yıl üst üste kış sporlarında başarılı olmasının ardından, Fransız Spor Akademisi'nden 'tüm sporlar için' altın madalya alarak Fransa'da bugüne kadar verilen tek çoklu spor madalyasını elde etti.

1901 yılında, 26 yaşındaki Marvingt ilk balon yolculuğuna çıktı ve çok sevdi. 1907'de balon pilotu lisansı alan ilk Fransız kadın oldu ve iki yıl sonra Manş Denizi üzerinden Kıtadan İngiltere'ye balon pilotluğu yapan ilk kadın oldu.

1901 yılında, 26 yaşındaki Marvingt ilk balon yolculuğuna çıktı ve çok sevdi. 1907'de balon pilotu lisansı alan ilk Fransız kadın oldu ve iki yıl sonra Manş Denizi üzerinden Kıtadan İngiltere'ye balon pilotluğu yapan ilk kadın oldu.

Balon yarışmalarına katıldı ve çoğu zaman birinci oldu. Bir sonraki mücadelesi pilot lisansı almaktı ve 10 Haziran 1910'da sabit kanatlı pilot lisansı alan üçüncü kadın ve bunu bir yıldan kısa bir sürede yapan tek kadın olarak bir kez daha tarihe geçti. Altı aydan kısa bir süre sonra, ölçüm yapılması ve resmi rekorlar kitabına kadınların da dahil edilmesi konusunda ısrar etti. Ardından resmi olarak bir uçuş rekoruna sahip ilk kadın oldu.

1. Dünya Savaşı başladığında Marvingt erkek kılığına girmiş ve Fransız piyadeleriyle birlikte ön saflarda savaşmıştır.

1. Dünya Savaşı başladığında Marvingt erkek kılığına girmiş ve Fransız piyadeleriyle birlikte ön saflarda savaşmıştır.

Birkaç ay sonra fark edildi ve evine gönderildi ancak Mareşal Foch'un İtalyan Dolomitleri'ndeki alp alayına katılmasını istemesi üzerine savaşa geri döndü. Daha sonra Kızıl Haç Hemşiresi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. 1915'te havacı yeteneklerine ihtiyaç duyuldu ve Almanların elindeki topraklar üzerinde havadan bombalama görevlerinde uçması istendi ve dünyada savaş görevlerinde uçan ilk kadın oldu. Savaş sırasındaki eylemlerinden dolayı Croix de Guerre nişanı aldı.

Marvingt, savaştan sonra Fransız Kuvvetleri'nde gazeteci ve sağlık görevlisi olarak çalıştı.

Marvingt, savaştan sonra Fransız Kuvvetleri'nde gazeteci ve sağlık görevlisi olarak çalıştı.

Önceden sahip olduğu bir fikri geliştirmek için zaman ve çaba harcadı: Havadan ambulans hizmetleri için uçakları kullanmak. Ancak 1. Dünya Savaşı patlak verdi ve uçağı üretmesi gereken fabrika iflas etti, bu da fikrin gerçekleşmesini sekteye uğrattı.

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Marvingt, uçak ambulans için orijinal tasarımını geliştirmeye devam etti ve üretimi için savunuculuk yaptı.

Marvingt, uçak ambulans için orijinal tasarımını geliştirmeye devam etti ve üretimi için savunuculuk yaptı.

Konuyla ilgili birçok seminer ve konferans düzenledi, Les Amies De L'Aviation Sanitaire'in (Tıbbi Havacılık Dostları) kurucuları arasında yer aldı ve Birinci Uluslararası Tıbbi Havacılık Kongresi'ne başkanlık etti. Ayrıca, 1934 yılında Fas'ta sivil hava ambulansları kurduğu için Fas Barış Madalyası aldı.

Marvingt uçak ambulanslarında görev yapacak hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu fark ederek hava sağlık personeli için ilk eğitim programının oluşturulmasına yardımcı oldu ve ilk sertifikalı Uçuş Hemşiresi oldu.

Marvingt uçak ambulanslarında görev yapacak hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu fark ederek hava sağlık personeli için ilk eğitim programının oluşturulmasına yardımcı oldu ve ilk sertifikalı Uçuş Hemşiresi oldu.

Bu yeni meslek pek çok genç kadını cezbetti ve 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde 500'den fazla hemşire uçan hemşireler birliğine katıldı. Savaş sırasında Marvingt 60'lı yaşlarındaydı. Fransız Direnişi için savaştı ve Kızıl Haç için gönüllü hemşire olarak çalıştı.

Son yıllarında uçak ambulansları tanıtmaya ve şiir yazmaya devam etti.

Son yıllarında uçak ambulansları tanıtmaya ve şiir yazmaya devam etti.

80 yaşında helikopter pilotu lisansı aldı ve aynı anda dört pilot lisansına (balon, uçak, deniz uçağı, helikopter) sahip tek kadın oldu. Kendisi 88 yaşında vefat etmiştir.

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