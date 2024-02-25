'Tehlikenin Nişanlısı' Olarak Biliniyordu: Birçok Yeniliğe İmza Atan Kadın Havacı Marie Marvingt Kimdir?

Balon yarışmalarına katıldı ve çoğu zaman birinci oldu. Bir sonraki mücadelesi pilot lisansı almaktı ve 10 Haziran 1910'da sabit kanatlı pilot lisansı alan üçüncü kadın ve bunu bir yıldan kısa bir sürede yapan tek kadın olarak bir kez daha tarihe geçti. Altı aydan kısa bir süre sonra, ölçüm yapılması ve resmi rekorlar kitabına kadınların da dahil edilmesi konusunda ısrar etti. Ardından resmi olarak bir uçuş rekoruna sahip ilk kadın oldu.