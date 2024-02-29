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60 Yaşındaki Kaynanasının Sürekli Olarak Torununu Emzirmeye Çalışmasından Dem Vuran Kadın

60 Yaşındaki Kaynanasının Sürekli Olarak Torununu Emzirmeye Çalışmasından Dem Vuran Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 09:11

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kaynanasının sürekli olarak torununu emzirmeye çalıştığını ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi. Bazı kişiler bu durumu garipserken bazıları da 'ilginç' buldu!

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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
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Bebekler her zaman ebeveynlerin ilgisine ve bakımına muhtaç. Sizler de takdir edersiniz düzenli olarak besin ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerekiyor.

Bebekler her zaman ebeveynlerin ilgisine ve bakımına muhtaç. Sizler de takdir edersiniz düzenli olarak besin ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerekiyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kayınvalidesinin torununu sürekli olarak emzirmek istediğini dile getirdi.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kayınvalidesinin torununu sürekli olarak emzirmek istediğini dile getirdi.

Üstüne üstlük torununun kendisine 'anne' demesini de istiyormuş...

"Annem artık 60 yaşında. Tabii ki de emzirmesini istemiyorum..."

"Annem artık 60 yaşında. Tabii ki de emzirmesini istemiyorum..."

Not: Görsel temsilidir.

"Buna rızam yok. Duştan her çıktığımda çocuğuma kucağına almış ve emzirmeye başlamış oluyor. Ama ben oğlumu emzirmesini istemiyorum."

"Buna rızam yok. Duştan her çıktığımda çocuğuma kucağına almış ve emzirmeye başlamış oluyor. Ama ben oğlumu emzirmesini istemiyorum."

"Kayınvalidem ise bu duruma çok üzüldüğünü ve abarttığımı söylüyor. Fakat 60 yaşında bir kadın neden benim çocuğumu emzirmek istiyor?"

"Kayınvalidem ise bu duruma çok üzüldüğünü ve abarttığımı söylüyor. Fakat 60 yaşında bir kadın neden benim çocuğumu emzirmek istiyor?"
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"Fakat sorun şu ki kayınvalidemin sütü yok. Fakat nedensizce sürekli böyle bir davranışta bulunuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum."

"Fakat sorun şu ki kayınvalidemin sütü yok. Fakat nedensizce sürekli böyle bir davranışta bulunuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum."

Birçok kullanıcı, kaynananın bu davranışına tepki gösterdi. Bazıları bu durumu uygunsuz bulurken bazıları da garipsedi.

Birçok kullanıcı, kaynananın bu davranışına tepki gösterdi. Bazıları bu durumu uygunsuz bulurken bazıları da garipsedi.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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