60 Yaşındaki Kaynanasının Sürekli Olarak Torununu Emzirmeye Çalışmasından Dem Vuran Kadın
60 Yaşındaki Kaynanasının Sürekli Olarak Torununu Emzirmeye Çalışmasından Dem Vuran Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kaynanasının sürekli olarak torununu emzirmeye çalıştığını ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi. Bazı kişiler bu durumu garipserken bazıları da 'ilginç' buldu!
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Bebekler her zaman ebeveynlerin ilgisine ve bakımına muhtaç. Sizler de takdir edersiniz düzenli olarak besin ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerekiyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kayınvalidesinin torununu sürekli olarak emzirmek istediğini dile getirdi.
"Annem artık 60 yaşında. Tabii ki de emzirmesini istemiyorum..."
"Buna rızam yok. Duştan her çıktığımda çocuğuma kucağına almış ve emzirmeye başlamış oluyor. Ama ben oğlumu emzirmesini istemiyorum."
"Kayınvalidem ise bu duruma çok üzüldüğünü ve abarttığımı söylüyor. Fakat 60 yaşında bir kadın neden benim çocuğumu emzirmek istiyor?"
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"Fakat sorun şu ki kayınvalidemin sütü yok. Fakat nedensizce sürekli böyle bir davranışta bulunuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum."
Birçok kullanıcı, kaynananın bu davranışına tepki gösterdi. Bazıları bu durumu uygunsuz bulurken bazıları da garipsedi.
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