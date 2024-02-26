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Nazar mı Değdi? Gündemden Düşmeyen Kylie Jenner ve Timothée Chalamet Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!

Nazar mı Değdi? Gündemden Düşmeyen Kylie Jenner ve Timothée Chalamet Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!

Kylie Jenner Timothee Chalamet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 00:01

Altın Küre Ödülleri'nden bu yana tatlı mı tatlı halleriyle konuşulan Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Bunun sebebi ise yakın bir magazin kaynağı ile basına sızdırıldı!

Kaynak: https://www.thenews.com.pk/amp/116144...
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Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çiftini son zamanlarda sıkça duyuyoruz. İkili, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 81. Altın Küre Ödülleri'ndeki tatlı mı tatlı halleriyle gündem olmuştu.

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çiftini son zamanlarda sıkça duyuyoruz. İkili, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 81. Altın Küre Ödülleri'ndeki tatlı mı tatlı halleriyle gündem olmuştu.

Instagram gibi birçok sosyal medya platformunda viral olan o tatlı görüntüler aşka inancımızı tazelemişti.

Hatırlarsanız Jenner ve Chalamet, sık sık fısıldaşmışlar,

Hatırlarsanız Jenner ve Chalamet, sık sık fısıldaşmışlar,

Akabinde de ikilinin arasındaki 'gizli' konuşmalar dikkatli bir şekilde incelenmiş ve afişe olmuşlardı!

Akabinde de ikilinin arasındaki 'gizli' konuşmalar dikkatli bir şekilde incelenmiş ve afişe olmuşlardı!

Anlatmıştık;

Aslına bakarsanız, birazdan söyleyeceğimiz iddiaya kadar ikilinin arasından su sızmıyordu. Hatta Ocak ayının başlarında beraber tenis maçına bile gitmişlerdi!

Aslına bakarsanız, birazdan söyleyeceğimiz iddiaya kadar ikilinin arasından su sızmıyordu. Hatta Ocak ayının başlarında beraber tenis maçına bile gitmişlerdi!
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İkiliye nazar mı değdi? Bazı magazin kaynakları, çiftin yakın bir zamanda ayrıldığını dile getirdi.

İkiliye nazar mı değdi? Bazı magazin kaynakları, çiftin yakın bir zamanda ayrıldığını dile getirdi.

"Çift, Altın Küre Ödülleri'nden beri göz önünde değiller. Yani Ocak ayının ilk haftasından beri çift, hiçbir şekilde topluma açık bir şekilde gözlemlenmediler. Bu bir ayrılık habericisi mi?"

"Çift, Altın Küre Ödülleri'nden beri göz önünde değiller. Yani Ocak ayının ilk haftasından beri çift, hiçbir şekilde topluma açık bir şekilde gözlemlenmediler. Bu bir ayrılık habericisi mi?"

Çiftin arasındaki ilişki aslına bakarsanız 2023 yılının Nisan ayına dayanıyor. O günden bu yana magazin manşetlerinde sık sık yer alan çift, son aylarda her şeyden elini ayağını çekmişler gibi görünüyor.

Çiftin arasındaki ilişki aslına bakarsanız 2023 yılının Nisan ayına dayanıyor. O günden bu yana magazin manşetlerinde sık sık yer alan çift, son aylarda her şeyden elini ayağını çekmişler gibi görünüyor.

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