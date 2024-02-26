Nazar mı Değdi? Gündemden Düşmeyen Kylie Jenner ve Timothée Chalamet Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!
Nazar mı Değdi? Gündemden Düşmeyen Kylie Jenner ve Timothée Chalamet Çiftinin Ayrıldığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.thenews.com.pk/amp/116144...
Altın Küre Ödülleri'nden bu yana tatlı mı tatlı halleriyle konuşulan Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Bunun sebebi ise yakın bir magazin kaynağı ile basına sızdırıldı!
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Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çiftini son zamanlarda sıkça duyuyoruz. İkili, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 81. Altın Küre Ödülleri'ndeki tatlı mı tatlı halleriyle gündem olmuştu.
Hatırlarsanız Jenner ve Chalamet, sık sık fısıldaşmışlar,
Akabinde de ikilinin arasındaki 'gizli' konuşmalar dikkatli bir şekilde incelenmiş ve afişe olmuşlardı!
Aslına bakarsanız, birazdan söyleyeceğimiz iddiaya kadar ikilinin arasından su sızmıyordu. Hatta Ocak ayının başlarında beraber tenis maçına bile gitmişlerdi!
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İkiliye nazar mı değdi? Bazı magazin kaynakları, çiftin yakın bir zamanda ayrıldığını dile getirdi.
"Çift, Altın Küre Ödülleri'nden beri göz önünde değiller. Yani Ocak ayının ilk haftasından beri çift, hiçbir şekilde topluma açık bir şekilde gözlemlenmediler. Bu bir ayrılık habericisi mi?"
Çiftin arasındaki ilişki aslına bakarsanız 2023 yılının Nisan ayına dayanıyor. O günden bu yana magazin manşetlerinde sık sık yer alan çift, son aylarda her şeyden elini ayağını çekmişler gibi görünüyor.
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