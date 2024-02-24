Jennifer Lopez, Ben Affleck ile Olan Evliliğindeki Zorlukları En İnce Ayrıntısına Kadar Anlattı!
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile Olan Evliliğindeki Zorlukları En İnce Ayrıntısına Kadar Anlattı!
Uzun süredir gündemden düşmeyen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, son zamanların en dikkat çeken magazin figürlerinden bir tanesi. Yeni albümü 'This Is Me... Now' ile bu ilişkiyi daha da irdelemek isteyen Lopez, evliliğindeki zorlukları anlattı.
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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i hepimiz biliyoruz. Sahne şovlarında devleşip birçok hit şarkıya imza atan Lopez, son ayların en çok konuşulan magazin figürlerinden bir tanesi.
Ben Aflleck ile sık sık gündeme gelen Lopez, yeni imajıyla da geçtiğimiz günlerde epey bi' konuşulmuştu.
Hatırlarsanız başarılı şarkıcı, dokuzuncu stüdyo albümü "This Is Me... Now" röportajındaki "farklı" haliyle sosyal medyanın diline düşmüştü.
Gelin görün ki Lopez, bu sefer de bambaşka bir konuyla gündemde: "The Greatest Love Story Never Told" isimli yeni belgeselinde Jennifer Lopez, hem Ben Affleck ile hem de kendiyle olan problemlerini en ince ayrıntısına kadar anlatacak.
Jennifer Lopez, büyüdüğü ve kendini bulduğu aşamalara da mercek tutacak: Kendisinden zaman zaman şüphe ettiği ve yetersiz göründüğünü düşündüğü dönemleri de ince eleyip sık dokuyacak.
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Fakat Lopez, bu sürecin tamamında Ben Affleck'in sürekli yanında olduğunu söylüyor.
"Şimdilerde daha sağlıklı, daha aşk dolu ve güzel bir ilişkideyim. İlişkide daha çok varolduğum bir yerdeyim. Fakat biliyor musunuz? Şu an her şey 20 yıl öncekinden daha zor."
Jennifer Lopez'in 'proje' olarak nitelendirdiği yeni albümünde kendinden ziyade "kendini kabul etme" ve "sevme" konuları işlenecek.
Ayrıca Lopez, albümdeki şarkıları için Ben'in aşk mektuplarından da ilham almış.
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