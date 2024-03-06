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7 Yaşındaki Oğlunu Hala Emzirmeye Devam Eden Anneden İlginç Açıklamalar: "Kardeşini Kıskanıyor..."

7 Yaşındaki Oğlunu Hala Emzirmeye Devam Eden Anneden İlginç Açıklamalar: "Kardeşini Kıskanıyor..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 12:09

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 7 yaşındaki oğlunu hala emzirdiğini dile getirdi. Bazı kullanıcılar çocuğun emzirme yaşının geçtiğini söylese de anne, oğlunun kız kardeşini kıskandığını söyledi.

Buyurun detaylar.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
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Tahmin edeceğiniz anne olmanın bazı zorlukları var: O nedenle bu süreç her ne kadar tatlı olsa da zaman zaman zahmetli de olabiliyor.

Tahmin edeceğiniz anne olmanın bazı zorlukları var: O nedenle bu süreç her ne kadar tatlı olsa da zaman zaman zahmetli de olabiliyor.

Beslenme, bakım ve gece vardiyaları da olmak üzere birçok etken aslında bebek büyütme sürecini oluşturuyor.

Beslenme, bakım ve gece vardiyaları da olmak üzere birçok etken aslında bebek büyütme sürecini oluşturuyor.

Her şey bir kenara, beslenme demişken geçtiğimiz günlerde bir kadın 'emzirmekle' alakalı söylediği bir itiraf nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Her şey bir kenara, beslenme demişken geçtiğimiz günlerde bir kadın 'emzirmekle' alakalı söylediği bir itiraf nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Kadın, itirafını yazdığı sitede, "5 yaşındaki oğlumu, kız kardeşini kıskandığı için gece yatmadan önce emziriyorum. Sanki onu ödüllendiriyormuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın, itirafını yazdığı sitede, "5 yaşındaki oğlumu, kız kardeşini kıskandığı için gece yatmadan önce emziriyorum. Sanki onu ödüllendiriyormuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar çocuğun emme yaşını çoktan geçtiğini söylese de, başka bir kullanıcı "Bunda hiçbir sorun yok. Benim oğlum 7 yaşında ve hala emziriyorum." dedi.

Bazı kullanıcılar çocuğun emme yaşını çoktan geçtiğini söylese de, başka bir kullanıcı "Bunda hiçbir sorun yok. Benim oğlum 7 yaşında ve hala emziriyorum." dedi.
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"Bu hem anne hem çocuk arasındaki bağı güçlendiriyor. Üzgün olduklarında düzelmelerine yardımcı oluyor. Ve en önemlisi harika hissettiriyor."

"Bu hem anne hem çocuk arasındaki bağı güçlendiriyor. Üzgün olduklarında düzelmelerine yardımcı oluyor. Ve en önemlisi harika hissettiriyor."

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, anne sütü ya da bebek maması bebeğinizin yaklaşık ilk bir yıl boyunca ana besin kaynağı olmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, anne sütü ya da bebek maması bebeğinizin yaklaşık ilk bir yıl boyunca ana besin kaynağı olmalıdır.

Yapılan bir açıklamada şöyle denmektedir: 'Sağlık uzmanları altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmeyi, ikinci altı ayda uygun gıdaların kademeli olarak verilmesini ve emzirmenin iki yıl veya daha uzun süre devam etmesini önermektedir.

"Bazı ebeveynler ve bebekler emzirmekten o kadar keyif alırlar ki emzirmeyi bırakmak için aceleci davranmazlar."

"Bazı ebeveynler ve bebekler emzirmekten o kadar keyif alırlar ki emzirmeyi bırakmak için aceleci davranmazlar."

'Dört yaşına kadar olan çocukların emzirilmeye devam etmesi anormal bir durum değildir. Aile üyeleri ve arkadaşlar emzirmenin devam etmesinden rahatsızlık duyabilir ve ailenize ve arkadaşlarınıza neden emzirmeye devam etmeye karar verdiğiniz hakkında bilgi vermeniz yararlı olabilir. Bu, çocuğunuz için devam eden sağlık faydaları, güvenlik ve rahatlık ile ilgili bilgiler içerebilir.'

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