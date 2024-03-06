7 Yaşındaki Oğlunu Hala Emzirmeye Devam Eden Anneden İlginç Açıklamalar: "Kardeşini Kıskanıyor..."

'Dört yaşına kadar olan çocukların emzirilmeye devam etmesi anormal bir durum değildir. Aile üyeleri ve arkadaşlar emzirmenin devam etmesinden rahatsızlık duyabilir ve ailenize ve arkadaşlarınıza neden emzirmeye devam etmeye karar verdiğiniz hakkında bilgi vermeniz yararlı olabilir. Bu, çocuğunuz için devam eden sağlık faydaları, güvenlik ve rahatlık ile ilgili bilgiler içerebilir.'