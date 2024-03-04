Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Euphoria Dizisinin Yetenekli Oyuncusu Javon Walton'ın Boks Maçındaki Pozları Ortalığı Yıktı Geçti

Euphoria Dizisinin Yetenekli Oyuncusu Javon Walton'ın Boks Maçındaki Pozları Ortalığı Yıktı Geçti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:57

Euphoria’nın Ashtray’i olarak tanınan Javon Walton, kariyerinin ilk boks maçına çıktı. Ringteki görüntüleri ise sosyal medyada epey bi' övgü topladı!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4D7UCYsT...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Euphoria dizisini izlediyseniz kadroda yer alan Javon Walton'ı kesinlikle duymuşsunuzdur. Kendisi, Euphoria'dan sonra yıldızı parlamış isimlerden bir tanesi.

Euphoria dizisini izlediyseniz kadroda yer alan Javon Walton'ı kesinlikle duymuşsunuzdur. Kendisi, Euphoria'dan sonra yıldızı parlamış isimlerden bir tanesi.

Dizideki Ashtray karakterine hayat veren başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk boks maçına katıldı.

Dizideki Ashtray karakterine hayat veren başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk boks maçına katıldı.

Oyuncunun o halleri ise sosyal medyada övgüler topladı.

Oyuncunun o halleri ise sosyal medyada övgüler topladı.

Oyuncunun kariyerinde böylesine radikal bir karar alması ise en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu.

Oyuncunun kariyerinde böylesine radikal bir karar alması ise en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu.

Javon Walton'ın o anlarına da sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.

Javon Walton'ın o anlarına da sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?