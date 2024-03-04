Euphoria Dizisinin Yetenekli Oyuncusu Javon Walton'ın Boks Maçındaki Pozları Ortalığı Yıktı Geçti
Euphoria Dizisinin Yetenekli Oyuncusu Javon Walton'ın Boks Maçındaki Pozları Ortalığı Yıktı Geçti
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4D7UCYsT...
Euphoria’nın Ashtray’i olarak tanınan Javon Walton, kariyerinin ilk boks maçına çıktı. Ringteki görüntüleri ise sosyal medyada epey bi' övgü topladı!
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Euphoria dizisini izlediyseniz kadroda yer alan Javon Walton'ı kesinlikle duymuşsunuzdur. Kendisi, Euphoria'dan sonra yıldızı parlamış isimlerden bir tanesi.
Dizideki Ashtray karakterine hayat veren başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk boks maçına katıldı.
Oyuncunun o halleri ise sosyal medyada övgüler topladı.
Oyuncunun kariyerinde böylesine radikal bir karar alması ise en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu.
Javon Walton'ın o anlarına da sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.
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