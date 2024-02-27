100 Kişiden Sadece 1'i İzleyebiliyor: Netflix'in En Korkunç Filmi 'Veronica' Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Verónica, babasının kısa bir süre önce öldükten sonra içinde bulunduğu koşulların ötesine geçen bir genç kızdır, annesi bütün gün bir barda çalışır ve üç kardeşi, ikiz kızları Lucía ve Irene ve en küçük Antonito'ya bakmak zorundadır. Hala babasının ölümünün yasını tutan Verónica, arkadaşları Rosa ve Diana ile Ouija oynamaya karar verir ve tüm sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerin okulun çatı katında onu izlediği tam güneş tutulmasından yararlanır. Mahzende yalnız kalan kızlar, yakın zamanda ölen aile üyeleriyle iletişime geçmeye çalışırlar, ancak oturum ters gider ve Verónica'ya bir şey olur. Olanları annesinden gizleyen Verónica, evin içinde garip varlıklar hissetmeye başlar ve bu hayaletlerin kardeşleri için bir tehdit oluşturmasından korkar.