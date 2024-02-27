100 Kişiden Sadece 1'i İzleyebiliyor: Netflix'in En Korkunç Filmi 'Veronica' Hakkında Bilmeniz Gerekenler
100 Kişiden Sadece 1'i İzleyebiliyor: Netflix'in En Korkunç Filmi 'Veronica' Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
Netflix'in 2017 yapımı Veronica isimli korku filmi tekrardan gündem oldu. Sadece 100 kişiden 1'inin bitirebildiği iddia edilen film ise gerçek bir hikayeden uyarlama.
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2017 yılında piyasaya sürüldükten sonra Netflix'te yayınlanmaya başlayan korku filmi 'Veronica', uzun bir aradan sonra tekrardan gündem oldu.
Sadece 100 kişiden 1'i bu filmi izleyebiliyor: Bu sebeple de Veronica, Netlix platformunda bulunan en korkunç filmlerden bir tanesi.
İspanya yapımı film, Veronica isimli bir kızın arkadaşlarıyla Ouija tahtası kullanarak ruh çağırması, ardından da yaşadıkları ürpertici olaylar silsilesini ele alıyor.
Veronica filminin konusu nedir?
Veronica filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Netflix bu film hakkında son derece iddialı! Filmin uyarlandığı hikayeden bazı kesitler de filmin içerisinde yer alıyor.
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