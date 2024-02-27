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100 Kişiden Sadece 1'i İzleyebiliyor: Netflix'in En Korkunç Filmi 'Veronica' Hakkında Bilmeniz Gerekenler

100 Kişiden Sadece 1'i İzleyebiliyor: Netflix'in En Korkunç Filmi 'Veronica' Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Netflix
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 11:47

Netflix'in 2017 yapımı Veronica isimli korku filmi tekrardan gündem oldu. Sadece 100 kişiden 1'inin bitirebildiği iddia edilen film ise gerçek bir hikayeden uyarlama.

Buyurun detaylara beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
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2017 yılında piyasaya sürüldükten sonra Netflix'te yayınlanmaya başlayan korku filmi 'Veronica', uzun bir aradan sonra tekrardan gündem oldu.

2017 yılında piyasaya sürüldükten sonra Netflix'te yayınlanmaya başlayan korku filmi 'Veronica', uzun bir aradan sonra tekrardan gündem oldu.

Sadece 100 kişiden 1'i bu filmi izleyebiliyor: Bu sebeple de Veronica, Netlix platformunda bulunan en korkunç filmlerden bir tanesi.

Sadece 100 kişiden 1'i bu filmi izleyebiliyor: Bu sebeple de Veronica, Netlix platformunda bulunan en korkunç filmlerden bir tanesi.

İspanya yapımı film, Veronica isimli bir kızın arkadaşlarıyla Ouija tahtası kullanarak ruh çağırması, ardından da yaşadıkları ürpertici olaylar silsilesini ele alıyor.

İspanya yapımı film, Veronica isimli bir kızın arkadaşlarıyla Ouija tahtası kullanarak ruh çağırması, ardından da yaşadıkları ürpertici olaylar silsilesini ele alıyor.

Filmi daha da ürpertici yapan şey ise, gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması!

Veronica filminin konusu nedir?

Veronica filminin konusu nedir?

Verónica, babasının kısa bir süre önce öldükten sonra içinde bulunduğu koşulların ötesine geçen bir genç kızdır, annesi bütün gün bir barda çalışır ve üç kardeşi, ikiz kızları Lucía ve Irene ve en küçük Antonito'ya bakmak zorundadır. Hala babasının ölümünün yasını tutan Verónica, arkadaşları Rosa ve Diana ile Ouija oynamaya karar verir ve tüm sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerin okulun çatı katında onu izlediği tam güneş tutulmasından yararlanır. Mahzende yalnız kalan kızlar, yakın zamanda ölen aile üyeleriyle iletişime geçmeye çalışırlar, ancak oturum ters gider ve Verónica'ya bir şey olur. Olanları annesinden gizleyen Verónica, evin içinde garip varlıklar hissetmeye başlar ve bu hayaletlerin kardeşleri için bir tehdit oluşturmasından korkar.

Veronica filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Veronica filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

  • Sandra Escacena

  • Bruna González

  • Claudia Placer

  • Iván Chavero

  • Ana Torrent

  • Consuelo Trujillo

  • Sonia Almarcha

  • Maru Valduvielso

  • Leticia Dolera

  • Ángela Fabián

  • Samuel Romero

  • Carla Campra

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Netflix bu film hakkında son derece iddialı! Filmin uyarlandığı hikayeden bazı kesitler de filmin içerisinde yer alıyor.

Netflix bu film hakkında son derece iddialı! Filmin uyarlandığı hikayeden bazı kesitler de filmin içerisinde yer alıyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Bu filmi daha önce izlemiş miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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