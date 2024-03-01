Spora Giderken Hiçbir Şekilde İç Çamaşırı Giymediğini Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Spora Giderken Hiçbir Şekilde İç Çamaşırı Giymediğini Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
Geçtiğimiz günlerde Delta isimli bir kadın, spora giderken 'birkaç istisna dışında' iç çamaşırı giymediğini dile getirdi.
Sebebini öğrenmek için sizleri şöyle alalım.👇
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Sizleri Delta Dawn ile tanıştıralım: Kendisi geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda spora giderken asla iç çamaşırı giymediğini dile getirdi.
Birkaç istisna dışında iç çamaşırı giymeyeceğini söyleyen Delta, bunun da bir sebebi olduğunu dile getiriyor.
İç çamaşırlarının dar olduğunu ve neredeyse altı senedir bunu tercih etmediğinin de altını çiziyor.
Healthline'a göre,pamuk veya nefes alabilen başka bir malzeme olmayan iç çamaşırı giyiyorsanız, maya enfeksiyonu riskini azaltabilir.
Ayrıca, dar iç çamaşırı yakın bölgelerinizde irritasyona neden olabileceğinden, vulvanızın yaralanmasını önler.
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İç çamaşırı olmadan spora gitmek sizi alerjik reaksiyonlardan veya çarpma, döküntü, kabarcık veya tahriş gibi hassasiyetlerden de koruyabilir.
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