Yaptırdığı Dövmeyle Kocasının Kendisini Aldattığını Öğrenen Kadının Aşka İnancımızı Sorgulatan Hikayesi
Yaptırdığı Dövmeyle Kocasının Kendisini Aldattığını Öğrenen Kadının Aşka İnancımızı Sorgulatan Hikayesi
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının birden dövme yaptırmaya karar vermesiyle adeta bir şok yaşadı. Akabinde dövmenin anlamını öğrenince ufak çaplı bir şok yaşayan kadın, yaşadıklarını en ince detayına kadar anlattı.
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Aldatılmayı hiçbir insan hak etmez. Sizler de takdir edersiniz ki zaman zaman bazı ilişkiler de aldatılma yaşanabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını sadece bir dövme yoluyla öğrendiğini anlattı.
"Her şey aslında bir dövmeyle başladı. Bir buçuk yıl önce kocam bir dövme yaptırdı. Bununla ilgili hiçbir sorunu yoktu ama daha önce yaptırmayı da hiç düşünmüyordu."
"Kız kardeşlerinden birinde gördüğü için heveslenip sol göğüsüne bir 'gül' dövmesi yaptırdı."
"İlk başlarda beğenmemiştim ama hiç sorun değil. Vücudunda istediği değişikliği yapabilir..."
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"Dövmeyi yaptırdıktan bir sene sonra etrafına 'ateş' ekletti. O dönem de kocamla birlikte sık sık beraber etkinliklere ve partilere gidiyorduk."
"Sonrasında bir gün onunla partiye gidemeyeceğimi söyledi. Fakat ısrar ettim. Sonrasında çaresiz bir şekilde beni partiye götürdü..."
"Sonrasında iş arkadaşlarından biriyle tanıştım. Kocamla aynı yerde çalışıyorlarmış. Beraber aynı işi yapıyorlarmış. Ve öğrendim ki bu arkadaşın adı Gül."
"Sonrasında bunun bir tesadüf olduğunu birçok kez söylemesine rağmen birden dövme yaptırma istediği dönemi hiç unutmadım."
"Nihayetinde beni aldattığını kabul etti. Ayrıca Gül'ün kısa bir süre sonra 'Ateş' isminde bir çocuğu olduğunu da öğrendim. Sonradan eklettiği ateşin anlamı meğerse buymuş."
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