Britney Spears ile Olan 14 Aylık Evliliğini Sonlandıran Sam Asghari Boşanmanın Sebebini Açıkladı
Britney Spears ile Olan 14 Aylık Evliliğini Sonlandıran Sam Asghari Boşanmanın Sebebini Açıkladı
2022'de evlendikten sonra 2023'ün sonlarında yollarını ayıran Britney Spears ve Sam Asghari çifti, sık sık konuşulan ikililerden bir tanesiydi. Sam Asghari ise boşanmalarının sebebini anlattı. Peki Britney Spears ve Sam Asghari neden boşandı? Buyurun detaylara.👇
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Aramızda Britney Spears'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamnaların en başarılı şarkıcılarından bir tanesi.
Spears'ın sanatı bir yana, sizler de kendisini yakından takip ediyorsanız Instagram'ında paylaştığı bi' ilginç videolarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Özel hayatı da bi' o kadar karışık başarılı şarkıcının. Hatırlarsanız Sam Asghari ile 2022'nin Haziran ayında evlenip 2023 yılının Ağustos ayında yollarını ayıran Spears, tekrardan magazin manşetlerinin konusu olmuştu.
Tanışma evreleri 2016 yılına dayanan çift, nispeten 'sakin' bir evlilik yaşıyorlardı. Fakat Sam Asghari, uzun bir aradan sonra boşanma sebeplerini açıkladı.
Hatta evliliklerinin sonlarına doğru kulisten sızdırılan bilgilerin arasında ikilinin ilişkisinde sürekli 'drama' olduğu da vardı.
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Peki Sam Asghari bu boşanma hakkında ne diyor? Yakın zamanda People'a verdiği röportajda Asghari, "Uzun bir süre bir insanla aynı şeyi paylaşmak gerçekten çok mutluluk verici. Fakat insanlar olgunlaşır ve yollarını ayırmak zorunda kalır." dedi.
Sonrasında Britney Spears, paylaştığı bir gönderide 'Bir insanla 6 sene boyunca bir şeyler paylaşmak zor. Bu acıya artık dayanamıyorum.' ifadelerini yer vermişti.
Sam Asghari de bu yoruma kayıtsız kalmamış, "İnsanlar ayrıldıktan sonra neden birbirleri hakkında kötü konuşurlar hiç anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.
"Bu asla yapmayacağım bir şey çünkü harika bir tecrübeden ve harika bir hayattan başka bir şey yaşamadım ve bu her zaman hayatımın bir parçası, hayatımın bir evresi olacak."
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