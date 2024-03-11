Britney Spears ile Olan 14 Aylık Evliliğini Sonlandıran Sam Asghari Boşanmanın Sebebini Açıkladı

2022'de evlendikten sonra 2023'ün sonlarında yollarını ayıran Britney Spears ve Sam Asghari çifti, sık sık konuşulan ikililerden bir tanesiydi. Sam Asghari ise boşanmalarının sebebini anlattı. Peki Britney Spears ve Sam Asghari neden boşandı? Buyurun detaylara.👇