Yaşıyla Hepimizi Bir Miktar Şaşkına Çeviren 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Çimen'i Selin Türkmen'i Yakından Tanıyalım
Yaşıyla Hepimizi Bir Miktar Şaşkına Çeviren 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Çimen'i Selin Türkmen'i Yakından Tanıyalım
Ekranların sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın kızını canlandıran Selin Türkmen, hayat verdiği 'Çimen' karakteriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor.
Gelin Selin Türkmen'i yakından tanıyalım. 👇
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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' 2 sezondur televizyon dünyasının en sevilen dizilerinden biri haline geldi.
Her hafta yaşanan kaoslarla izleyiciyi ekrana kitleyen dizide 'Çimen' karakterine hayat veren Selin Türkmen en çok merak edilen oyunculardan biri oldu.
Sıla Türkoğlu (Doğa)'nun kız kardeşi ve Evrim Alasya (Kıvılcım)'ın kızı 'Çimen' rolüne hayat veren Selin Türkmen'in yaşı Kerimcan Durmaz'ın videosu ile gündeme oturmuştu.
Kerimcan'ın diziyi izlerken 'Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!' diyerek şaşkınlığını ifade etmesi hepimizi şoke etmişti.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri haline gelen Selin Türkmen'in canlandırdığı karakter olan Çimen'in, dizinin 54. bölümünde sevdiği adam için tesettüre girmesi damga vurmuştu.
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Geçtiğimiz gün de 'Çimen'in tesettüre girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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2000 yılında İzmir'de dünyaya gelen genç ve yetenekli oyuncunun hayatının detaylarına gelin birlikte bakalım.
Hukuk fakültesi mezunu olan Türkmen daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tiyatro okuduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı.
Vip Sanat merkezi Kamera Önü Oyunculuk ve Diksiyon eğitimi, No10 Studios Temel Oyunculuk eğitimi ve Hakan Arslan ile Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.
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Genç oyuncu, ilk olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle tanındı.
Şimdilerde ise 'Çimen' rolüyle her hafta ekrana gelen 'Kızılcık Şerbeti'nde fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Siz Selin Türkmen'in oyunculuk performansını beğeniyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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