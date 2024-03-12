Astral Seyahat ile İlgili Anlattıklarıyla Şaşırtmaya Devam Eden Yusuf Güney Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
Astral Seyahat ile İlgili Anlattıklarıyla Şaşırtmaya Devam Eden Yusuf Güney Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3gX01...
Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney'den bugün katıldığı 'Aramızda Kalmasın' programından dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, ilginç açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını söyleyerek yaşadığı tecrübeleri aktaran Yusuf Güney 'yok artık' dedirtmişti.
Astral seyahat ile pek çok yere gittiğini açıklayan ünlü şarkıcı pandeminin planlandığı 12’li masanın toplantısına girdiğini de söylemişti.👇
Geçtiğimiz haftalarda ise yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık'la ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Kenan Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdi ise 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yusuf Güney astral seyahatle ilgili çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.
'6 Şubat depreminden 1 hafta önce rüyamda deprem olacağını gördüm.' söyleminin ardından bugün astral seyahata bakış açısının çok farklı olduğundan bahsediyor.
"1500 yıl önce astral seyahat her yerde herkes tarafından konuşulurken, bugün bunları konuşanlara farklı bakıyorlar.' dedi.
Aynı zamanda programda Mustafa Topaloğlu'ndan gelen astral seyahat uyarısına verdiği tepkiyle güldürdü.👇
"Metafiziksel olarak çok yoğun müdahale altındayım." diyen Yusuf Güney'in bu söylemleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda