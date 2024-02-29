Astral Seyahate Çıktığını Söyleyen Yusuf Güney'in 'Kandırıyorlar Bizi' Demesi 'Ne Anlatıyor Bu?' Dedirtti

Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, ilginç açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 'Her şey yalan. Kandırıyorlar bizi' söylemlerine devam eden Yusuf Güney'in konuşmasına ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇