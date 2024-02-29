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Astral Seyahate Çıktığını Söyleyen Yusuf Güney'in 'Kandırıyorlar Bizi' Demesi 'Ne Anlatıyor Bu?' Dedirtti

Astral Seyahate Çıktığını Söyleyen Yusuf Güney'in 'Kandırıyorlar Bizi' Demesi 'Ne Anlatıyor Bu?' Dedirtti

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 11:13

Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, ilginç açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 'Her şey yalan. Kandırıyorlar bizi' söylemlerine devam eden Yusuf Güney'in konuşmasına ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Şarkıcı Yusuf Güney, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Şarkıcı Yusuf Güney, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını söyleyerek yaşadığı tecrübeleri aktaran Yusuf Güney 'yok artık' dedirtmişti.

Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını söyleyerek yaşadığı tecrübeleri aktaran Yusuf Güney 'yok artık' dedirtmişti.

Astral seyahat ile pek çok yere gittiğini açıklayan ünlü şarkıcı pandeminin planlandığı 12’li masanın toplantısına girdiğini de söylemişti.👇

Geçtiğimiz haftalarda ise yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık'la ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda ise yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık'la ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Kenan Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.

Kenan Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.

Detaylara burada yer vermiştik.👇

Yusuf Güney her şeyin yalan olduğunu söylemeye devam ediyor. 'Kandırıyorlar bizi' diyerek yaptığı açıklamalara gelin birlikte bakalım.👇

Yusuf Güney her şeyin yalan olduğunu söylemeye devam ediyor. 'Kandırıyorlar bizi' diyerek yaptığı açıklamalara gelin birlikte bakalım.👇
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Yusuf Güney'in konuşması👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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