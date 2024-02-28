Nurgül Yeşilçay 'Normal Kahve İsteyeni Dövüyorlarmış' Diyerek Esprili Paylaşımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
Nurgül Yeşilçay 'Normal Kahve İsteyeni Dövüyorlarmış' Diyerek Esprili Paylaşımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
Başarılı oyunculuğuyla yıllar boyu severek takip ettiğimiz Nurgül Yeşilçay, son dönemde Intagram ve TikTok hesabına yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 👇
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız Nurgül Yeşilçay birçoğumuzun gönlünde adeta taht kurdu.
Şimdiye kadar 'Asmalı Konak', 'İkinci Bahar', 'Aşk ve Ceza', 'Paramparça' gibi pek çok iyi projede yer alan Nurgül Yeşilçay, yeteneğini kanıtlamış bir oyuncu.
Son zamanlarda ise sosyal medya kullanımını arttıran oyuncu, yaptığı paylaşımlarla mizah sayfalarını aratmıyor.
Geçtiğimiz haftalarda mutfak videolarına bir yenisini daha ekleyerek "O zmn dans💃💃💃 Haftasonuna giriş yapıyoruz🤩yansın buralarrrr🔥🔥🔥🔥" notuyla paylaştığı kaos dolu video takipçilerini epey güldürmüştü.
Son dönemde talkshowların da aranılan yüzü olan Nurgül Yeşilçay, Berfu Yenenler'den sonra Gonca Vuslateri'nin de konuğu oldu.
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Az kalsın falcıdan dayak yediğini itiraf eden Gonca Vuslateri'yle yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, tekrardan hepimizi güldürmeyi başardı.
Ardı arkası kesilmeyen paylaşımlarına devam eden Nurgül Yeşilçay, bu defa kahve siparişi verdiği anları esprili bir şekilde paylaştı.
"Normal kahve isteyeni dövüyorlarmış" notuyla yayınladı.👇
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