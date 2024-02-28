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Kurtuluş Kuş Baba Olacağını Öğrendi: Eşinin Çoktan Büyümüş Karnı “Film mi Çektiniz?” Dedirtti

Kurtuluş Kuş Baba Olacağını Öğrendi: Eşinin Çoktan Büyümüş Karnı “Film mi Çektiniz?” Dedirtti

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:36

Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık sevgilisi Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren şarkıcı Kurtuluş Kuş dün gece sürpriz bir şekilde baba olacağını öğrendi.

O anlara ve sosyal medyadan yorumlara birlikte bakalım. 👇

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'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' gibi şarkılarıyla son zamanlarda pek bir popüler olan Kurtuluş Kuş'u mutlaka duymuşsunuzdur.

'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' gibi şarkılarıyla son zamanlarda pek bir popüler olan Kurtuluş Kuş'u mutlaka duymuşsunuzdur.

Arka arkaya çıkardığı hit şarkıları ile kalbimizi fetheden Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz aylarda 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile evlenmişti.

Arka arkaya çıkardığı hit şarkıları ile kalbimizi fetheden Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz aylarda 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile evlenmişti.

Ankara'da dünyaevine giren çiftin düğün detaylarına burada yer vermiştik.👇

Kurtuluş Kuş 2022 yılında konserine çağırdığı genç kadına otel odasında tecavüz ettiği iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kurtuluş Kuş 2022 yılında konserine çağırdığı genç kadına otel odasında tecavüz ettiği iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İddiaların ardından bir video yayınlayan Kurtuluş Kuş, iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.👇

Geçtiğimiz gece ise eşinin yapmış olduğu sürprizle baba olduğunu öğrenen Kurtuluş Kuş'un duygusal anlarına birlikte bakalım.

Geçtiğimiz gece ise eşinin yapmış olduğu sürprizle baba olduğunu öğrenen Kurtuluş Kuş'un duygusal anlarına birlikte bakalım.

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Kurtuluş Kuş mutluluğunu sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.👇

Kurtuluş Kuş mutluluğunu sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.👇

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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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