Kurtuluş Kuş Baba Olacağını Öğrendi: Eşinin Çoktan Büyümüş Karnı “Film mi Çektiniz?” Dedirtti
Kurtuluş Kuş Baba Olacağını Öğrendi: Eşinin Çoktan Büyümüş Karnı “Film mi Çektiniz?” Dedirtti
Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık sevgilisi Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren şarkıcı Kurtuluş Kuş dün gece sürpriz bir şekilde baba olacağını öğrendi.
O anlara ve sosyal medyadan yorumlara birlikte bakalım. 👇
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'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' gibi şarkılarıyla son zamanlarda pek bir popüler olan Kurtuluş Kuş'u mutlaka duymuşsunuzdur.
Arka arkaya çıkardığı hit şarkıları ile kalbimizi fetheden Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz aylarda 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile evlenmişti.
Kurtuluş Kuş 2022 yılında konserine çağırdığı genç kadına otel odasında tecavüz ettiği iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Geçtiğimiz gece ise eşinin yapmış olduğu sürprizle baba olduğunu öğrenen Kurtuluş Kuş'un duygusal anlarına birlikte bakalım.
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Kurtuluş Kuş mutluluğunu sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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