Sinan Akçıl'ın Hadise ile İlgili Yapılan Paylaşıma Verdiği Cevap 'Kendini Hatırlatma Çabası Güldürdü' Dedirtti

Bir dönem pop müziğe damga vuran Sinan Akçıl kariyeri dışında özel yaşantısıyla epey gündem olan isimlerden biri. Yaşadığı aşklarla konuşulan Akçıl, eski sevgilisi Hadise ile ilgili atılan bir gönderiye yorum yaptı.

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