Sinan Akçıl'ın Hadise ile İlgili Yapılan Paylaşıma Verdiği Cevap 'Kendini Hatırlatma Çabası Güldürdü' Dedirtti
Sinan Akçıl'ın Hadise ile İlgili Yapılan Paylaşıma Verdiği Cevap 'Kendini Hatırlatma Çabası Güldürdü' Dedirtti
Bir dönem pop müziğe damga vuran Sinan Akçıl kariyeri dışında özel yaşantısıyla epey gündem olan isimlerden biri. Yaşadığı aşklarla konuşulan Akçıl, eski sevgilisi Hadise ile ilgili atılan bir gönderiye yorum yaptı.
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Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, kariyerinin yanı sıra zaman zaman sosyal medyada zaman zaman da basın karşısında söyledikleriyle sık sık gündeme geliyor.
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda YouTube'da yayınlanan Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu oldu.
Eski sevgilisi Hande Yener hakkında yıllar sonra ilginç itiraflarda bulunan Akçıl'ın 'bir dönemlerin Sezen ve Onno'suyduk' demesi oldukça dikkat çekmişti.
Özel hayatıyla her dönem yankı uyandıran ünlü popçunun bildiğiniz üere ilişkileri her dönem çok konuşuldu.
En son büyük aşkım dediği Burcu Kıratlı ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. 2022 yılında ise tek celsede boşanmışlardı.
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Uzun zamandır bekar olduğunu bildiğimiz Sinan Akçıl, bir Instagram sayfasının eski sevgilisi Hadise ile haberini yapmasına gülünç bir tepki verdi.
Bundan yaklaşık 15 sene önce aşk yaşayan ünlü çiftin ayrılmasının ardından Sinan Akçıl'ın evinin karşısına Hadise'nin posteri asılmıştı. Bu hikayeyi duymuşsunuzdur.
"Hadise’nin Sinan Akçıl’la ayrılığı sonrası Akçıl’ın evinin tam karşısındaki billboardlara kendi dev posterini astığını biliyor musun?" yorumuna 'Evet biliyoruz.' diye cevap verdi.
"Karşıma böyle bir şey çıktı yorum yapayım dedim yazık olmasın" notunu düşmesi ise 'Kendini hatırlatma çabası güldürdü' dedirtti.
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