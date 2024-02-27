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Sinan Akçıl'ın Hadise ile İlgili Yapılan Paylaşıma Verdiği Cevap 'Kendini Hatırlatma Çabası Güldürdü' Dedirtti

Sinan Akçıl'ın Hadise ile İlgili Yapılan Paylaşıma Verdiği Cevap 'Kendini Hatırlatma Çabası Güldürdü' Dedirtti

Hadise Sinan Akçıl
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 17:13

Bir dönem pop müziğe damga vuran Sinan Akçıl kariyeri dışında özel yaşantısıyla epey gündem olan isimlerden biri. Yaşadığı aşklarla konuşulan Akçıl, eski sevgilisi Hadise ile ilgili atılan bir gönderiye yorum yaptı.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, kariyerinin yanı sıra zaman zaman sosyal medyada zaman zaman da basın karşısında söyledikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, kariyerinin yanı sıra zaman zaman sosyal medyada zaman zaman da basın karşısında söyledikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda YouTube'da yayınlanan Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu oldu.

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda YouTube'da yayınlanan Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu oldu.

Eski sevgilisi Hande Yener hakkında yıllar sonra ilginç itiraflarda bulunan Akçıl'ın 'bir dönemlerin Sezen ve Onno'suyduk' demesi oldukça dikkat çekmişti.

Eski sevgilisi Hande Yener hakkında yıllar sonra ilginç itiraflarda bulunan Akçıl'ın 'bir dönemlerin Sezen ve Onno'suyduk' demesi oldukça dikkat çekmişti.

Müzik sektöründe bir dönemler şarkılarıyla rüzgar estiren Sinan Akçıl, eski sevgilisi Hande Yener ile yeniden çalışmak istediğini de dile getirdi.👇

Özel hayatıyla her dönem yankı uyandıran ünlü popçunun bildiğiniz üere ilişkileri her dönem çok konuşuldu.

Özel hayatıyla her dönem yankı uyandıran ünlü popçunun bildiğiniz üere ilişkileri her dönem çok konuşuldu.

En son büyük aşkım dediği Burcu Kıratlı ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. 2022 yılında ise tek celsede boşanmışlardı.

En son büyük aşkım dediği Burcu Kıratlı ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. 2022 yılında ise tek celsede boşanmışlardı.
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Uzun zamandır bekar olduğunu bildiğimiz Sinan Akçıl, bir Instagram sayfasının eski sevgilisi Hadise ile haberini yapmasına gülünç bir tepki verdi.

Uzun zamandır bekar olduğunu bildiğimiz Sinan Akçıl, bir Instagram sayfasının eski sevgilisi Hadise ile haberini yapmasına gülünç bir tepki verdi.

Bundan yaklaşık 15 sene önce aşk yaşayan ünlü çiftin ayrılmasının ardından Sinan Akçıl'ın evinin karşısına Hadise'nin posteri asılmıştı. Bu hikayeyi duymuşsunuzdur.

Bundan yaklaşık 15 sene önce aşk yaşayan ünlü çiftin ayrılmasının ardından Sinan Akçıl'ın evinin karşısına Hadise'nin posteri asılmıştı. Bu hikayeyi duymuşsunuzdur.

"Hadise’nin Sinan Akçıl’la ayrılığı sonrası Akçıl’ın evinin tam karşısındaki billboardlara kendi dev posterini astığını biliyor musun?" yorumuna 'Evet biliyoruz.' diye cevap verdi.

"Hadise’nin Sinan Akçıl’la ayrılığı sonrası Akçıl’ın evinin tam karşısındaki billboardlara kendi dev posterini astığını biliyor musun?" yorumuna 'Evet biliyoruz.' diye cevap verdi.

"Karşıma böyle bir şey çıktı yorum yapayım dedim yazık olmasın" notunu düşmesi ise 'Kendini hatırlatma çabası güldürdü' dedirtti.

"Karşıma böyle bir şey çıktı yorum yapayım dedim yazık olmasın" notunu düşmesi ise 'Kendini hatırlatma çabası güldürdü' dedirtti.

Siz Sinan Akçıl'ın yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Sinan Akçıl'ın yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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