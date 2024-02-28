Kadınların Kendisini Taciz Ettiğini Söyleyen Oryantel Didem Kınalı 'Shakira Çok Kötü Dans Ediyor' Dedi
Kadınların Kendisini Taciz Ettiğini Söyleyen Oryantel Didem Kınalı 'Shakira Çok Kötü Dans Ediyor' Dedi
Özlem Esra Ada’nın sunuculuğunu üstlendiği Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu bir döneme dansları ile damga vurmuş olan Didem Kınalı oldu. Kınalı, Shakira'nın dansını beğenmediğini söyleyerek yeni bir tartışma başlattı.
Didem Kınalı'nın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.
Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Didem Kınalı, dansı bırakarak kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.
Geçtiğimiz günlerde ise Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu.
"Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bırakmıştı.
Sahnelerde dans ederken bir anda sahnelerin assolisti olan Didem kınalı sesi ile ilgili yapılan yorumlara “Bu ülkede İbrahim Tatlıses bile detone oluyor, büyük sanatçılar playback söylüyor ben canlı canlı söylüyorum ve sesime güveniyorum” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Didem Avrupa da oryantalin yayılması ve ilgi çekmesi ile ilgili de konuştu.
“İspanyollar bu dansı çok seviyor ama Shakira kesinlikle çok kötü dans ediyor. Dans şarkı söylemek gibi değil, hakimiyet istiyor, sahnede farkında değiller ama çok kötü duruyor” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.
Siz Didem Kınalı'nın bu yorumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda