Villadan Rezidansa Geçiyor: Lüks Yaşantısı ile Dikkat Çeken Ebru Polat Kira Artışına İsyan Etti!
Villadan Rezidansa Geçiyor: Lüks Yaşantısı ile Dikkat Çeken Ebru Polat Kira Artışına İsyan Etti!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/ebr...
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat, önceki gün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Best of Europe Awards ödül gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Milliyet'in haberine göre; hayat pahalılığından şikayet eden Ebru Polat'ın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ebru Polat, Instagram'daki lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isimlerden biri.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Polat, sık sık yaptığı açıklamalarla tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın kendisine yüklü miktarda para gönderdiğini açıkladı. Bu yüklü miktarı fark eden Instagram'ın parayı geri çekmesi üzerine, Polat bir paylaşımda bulundu.
Önceki gün de Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Best of Europe Awards ödül gecesine katılan Ebru Polat muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yakında şarkı çıkaracağını ise şu sözlerle duyurdu: "Harika bir şarkı yaptım, 6 aydır hazırlanıyorum, 29 Mart'da müzikseverlerle buluşacak, hiç kimseye şarkı vermeyen bir isimden aldım bu parçayı, öğrenince şok olacaksınız" dedi.
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Yaklaşık 15 yıldır gündemde kalmayı başarmasını samimiyetine borçlu olduğunu söyleyen Polat, "Benim kadın kitlem fazla, kadınların desteği çok önemli, onların sayesinde ayaktayım, işimi çok seviyorum" diye konuştu.
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan ve maddi anlamda durumunun iyi olduğunu ama hayat pahallığın hissedilir düzeyde olduğunu söyleyen şarkıcı "Kiralar çok fena, ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı" dedi.
Son olarak özel hayatında biri olmadığını söyleyen Ebru Polat'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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