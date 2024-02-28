Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer, Filistin'i Desteklediği ve Joe Biden'ı Protesto Ettiği İçin Tutuklandı
Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer, Filistin'i Desteklediği ve Joe Biden'ı Protesto Ettiği İçin Tutuklandı
Kaynak: https://www.vulture.com/article/hunte...
Euphoria'nın sevilen oyuncusu Hunter Schafer, Pazartesi günü Filistin için bir protesto grubu olan JVP (Barış için Yahudi Sesi) ile birlikte, Başkan Joe Biden'ı protesto için New York'taki ünlü bir merkezde bulundu. Dünyadaki en büyük Siyonizm karşıtı Yahudi örgütünden protestocular ve aktris de dahil 50 kişi tutuklandı. Detaylar👇
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Amerikalı manken, oyuncu ve LGBTQ aktivisti Hunter Schafer, genelde Euphoria dizisindeki Jules karakteri ile tanınıyor.
25 yaşındaki aktris, olağanüstü yeteneğini oyunculukla;
Eşsiz tarzını ve çarpıcı güzelliğini, modellikle;
Asi kişiliğini ve kendinden emin duruşunu ise karakteriyle herkese yansıtıyor.
Bu özgüvenini, şimdi de insanların hakkını savunarak yansıttı. Geçtiğimiz Pazartesi günü 'Barış İçin Yahudilerin Sesi' isimli bir protesto grubu ile Filistin için protesto yaparken tutuklandı.
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JVP örgütü, Vulture'a, aktrisin Pazartesi öğleden sonra Başkan Joe Biden'ın 'Late Night with Seth Meyers' programına katılmasını engellemek için 30 Rockefeller Center'da olduğunu doğruladı.
Fotoğraflar, Hunter Schafer'ın derhal ateşkese çağrı yapan bir tişört giydiğini gösteriyor. Bir JVP sözcüsü ise bir açıklamasında, "Hunter, protestoda diğer 50 kişiyle birlikte tutuklandı," dedi. İşte aktrisin tutuklandığı an👇
"Onun Filistin özgürlüğüne ve herkes için adalet dolu bir geleceğe olan bağlılığını takdir ediyoruz." JVP'nin Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ve videolar, protestocuların Biden'ın Gazze'deki dış politikasını eleştiren sloganlar ve "İsrail'in Gazze kuşatmasını sonlandırın" ve "soykırımı desteklemeyi bırakın" gibi mesajlar taşıyan pankartlarla şarkı söylediğini gösteriyor.
Yüzlerce anti-Siyonist Yahudi ve müttefik, "Başkan, Amerikan halkını dinlemeye başlamalı - Gazze halkını rastgele bombalayan ve hastaneler, üniversiteler, elektrik ve su şebekeleri dahil olmak üzere altyapının yüzde 70'ini yok eden uzak sağdaki İsrail hükümetini değil." ifadesini savundu.
Tutuklanan diğer 50 protestocu hakkında bir haber olmasa da Hunter Schafer'ın serbest bırakıldığı söyleniyor.
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Bizdeki protestolurostocular nörüyorlar heriii?
Coca Cola, Starbucks alıp döküyorlar en çok da İsrail'e kazandırıyorlar 🤣
Helal sana abla. Amcıx joe.
Hunter Schafer Arkandayız.