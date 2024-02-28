Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer, Filistin'i Desteklediği ve Joe Biden'ı Protesto Ettiği İçin Tutuklandı

Euphoria'nın sevilen oyuncusu Hunter Schafer, Pazartesi günü Filistin için bir protesto grubu olan JVP (Barış için Yahudi Sesi) ile birlikte, Başkan Joe Biden'ı protesto için New York'taki ünlü bir merkezde bulundu. Dünyadaki en büyük Siyonizm karşıtı Yahudi örgütünden protestocular ve aktris de dahil 50 kişi tutuklandı. Detaylar👇