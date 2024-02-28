Ünlü Oyuncu Gina Torres'in 'Suits' Setinden Anı Kalsın Diye Aldığı Eşya Herkesi Şaşırttı

Amerikalı aktris, komedyen ve seslendirme sanatçısı Gina Torres, 2018'de herkesin severek izlediği 'Suits' dizisinin setinden hatıra kalmasını istediği için aldığı bir eşyadan ve onun hakkında 25 ilginç bilgiden bahsetti. Bakalım 54 yaşındaki başarılı aktris, Us Weekly'e neler anlatmış...