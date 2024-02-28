Ünlü Oyuncu Gina Torres'in 'Suits' Setinden Anı Kalsın Diye Aldığı Eşya Herkesi Şaşırttı
Ünlü Oyuncu Gina Torres'in 'Suits' Setinden Anı Kalsın Diye Aldığı Eşya Herkesi Şaşırttı
Kaynak: https://www.usmagazine.com/entertainm...
Amerikalı aktris, komedyen ve seslendirme sanatçısı Gina Torres, 2018'de herkesin severek izlediği 'Suits' dizisinin setinden hatıra kalmasını istediği için aldığı bir eşyadan ve onun hakkında 25 ilginç bilgiden bahsetti. Bakalım 54 yaşındaki başarılı aktris, Us Weekly'e neler anlatmış...
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Gina Torres, 2011'den 2018'e kadar 90'dan fazla Suits bölümünde, prestijli bir hukuk firmasının yönetici ortaklarından biri olan Jessica Pearson'ı canlandırdı.
Geçen günlerde de Us Weekly'nin 'Hakkımda Bilinmeyen 25 Şey' özel röportajına katıldı. Ortaya da çok eğlenceli anlar ve itiraflar çıktı...
Patates cipsine zaafı olduğunu söylüyor ilk olarak ama pek de öyle görünmüyor. Baksanıza durmadan cips yiyen birinin vücudu olamaz bu. Sevgili Torres, lütfen spor rutinini bizimle paylaş.
Başarılı oyuncu aynı zamanda Cher taklidi de yapabiliyormuş ve favori filmini seçmek onun için zor olsa da 'All About Eve' filmini çok sevdiğini söylüyor.
"Küçükken Tom Jones'a ve sesine aşıktım." diyen Gina Torres'in favori kitabı da 'The Dirty Girls Social Club'mış.
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Büyük bir tarih tutkunu olduğunu belirten aktris, oyuncu olmasaymış kesin tarih öğretmenliği yaparmış.
Ha bir de kendisinin karaoke yaparken söylemeye bayıldığı şarkılar, 'I Will Survive', 'Papa Can You Hear Me?' ve 'Lady Marmalade.'
Tipik bir cumartesi gecesinin arkadaşlarıyla buluşup, mutfakta şarkı söyleyip dans etmek olduğunu söyleyen Torres, kendini bir aşçı ve kokteyl ustası olarak tanımlıyor. 'Beni eğlendiren her şeyi cumartesi gecesi bulabilirsiniz.' diyor.
20 yıldır egzersizlerini bir trambolinde yapıyormuş. Bence bu egzersiz denenir.
Bu bilgilerden en komiği Torres'in 'Suits' dizisinin setinden bir çift Louboutin topuklu ayakkabı alması. Dediğine göre oynadığı karakterin ruhu ayakkabıya sinmiş ve Jessica Pearson'ın izlerini hayatında bulundurmayı çok seviyormuş. Bu arada ayakkabı 25 bin lira...
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Henüz göremediği kuzey ışıklarını bir gün görmeye de niyetliymiş Torres. Ailesiyle İzlanda'ya bunun için gitmişler ama görememişler maalesef. Umarız bir gün görürsün Torres.
Peki sizin de bir yerden anı olsun diye aldığınız bir eşya var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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