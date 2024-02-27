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2000 Yılından Günümüze En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Aktrisler ve Başarılarına Ortak Olan Filmleri

2000 Yılından Günümüze En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Aktrisler ve Başarılarına Ortak Olan Filmleri

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 12:01

2000 yılından günümüze kadarki süreçte En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan aktrisleri ve ödülü kazanmalarını sağlayan filmleri sizler için listeledik. Bu ödüle layık olan her bir kadının, oyunculuğu arşa çıkardığı bu filmleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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1. Julia Roberts - Erin Brockovich, 2000

1. Julia Roberts - Erin Brockovich, 2000

IMDb: 7.4 

Özet: Parası, işi ve geleceğe dair hiçbir umudu olmayan Erin Brockovich, çok zor bir durumdadır. Hiç suçu olmadığı bir araba kazasına karışan Erin, bir anda kendisini daha da kötü olayların içinde bulur. Hiçbir seçeneği kalmayan Erin, avukatı Ed Masry'nin hukuk bürosunda çalışmak için onu ikna eder. Burada çalışırken gayrimenkul dosyalarındaki bazı tıbbi kayıtlara rastlar. Kafası karışan Erin, aradaki bağlantıyı sorgulamaya başlar. Bu konuyu araştırmak için Ed'i ikna eden Erin, yöre halkının kullandığı suyun kirli olduğunu, bu gerçeğin onlardan saklandığını ve bu sebeple orada yaşayan insanların birtakım ciddi hastalıklara yakalandıklarını öğrenir. 

Oyuncular: Julia Roberts, Albert Finney, David Brisbin 

Yönetmen: Steven Soderbergh

2. Halle Berry - Monster's Ball, 2001

2. Halle Berry - Monster's Ball, 2001

IMDb: 7.1  

Özet: İdama mahkum olan Lawrence Musgrove, karısı Leticia ve oğlu tarafından son kez ziyaret edilir. Mahkum'un infaz hazırlıkları ile ilgilenen ölüm mangasının başı, Hank ile ekibe yeni katılan oğlu Sonny arasında mahkumun 'son yürüyüşü' sırasında, Sonny'nin yaptığı işi sorgulayıp bir bunalım geçirmesi yüzünden, büyük bir tartışma çıkar. Tartışmanın sonu bir felaketle sonuçlanır ve Sonny intihar eder. Tüm dünyası bir anda altüst olan Hank, her şeyi geride bırakıp görevinden istifa eder. Kocasının ölümünün ardından Leticia, Hank'ın devamlı gittiği kafeteryada garsonluk yapmaya başlar ve hayatın sillesini yemiş bu iki insanın yolları tuhaf bir şekilde kesişir.  

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Halle Berry, Taylor Simpson  

Yönetmen: Marc Forster

3. Nicole Kidman - The Hours, 2002

3. Nicole Kidman - The Hours, 2002

IMDb: 7.5 

Özet: Yıl 1923... Başarılı yazar Virginia Woolf, Londra'nın dışındaki gözlerden uzak evinde Mrs. Dalloway isimli kitabını yazmaya başlar. Sağlık problemleriyle boğuşan Woolf, ağır bir depresyonun pençesindedir. Yıl 1951... Tutkuyla Mrs. Dalloway'i okuyan ev kadını Laura Brown sahip olduğu hayattan kaçmanın tek yolunu böyle bulur. Yıl 2001... AIDS'e yakalanan eski kocasının onuruna bir parti düzenleyen Clarissa Vaughan ve eski kocası Richard arasında Mrs. Dalloway üzerine kurulu özel bir bağ vardır. Bu film, farklı zaman dilimlerinde yaşayan üç farklı kadının bir gününü, Virginia Woolf'un kült romanı Mrs. Dalloway ekseninde anlatmaktadır. 

Oyuncular: Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore 

Yönetmen: Stephen Daldry

4. Charlize Theron - Monster, 2003

4. Charlize Theron - Monster, 2003

IMDb: 7.3  

Özet: 1989-1990 yılları arasında çok sayıda insanı öldürerek, dünyanın ilk kadın seri katili olarak ünlenen Aileen Wuornos'un gerçek hikayesi.Yakalandıktan sonra, 1992'de 7 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Wuornos'un öyküsü ABD ve dünya kamuoyunu epey meşgul etmişti. Aynı zamanda bir lezbiyen de olan ve hayat kadınlığı yapan Wuornos, kurbanlarını ilişkiye girdiği insanlar arasından seçiyordu. Dehşet verici kadın katilin kurbanlarını ormana götürüp sakladığı ortaya çıkmış, ancak benzer şekilde öldürdüğünden şüphe duyulan 2 kişinin daha cesedi bulunamamıştı. Wuornos'un eski kadın aşığı mahkemede aleyhine tanıktık etmiş; avukatının sanığın çocukluğunda maruz kaldığı kötü muamele ve tacizi hafifletici neden olarak öne sürmesi jüriyi ikna etmemiş ve 2003'te gerçekleşen idamına karar verilmişti.  

Oyuncular: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern  

Yönetmen: Patty Jenkins

5. Hilary Swank - Million Dollar Baby, 2004

5. Hilary Swank - Million Dollar Baby, 2004

IMDb: 8.1   

Özet: Frankie Dunn, ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de temel kabul ettiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır.    

Oyuncular: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman   

Yönetmen: Clint Eastwood

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6. Reese Witherspoon - Walk the Line, 2005

6. Reese Witherspoon - Walk the Line, 2005

IMDb: 7.8 

Özet: 1955 yılında, adının J.R Cash olduğunu söyleyen genç zayıf bir gitarist Memphis'teki Sun Stüdyolarına ünlü olmak için gelir. Bu Amerikan kültürünün üzerinde silinmez bir iz bırakacak adamın şöhrete ilk adımlarıdır. Bir korku treninin akortlarında dolaşan parmakları, demirden daha keskin ve kararlı bakan gözleri, kapkara ve derin bir geceyi andıran sesi ile daha önce hiç duyulmamış bir gerçek hayatı anlatıyordu. O günlerde şöhretinin ilk günlerini ateşleyen değişik karakteri ve insanlar üzerinde bıraktığı etki bugünün rock, country, punk, folk ve rap starlarına kadar birçok yeteneğin de ortaya çıkmasında ön ayak olmuştur. Kendine has sesi ve kariyeri boyunca kişisel değişimler sert karakterinin bir uzantısı olmuştur. Önceleri kendisini yok eden birçok yıldız gibi yaşayan Cash daha sonraları idol haline gelen 'Siyah Giyinen Adam' karakteri ile bıçak sırtındaki şöhretin hem ne kadar acımasız hem de aşkın doğasının ne kadar güçlü olduğuna dair örnek oluşturmuştur. 

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin 

Yönetmen: James Mangold

7. Helen Mirren - The Queen, 2006

7. Helen Mirren - The Queen, 2006

IMDb: 7.3 

Özet: “Halkın Prensesi” Diana, Paris’te bir trafik kazasında ölmüştür. Kraliçe ve ailesi, bir süre Balmoral Kalesi’nin kapalı kapıları ardında yas tutmayı uygun görürler. Kalpleri kırık olan halk, bu tutumu anlayamaz ve Kraliçe’den kendilerine açıklama yapmasını beklerler. Bu durum henüz seçilen Başbakan Tony Blair üzerinde de baskı unsurudur. Variety'den Derek Elley'in de ifade ettiği gibi 'Gelenekle aykırı olanın birbiri ile çatıştığı ve aynı zamanda birbirinden faydalandığı ustaca yazılmış ve oynanmış' bir film The Queen. 

Oyuncular: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell 

Yönetmen: Stephen Frears

8. Marion Cotillard - La Vie en rose, 2007

8. Marion Cotillard - La Vie en rose, 2007

IMDb: 7.6  

Özet: Film, Edith Piaf'ın çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki müzik kariyerine kadar olan hayatını konu almaktadır. Piaf, hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaşmış ve sağlık sorunları yaşamıştır. Film, Piaf'ın hikayesini ve müziğini anlatırken sanatçının özel hayatındaki zorlukları ve aşklarını da ele alır.   

Oyuncular: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory  

Yönetmen: Olivier Dahan

9. Kate Winslet - The Reader, 2008

9. Kate Winslet - The Reader, 2008

IMDb: 7.6  

Özet: II. Dünya Savaşı ertesi, Almanya. Michael Berg adlı genç, kendisinin yaşça iki katı büyük olan Hanna Schmitz'e aşık olmuştur. Gizli bir ilişki yaşayan ikilinin aşkı Hanna'nın bir gün ortadan kaybolmasıyla biter. Aradan 8 yıl geçmiştir ve hukuk okuyan Michael savaş suçları mahkemesinde gözlemcilik yapıyordur. Bir gün sanık sandalyesinde Hanna'yı görür. Mahkemede Hanna'nın geçmişi ortaya dökülürken, Michael ikisinin de hayatını değiştirecek bir sırrı ortaya çıkarır.  

Oyuncular: Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz  

Yönetmen: Stephen Daldry

10. Sandra Bullock - The Blind Side, 2009

10. Sandra Bullock - The Blind Side, 2009

IMDb: 7.6  

Özet: Michael Oher, yoksul aileden gelen siyahi bir gençtir ve okulda sorunlar yaşamaktadır. Leigh Anne Tuohy ise zengin ve başarılı bir iş kadınıdır. Bir gün, Leigh ve ailesi, Michael'ı sokakta yalnız başına gördüklerinde onu evlerine davet ederler. Michael, Tuohy ailesi ile zaman geçirdikçe hayatında ilk defa gerçek bir aile sevgisi ve desteği hisseder. Leigh, Michael'ın potansiyelini fark eder ve onun okuldaki ve futbol sahasındaki yeteneklerini keşfeder. Film; aile, ırk, sınıf farklılıkları ve insanlık hikayelerini konu alırken, aynı zamanda Michael'ın gerçek hikayesinden esinlenmiştir.  

Oyuncular: Quinton Aaron, Sandra Bullock, Tim McGraw  

Yönetmen: John Lee Hancock

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11. Natalie Portman - Black Swan, 2010

11. Natalie Portman - Black Swan, 2010

IMDb: 8.0   

Özet: Baş karakter Nina Sayers, New York'taki prestijli bir balerin topluluğunda çalışmaktadır. Tiyatroda sahnelenecek olan “Kuğu Gölü” oyununda hem beyaz kuğuyu hem de siyah kuğuyu canlandırmak için seçilir. 

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel   

Yönetmen: Darren Arofonsky

12. Meryl Streep - The Iron Lady, 2011

12. Meryl Streep - The Iron Lady, 2011

IMDb: 6.4 

Özet: 2 Nisan 1982’de Arjantin’in Falkland ve Güney Georgia Adalarını işgal etmesi ile başlayan ve altı hafta süren Falkland Savaşı’nda yaşanan krizi odak noktasına alan film, o dönem İngiltere’nin başında olan Margaret Thatcher’ı ve yaşananları beyazperdeye taşıyor. Güç ve güç için ödenen bedellerin konu alındığı hikâye benzersiz ve evrensel olarak nitelendiriliyor. 20. yüzyılın en etkili ve ünlü kadınlarından Thatcher, erkek egemen bir dünyada, sınıf ve cinsiyet engellerini çökerten bir kadın olarak bilinmesinin yanı sıra, aldığı sosyal ve politik kararlar yüzünden hayli sert eleştirilere maruz kalmıştı. 

Oyuncular: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant 

Yönetmen: Phyllida Lloyd

13. Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook, 2012

13. Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook, 2012

IMDb: 7.7  

Özet: Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Solatano, yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası “patlar” ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane amacı düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Nikki'yi bu sayede geri kazanmaktır.   

Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro  

Yönetmen: David O. Russell

14. Cate Blanchett - Blue Jasmine, 2013

14. Cate Blanchett - Blue Jasmine, 2013

IMDb: 7.3 

Özet: New York'lu çekici ve göz alıcı bir ev hanımı olan Jasmine French, milyarder kocası Hal French ile birlikte son derece gösterişli bir yaşam sürmektedir. Yatırımcı olarak çalışan Hal, son işlerinden birinde battığında, parasını bu denli cömertçe harcaması nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenir ve iflas etmenin eşiğine gelir. Jasmine evi terk eder ve bir süreliğine San Francisco'nun taşrasında yaşayan üvey kız kardeşinin yanına gider. Tek çıkış yolu burada hayatını tekrar düzene sokup, zenginlik ve lüks içerisinde yaşamaktır. Bu süreçte modacı olarak kısa yoldan zengin olmayı ya da varlıklı birileriyle tanışmayı dener ancak içerisinde bulunduğu depresyona alkol ve antidepresan bağımlılığı da eklenince kendisini büyük bir karmaşanın tam ortasında bulur. 

Oyuncular: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard 

Yönetmen: Woody Allen

15. Julianne Moore - Still Alice, 2014

15. Julianne Moore - Still Alice, 2014

IMDb: 7.5 

Özet: Alice Howland, Columbia Üniversitesi'nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Bir gün doktor muayenesinde kendisine Alzheimer'ın başlangıç evresinde olduğu teşhisi konur. Alice'in hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Geçirdiği hastalık, eşi ve üç çocuğuyla birlikte sürdüğü hayata yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. İnsan ilişkilerini sorgularken öte yandan da en genç kızıyla olan ilişkisiyle de onu yeniden kazanmak için mücadele verir. Alice, uzmanlaştığı bölüm gereği hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmektedir ve bu yüzden hastalığını başta kabullenmek istemez. Manhattan sokaklarında kayboluşuyla durumu kavramaya başlayan Alice, zamanla Alzheimer'la mücadele etmenin yollarını arayacaktır. 

Oyuncular: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart 

Yönetmenler: Richard Glatzer, Wash Westmoreland

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16. Brie Larson - Room, 2015

16. Brie Larson - Room, 2015

IMDb: 8.1 

Özet: Jack ile annesi, 5 yıl boyunca tek odada hayatlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Hiç dışarı çıkamadıkları için, 5 yaşındaki Jack bütün hayatı bu odadan ibaret sanmaktadır. Fakat günün birinde kurtuldukları zaman, küçük Jack’in keşifleri oldukça sarsıcı olacaktır. 

Oyuncular: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers 

Yönetmen: Lenny Abrahamson

17. Emma Stone - La La Land, 2016

17. Emma Stone - La La Land, 2016

IMDb: 8.0   

Özet: Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir. Sebastian Wilder geleneksel cazın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia Dolan ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır.   

Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt   

Yönetmen: Damien Chazelle

18. Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017

18. Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017

IMDb: 8.1 

Özet: Film, kızı bir süre önce evlerine yakın bir yerde tecavüz edilerek katledilen Mildred Hayes’in öfkeli, saldırgan hallerini yansıtıyor. Kızının cinayet davasında bir suçlu bulunmadan aylar geçer ve Mildred bunun üzerine cesur bir hamle yapar. Karayoluna yakın bir yerden üç reklam panosu kiralar ve kentin saygıdeğer polis şefi William 'Bill' Willoughby'ye yönelik meydan okuyan mesajlar karalar. Mildred bu işten vazgeçmesi için yapılan bütün baskı ve zulümlere göğüs gerer ve herkese tek başına meydan okur. 

Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell 

Yönetmen: Martin McDonagh

19. Olivia Colman - The Favourite, 2018

19. Olivia Colman - The Favourite, 2018

IMDb: 7.5  

Özet: On sekizinci yüzyılın başlarında İngiltere'nin Fransa ile savaşı sürerken, Kraliçe Anne'in tahtta olduğu sarayı ve lüks yaşam tarzı bundan pek etkilenmez. Kraliçenin yakın arkadaşı olan Marlborough Düşesi Sarah Churchill, bir yandan kraliçe ile ilgilenirken bir yandan onun yerine ülkeyi yönetmektedir.   

Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz  

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

20. Renée Zellweger - Judy, 2019

20. Renée Zellweger - Judy, 2019

IMDb: 6.8 

Özet: 1968 kışında, Garland'ın 'Oz Büyücüsü'ndeki ikonik Dorothy rolünü oynamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Talk of the Town performansları için çalkantılı Londra'ya gelen Garland, arkadaşlarıyla ve hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin coşkusunu yaşarken, bir yandan da gece kulübünün yönetimiyle çatışmaktadır. İleride 5. kocası olacak Mickey Deans'in hayatına girişiyle birlikte, Garland için her şey daha parlak görünmeye başlar. Ancak 47 yaşının 45 yılında çalıştıktan sonra, çok yorgun ve hassastır. Hollywood'a feda edilen çocukluğunun anıları ve çocuklarının yanına, eve dönme isteği Garland'ı zihnine gölge düşürmektedir. 

Oyuncular: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock 

Yönetmen: Rupert Goold

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21. Frances McDormand - Nomadland, 2020

21. Frances McDormand - Nomadland, 2020

IMDb: 7.3  

Özet: 60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm malını kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip modern bir göçebe olarak yola koyulur.  

Oyuncular: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May  

Yönetmen: Chloe Zhao

22. Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye, 2021

22. Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye, 2021

IMDb: 6.6 

Özet: Film, televizyon programları aracılığıyla Hristiyanlığı yaymaya çalışan şarkıcı Tammy Faye Bakker ve evangelist eşi Jim Bakker’ın hızla gelen yükselişinin ardından aniden yaşadıkları düşüşün hikayesini konu ediniyor. 

Oyuncular: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones 

Yönetmen: Michael Showalter

23. Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once, 2022

23. Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once, 2022

IMDb: 7.8   

Özet: Kocasıyla yıllar önde Çin’den Amerika’ya göçüp yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.   

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis   

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

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