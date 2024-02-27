2000 Yılından Günümüze En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Aktrisler ve Başarılarına Ortak Olan Filmleri
2000 Yılından Günümüze En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Aktrisler ve Başarılarına Ortak Olan Filmleri
2000 yılından günümüze kadarki süreçte En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan aktrisleri ve ödülü kazanmalarını sağlayan filmleri sizler için listeledik. Bu ödüle layık olan her bir kadının, oyunculuğu arşa çıkardığı bu filmleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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1. Julia Roberts - Erin Brockovich, 2000
2. Halle Berry - Monster's Ball, 2001
3. Nicole Kidman - The Hours, 2002
4. Charlize Theron - Monster, 2003
5. Hilary Swank - Million Dollar Baby, 2004
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6. Reese Witherspoon - Walk the Line, 2005
7. Helen Mirren - The Queen, 2006
8. Marion Cotillard - La Vie en rose, 2007
9. Kate Winslet - The Reader, 2008
10. Sandra Bullock - The Blind Side, 2009
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11. Natalie Portman - Black Swan, 2010
12. Meryl Streep - The Iron Lady, 2011
13. Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook, 2012
14. Cate Blanchett - Blue Jasmine, 2013
15. Julianne Moore - Still Alice, 2014
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16. Brie Larson - Room, 2015
17. Emma Stone - La La Land, 2016
18. Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017
19. Olivia Colman - The Favourite, 2018
20. Renée Zellweger - Judy, 2019
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21. Frances McDormand - Nomadland, 2020
22. Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye, 2021
23. Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once, 2022
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