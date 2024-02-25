Kemerleri Bağlayın Yola Çıkıyoruz: Türk Sinemasının En İyi Yolculuk Filmleri

2007 yapımı Mutluluk Talat Bulut, Özgü Namal ve Murat Han’ın oynadığı film 17 yaşındaki Meryem’in, perişan ve baygın halde, bir göl kenarında bulunmasıyla başlar. Meryem’in ailesi onun bir “namussuzluk” yaptığını düşünür ve akrabaları olan Cemal!e onu öldürme görevi verilir. Ünlü bir sosyoloji profesörü olan İrfan Kurudal, yaşadığı bunalımının da etkisiyle İstanbul’daki hayatını geride bırakıp yelkenli teknesiyle açılır. Meryem ve Cemal’in yolları, Profesör İrfan Kurudal’la beklenmedik şekilde kesişir ve bu üçünün gerçek yolculukları başlar.