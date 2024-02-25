Kemerleri Bağlayın Yola Çıkıyoruz: Türk Sinemasının En İyi Yolculuk Filmleri
Kemerleri Bağlayın Yola Çıkıyoruz: Türk Sinemasının En İyi Yolculuk Filmleri
Kaynak: https://yolcu360.com/blog/seyahat-kon...
Sinema bazen hayatımızdan bir kesiti bize gösteriri bazen içimizdeki cevheri bulmamıza yardımcı olur. Listemizdeki fimlerde ise kimi zaman karakterler bir yolculuğa çıkıyor kimisi de kendi iç yolculuğuna… Türk sinemamızda her biri birbirinden değerli yolculuk ve seyahat temalı fimleri gelin birlikte inceleyelim. Eğer listemizde bulunmayan ama sizi etkileyen yol temalı fimler varsa lütfen yorumlarda buluşalım.
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1. Mutluluk
2. Kara Bela
3. Nadide Hayat
4. Hokkabaz
5. Sağ Salim
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6. Bir Zamanlar Anadolu’da
7. Yaşamın Kıyısında
8. Her Şey Çok Güzel Olacak
9. Babam ve Oğlum
10. Gece Yolculuğu
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11. İşe Yarar Bir Şey
12. Bonus: Turist Ömer Uzay Yolunda
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