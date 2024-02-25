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Kemerleri Bağlayın Yola Çıkıyoruz: Türk Sinemasının En İyi Yolculuk Filmleri

Kemerleri Bağlayın Yola Çıkıyoruz: Türk Sinemasının En İyi Yolculuk Filmleri

Sinema
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 15:31

Sinema bazen hayatımızdan bir kesiti bize gösteriri bazen içimizdeki cevheri bulmamıza yardımcı olur. Listemizdeki fimlerde ise kimi zaman karakterler bir yolculuğa çıkıyor kimisi de kendi iç yolculuğuna… Türk sinemamızda her biri birbirinden değerli yolculuk ve seyahat temalı fimleri gelin birlikte inceleyelim. Eğer listemizde bulunmayan ama sizi etkileyen yol temalı fimler varsa lütfen yorumlarda buluşalım.

Kaynak: https://yolcu360.com/blog/seyahat-kon...
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1. Mutluluk

1. Mutluluk

2007 yapımı Mutluluk Talat Bulut, Özgü Namal ve Murat Han’ın oynadığı film 17 yaşındaki Meryem’in, perişan ve baygın halde, bir göl kenarında bulunmasıyla başlar. Meryem’in ailesi onun bir “namussuzluk” yaptığını düşünür ve akrabaları olan Cemal!e onu öldürme görevi verilir. Ünlü bir sosyoloji profesörü olan İrfan Kurudal, yaşadığı bunalımının da etkisiyle İstanbul’daki hayatını geride bırakıp yelkenli teknesiyle açılır. Meryem ve Cemal’in yolları, Profesör İrfan Kurudal’la beklenmedik şekilde kesişir ve bu üçünün gerçek yolculukları başlar.

2. Kara Bela

2. Kara Bela

2015 yapımı Kara Bela Cengiz Bozkurt, Erkan Koçak Köstengil, Seda Bakan gibi birçok ünlü oyuncunun rol aldığı bir komedi filmi. Orta yaşlarına kadar gayet düz ve sırada bir hayat yaşayan Kudret arkadaşı yüzünden karıştığı soygun ve sonrasında aralarına katılan yeni arkadaşlarıyla hayatı bir anda değişir. Kendini emektar Toros'uyla birlikte Gaziantep'e doğru giderken bulan Kudret ve yol boyu yaşadıkları bakalım hayatını ne kadar değiştirecek.

3. Nadide Hayat

3. Nadide Hayat

2012 yapımı Nadide Hayat, Nadide isimli karakterimizin hayatını tamamen ailesini ve çocuklarına adamış ve kocası öldükten sonra boş zamanını nasıl değerlendireceğini bilememektedir. Yıllar önce bırakmak zorunda kaldığı üniversiteden af çıkınca yeniden başladığı okul hayatı ve çıktığı yolculuk Nadide’in kendini yeniden bulma yolculuğunu anlatıyor. Demet Akbağ ve Yetkin Dikiciler başrollerde…

4. Hokkabaz

4. Hokkabaz

Senaristliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı Hokkabaz İskender ve en yakın arkadaşının sihirbaz olduğuna inanan tek kişi olan Maradona’nın İstanbul’dan kaçarken bir düğünde yanlıklıkla kaçırdıkları Fatma ve Baba Sait’in çıktıkları daha doğrusu kaçtıkları yolculuğu bazen dramatik bazen de bizi güldürerek anlatıyor. Başrollerde Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Tuna Orhan ve Özlem Tekin bulunuyor.

5. Sağ Salim

5. Sağ Salim

Seri fimlerden olan Sağ Salim’in ilk fimli 2012 yılında çekildi. Köye mal götürerek hayatını idame ettiren Salim’in kimsesiz birinin cenazesini Sivas’da ki köyünesiyle başlayan hikayesi ve başına gelenleri anlatan bir komedi filmi. Başrollerde Murat Akkoyunlu, Kamil Güler, Burçin Bildik, Yakup Yavru gibi ünlü isimler bulunuyor.

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6. Bir Zamanlar Anadolu’da

6. Bir Zamanlar Anadolu’da

Nuri Bilge Ceylan’a 2011’de Cannes Film Festivali Büyük Ödülü kazandıran filmi Bir Zamanlar Anadolu’da  Türk - Bosna Hersek ortak yapımı. Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde çekişen film tek düzeliği ve kasaba hayatının insana yeni bir şey sunmaması temel alarak gerçekleşen bir cinayetin orada yaşayan insanların hayatına 12 saatlik etkisini anlatıyor. Tam bir yıldızlar geçidi olan oyuncu kadrosu; Taner birsel, Muhammet Uzuner, Fırat Tanış, Yılmaz Erdoğan ve Ercan Keser sadece birkaçı…

7. Yaşamın Kıyısında

7. Yaşamın Kıyısında

6 insanın hayatı nasıl içine olabilir diyeceğiniz Yaşamın Kıyısında bu 6 kişinin kendi iç yolculukları, Almanya’dan Karadenize nasıl ulaştığını anlatıyor. Fatih Akın imzalı filmde Nejat İşler, Tuncel Kurtiz, Güven Kıraç Önder Çakar, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay gibi değerli oyuncular rol alıyor.

8. Her Şey Çok Güzel Olacak

8. Her Şey Çok Güzel Olacak

Kült filmlerden biri sayılan Her Şey Çok Güzel Olacak Cem Yılmaz’ın ilk filmi. Bir kavga sonucu üç yıldır birbirini görmeyen kardeşlerin başına gelen belalar sonucu çıktıkları yolculuğu yer yer komedi yer yer dramatik bir şekilde Mahzar Alonson’un eşliğiyle izleyeceksiniz.

9. Babam ve Oğlum

9. Babam ve Oğlum

Gazeteci olan babası dışında kimsesi olmayan Deniz’in bir anda hiç tanımadığı dedesi ve akrabalarının yanına gitmesiyle başlar hikaye… köy gittiklerinde babasına yıllar önce küsen dedesinin kırgınlıkları, her bir aile bireyinin Deniz ve Sadık’ın gelmesiyle değişen hayatları ve en önemlisi küskün aile bireylerinin kendi iç yolculuklarına çıkarak gerçeklerle yüzleşmesi film boyu sizi ağlalatacak. Başrollerinde Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler gibi usta oyuncular bulunuyor.

10. Gece Yolculuğu

10. Gece Yolculuğu

Zıt karakterlere sahip ama yakın arkadaş olan Ali ve Yavuz yeni filmlerine mekan aramak için çıktıkları yolculuğu anlatıyor Gece Yolculuğu. Yavuz mekan bulununca geri döner Ali ise içine kapanır ve bir Akdeniz kasabasında yeni bir senaryo yazmaya başlar. 1987 yapımı film tarz olarak garip gelebilir şimdiden uyarıyorum. Zuhal Olcay, Nurseli İdiz, Osman Alyanak, Aytaç Arman filmin oyuncularından.

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11. İşe Yarar Bir Şey

11. İşe Yarar Bir Şey

25 yıl sonra okul buluşmasına gitmeye karar veren Leyla’nın tren yolculuğu sırasında tekerlekli sandalyeye mahkum Yavuz’a yardım tmeye giden Canan’la tanır ve bu yolculuk bu üçlünün hayatını değiştirecektir. 2017 yapımı bu güzel filmde başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener gibi oyuncular rol alıyor.

12. Bonus: Turist Ömer Uzay Yolunda

12. Bonus: Turist Ömer Uzay Yolunda

Sadri Alışığın seri fimi olan Turist Ömer’in uzaya çıkması ve başka gezenlere gittiğinde yaşadıklarını anlattığı bu komedi kültü film hala izleniyor. Mr. Spock’un bile bulunduğu bu eğlenceli film o yıllara göre uzay seyahatini anlatan en güzel fimlerden.

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