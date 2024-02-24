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Prens'in 2. Sezon Afişinden Berlin Yeni Sezon Onayına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

Prens'in 2. Sezon Afişinden Berlin Yeni Sezon Onayına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi film
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
24.02.2024 - 19:47

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬

Kaynak: https://twitter.com/popgek
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Okan Yalabık, Kung Fu Panda 4 filminde Po rolünü yineleyecek.

Okan Yalabık, Kung Fu Panda 4 filminde Po rolünü yineleyecek.

Meryl Streep, Only Murders in the Building dizisindeki rolünü 4. sezonda yineleyecek.

Meryl Streep, Only Murders in the Building dizisindeki rolünü 4. sezonda yineleyecek.

True Detective, 5. sezon onayını aldı.

True Detective, 5. sezon onayını aldı.

Prens'in 2. sezonundan ilk afiş yayımlandı.

Prens'in 2. sezonundan ilk afiş yayımlandı.

Live-action Borderlands film uyarlamasından ilk afiş yayımlandı.

Live-action Borderlands film uyarlamasından ilk afiş yayımlandı.
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Berlin, 2. sezon onayını aldı.

Berlin, 2. sezon onayını aldı.

Emma Stone, Poor Things'deki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu BAFTA'sının sahibi oldu.

Emma Stone, Poor Things'deki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu BAFTA'sının sahibi oldu.

Doctor Who'dan yeni bir afiş yayımlandı.

Doctor Who'dan yeni bir afiş yayımlandı.

First-person the Mandalorian oyunu geliştirme aşamasında.

First-person the Mandalorian oyunu geliştirme aşamasında.

Luca Guadagnino’nun başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist'in yer aldığı yeni filmi Challengers'dan yeni bir fragman yayımlandı.

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Deadpool & Wolverine filminin Türkçe dublajlı fragmanı yayımlandı.

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