İçinizdeki Çocukluğa Özel Liste: Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 22 Efsanevi Animasyon Filmi

IMDb: 7.6

Sıradan bir ailenin en büyük aile macerasında buldukları şeyi konu alan animasyonlu bir aksiyon-komedi... dünyayı robot kıyametinden kurtarmak. Her şey, yaratıcı dışarıdan Katie Mitchell'ın hayallerindeki film okuluna kabul edilmesiyle başlar ve evden ayrılarak 'kendisi gibi insanları' bulmak için can atmaktadır. Ancak doğa aşığı babası, son bir tamamen-utangaç-veya-zorla-yapılmamış yolculuk sırasında tüm aileyi okula götürmekte ve bağ kurmalarını ısrar eder. Ama yolculuk daha da kötüleşemez derken, aile birdenbire robot ayaklanmasının ortasında bulur kendini. Akıllı telefonlardan, roombalara, kötü Furby'lere kadar her şey, gezegendeki her insanı yakalamak için kullanılır. Şimdi, iyimser anne Linda, tuhaf küçük kardeş Aaron, pofuduk pug Monchi ve iki dost ama basit zekâlı robot da dahil olmak üzere Mitchells'a insanlığı kurtarmak düşer.