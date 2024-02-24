İçinizdeki Çocukluğa Özel Liste: Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 22 Efsanevi Animasyon Filmi

IMDb: 8.1

Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir: Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare, kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur. Burada, restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yaparak, tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşır. Ancak Remy için zorluklar henüz başlamıştır; çünkü farelerden iğrenen bir dünyada, aşçı olma hayali gerçekleştirmek hiç de kolay değildir. İnsanların ve diğer hayvanların tepkileriyle mücadele etmek zorunda kalan Remy, aynı zamanda kendi türünün beklentileriyle de boğuşur. Ratatuy, sadece bir hayalin peşinden koşmanın ne kadar değerli olduğunu ve zorluklarla dolu bir yolculuğun sonunda bile hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu anlatan etkileyici bir hikayeyi izleyicilere sunar.