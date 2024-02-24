İçinizdeki Çocukluğa Özel Liste: Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 22 Efsanevi Animasyon Filmi
İçinizdeki Çocukluğa Özel Liste: Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 22 Efsanevi Animasyon Filmi
Kaynak: https://www.timeout.com/film/films-fo...
Animasyon dünyasının sihirli kapısından içeri adım atmaya hazır mısınız? Birbirinden renkli, eğlenceli ve bazen de duygusal 22 animasyon filmini sizin için derledik. İşte o liste 👇
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21. The Princess and the Frog (2009)
20. Encanto (2022)
19. Alice in Wonderland (1951)
18. Frozen (2013)
17. The Mitchells vs the Machines (2021)
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16. The Jungle Book (1967)
15. Despicable Me (2010)
14. Moana (2016)
13. Tangled (2010)
12. The Lego Movie (2014)
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11. Kiki's Delivery Service (1989)
10. Zootopia (2016)
9. How to Train Your Dragon (2010)
8. Ratatouille (2007)
7. Inside Out (2015)
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6. Finding Nemo (2003)
5. Toy Story (1995)
4. Coco (2017)
3. WALL·E (2008)
2. The Lion King (1994)
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1. Spirited Away (2001)
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