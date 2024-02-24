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İçinizdeki Çocukluğa Özel Liste: Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 22 Efsanevi Animasyon Filmi

İçinizdeki Çocukluğa Özel Liste: Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 22 Efsanevi Animasyon Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 18:01

Animasyon dünyasının sihirli kapısından içeri adım atmaya hazır mısınız? Birbirinden renkli, eğlenceli ve bazen de duygusal 22 animasyon filmini sizin için derledik. İşte o liste 👇

Kaynak: https://www.timeout.com/film/films-fo...
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21. The Princess and the Frog (2009)

21. The Princess and the Frog (2009)

IMDb: 7.1

 New Orleans'ta 1920'lerde geçen hikârede, Tiana kendi restoranını açma hayalini gerçekleştirmek için çalışırken, prens Naveen'in gelişi ve kötü niyetli bir büyücünün planıyla karşılaşırlar. Tiana'nın prenses olmayan biri olarak Naveen'i öpmesi sonucunda, ikisi de kurbağa haline gelir ve birlikte maceraya atılırlar. Mama Odie'nin yardımıyla, Tiana ve Naveen büyüyü kırmanın yolunu bulurlar. Kötü niyetli büyücünün planı başarısız olur ve Tiana'nın onurunu koruması, büyücünün sonunu getirir. Sonunda, Tiana ve Naveen Mama Odie tarafından evlenir ve prenses olmalarıyla insan formuna geri dönerler, hayallerini gerçekleştirirler.

20. Encanto (2022)

20. Encanto (2022)

IMDb: 7.2

Pedro ve Alma Madrigal, Kolombiya'daki bir çatışma sonrasında kaçarak Encanto adında sihirli bir diyara giderler. Burada, çocukları Julieta, Pepa ve Bruno ile yaşarlar. Ancak, çatışmada Pedro ölür ve Alma'nın taşıdığı mum sihirli bir ev yaratır. Elli yıl sonra, Madrigal ailesi hala sihirli köylerinde yaşıyor. Ancak, 15 yaşındaki Mirabel hiçbir hediye almamıştır. Mirabel, evdeki çatlakları fark eder ve ailenin sihirli gücünü kurtarmaya çalışır. Bunun için Bruno'nun odasını arar ve onunla karşılaşır. Bruno, Mirabel'in Casita'nın kaderini değiştirebilecek anahtar olduğuna inanır. Mirabel, ailenin birlikte yeniden gücünü kazanmasına yardımcı olur ve sonunda ailenin bir parçası olarak kabul edilir.

19. Alice in Wonderland (1951)

19. Alice in Wonderland (1951)

IMDb:7.3

Alice, İngiltere'deki bir parkta ablasının dersini dinlerken, bir Tavşanı takip ederek Harikalar Diyarı'na düşer. Burada, anlamsız ve garip olaylarla karşılaşır. Boyut değişimleriyle başlayan macerasında, konuşan çiçekler, Tırtıl ve Şirin Kedi gibi farklı karakterlerle karşılaşır. Kraliçe'nin bahçesindeki oyun sırasında haksız yere suçlanır ve kaçar. Sonunda, gerçek dünyaya döner ve eve geri döner.

18. Frozen (2013)

18. Frozen (2013)

IMDb: 7.4

Prenses Elsa, buz ve karla ilgili sihirli güçlere sahiptir. Kardeşi Anna'yı sihirli güçleriyle yanlışlıkla yaraladıktan sonra, aileleri onları trollere götürür ve Anna'nın sihirle ilgili hatıralarını silerler. Elsa'nın güçlerini kontrol etmesi için kale kapıları kapatılır ve yıllar boyunca ikisi arasında bir uçurum oluşur. Elsa'nın taç giyme töreninde, Elsa'nın güçleri ortaya çıkar ve şehre sonsuz bir kış getirir. Anna, Elsa'yı bulmak için yola çıkar ve ona yardım etmek için Kristoff ile tanışır. Elsa, Anna'yı yanlışlıkla dondurur ve sadece gerçek bir aşkın kalbini çözebileceği ortaya çıkar. Sonunda, Anna'nın fedakarlığı onu kurtarır ve Elsa'nın güçlerini kontrol etmesine yardımcı olur. Hans'ın kötü niyetli planları açığa çıkar ve Arendelle kurtarılır. Kardeşlerin ilişkileri onarıldı ve Elsa, kapıları bir daha asla kitlemeyeceğine söz verir.

17. The Mitchells vs the Machines (2021)

17. The Mitchells vs the Machines (2021)

IMDb: 7.6

Sıradan bir ailenin en büyük aile macerasında buldukları şeyi konu alan animasyonlu bir aksiyon-komedi... dünyayı robot kıyametinden kurtarmak. Her şey, yaratıcı dışarıdan Katie Mitchell'ın hayallerindeki film okuluna kabul edilmesiyle başlar ve evden ayrılarak 'kendisi gibi insanları' bulmak için can atmaktadır. Ancak doğa aşığı babası, son bir tamamen-utangaç-veya-zorla-yapılmamış yolculuk sırasında tüm aileyi okula götürmekte ve bağ kurmalarını ısrar eder. Ama yolculuk daha da kötüleşemez derken, aile birdenbire robot ayaklanmasının ortasında bulur kendini. Akıllı telefonlardan, roombalara, kötü Furby'lere kadar her şey, gezegendeki her insanı yakalamak için kullanılır. Şimdi, iyimser anne Linda, tuhaf küçük kardeş Aaron, pofuduk pug Monchi ve iki dost ama basit zekâlı robot da dahil olmak üzere Mitchells'a insanlığı kurtarmak düşer.

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16. The Jungle Book (1967)

16. The Jungle Book (1967)

IMDb:7.6

Bir kaza sonrası terk edilen bebek Mowgli, bir kurt ailesi tarafından alınır ve büyütülür. Mowgli büyüdükçe, bilge panter Bagheera, onu yakındaki insan köyüne geri götürmenin gerekliliğini fark eder. Ancak ayı Baloo, genç Mowgli'yi kendi kanatları altına alır ve ona ormanda yaşamanın en iyi yaşam olduğunu öğretir. Bagheera, Mowgli'nin özellikle tüm insanlardan nefret eden Kaplan Şere Khan'dan tehlikede olduğunu fark eder. Baloo sonunda fikrini değiştirince, Mowgli ormana doğru kaçar ve ikinci kez Kaa yılanıyla ve nihayetinde Şere Khan ile karşılaşır. Ancak güzel bir kızın görüntüsü, Mowgli'yi yakındaki insan köyüne çeker ve orada kalır.

15. Despicable Me (2010)

15. Despicable Me (2010)

IMDb: 7.6

Gru, kafası karışık ve kötü niyetli bir karakterdir ve en büyük hayali dünyanın uydusu Ay'ı ele geçirmektir. Ancak, etrafı barış ve huzurla dolu, renkli çiçeklerle dolu ve güleryüzlü komşularla çevrili bir semtte yaşamaktadır. Gru'nun bu hırsı, bu sakin yaşamı bozan tek şeydir. Gru'nun kötü niyetleri, bu banliyödeki en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan küçük köleleriyle birlikte dünyayı değiştirecek bir planı uygulamak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Ancak, üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, Gru ile karşılaştıklarında, onun potansiyel bir baba figürü olduğunu fark ederler.

14. Moana (2016)

14. Moana (2016)

IMDb:7.6

Moana, cesur bir kabilenin liderinin kızıdır ve Antik Polinezya'da yaşar. Doğanın içinde büyümüş güçlü ve cesur bir genç kızdır. Ancak Maui adlı bir yarı tanrının yaptığı korkunç bir lanet adasına ulaşır. Maui, tanrıça Te Whiti'nin kalbini çalarak kızgın hale getirmiştir ve adadaki balıkçılar artık balık tutamaz hale gelmiş, ekinler solmaya başlamıştır. Ancak Moana, bu duruma boyun eğmeye niyetli değildir. Güney Pasifik'e doğru yola çıkan genç kızın amacı, laneti sona erdirmek için Maui'yi bulmak ve ondan çalınan şeyi geri getirmektir. Disney'in deneyimli isimleri John Musker ve Ron Clements'in yönettiği bu film, izleyicilere şiirsel bir yolculuk sunuyor.

13. Tangled (2010)

13. Tangled (2010)

IMDb: 7.7

Büyülü bir çiçekten şifa güçleri alan bebek prenses Rapunzel, bir gece yarısı saraydan Kraliçe Gothel tarafından kaçırılır. Gothel, çiçeğin sihirli güçlerinin şimdi Rapunzel'in altın saçlarında büyüdüğünü bilmektedir ve genç kalmak için Rapunzel'i gizli kulesine hapseder. Rapunzel artık bir genç kızdır ve saçları 70 fit uzunluğuna ulaşmıştır. Güzel Rapunzel, tüm hayatını kulesinde geçirmiş ve dış dünyaya meraklıdır. Bir gün, haydut Flynn Rider kulesi tırmanır ve Rapunzel tarafından esir alınır. Rapunzel, çekici hırsıza her yıl doğum gününde gördüğü uçan ışıkların geldiği yere seyahat etmesi için rehberlik etmesi için bir anlaşma yapar. Rapunzel, hayatının en heyecan verici ve muhteşem yolculuğunu yapmaya hazırlanıyor.

12. The Lego Movie (2014)

12. The Lego Movie (2014)

IMDb: 7.7

Lego evrenindeki Emmet, Lord Business'ı durdurmak için sıra dışı bir maceraya atılır. Bir ekip oluşturur ve Kragle adlı tehlikeli silahı etkisiz hale getirmek için plan yaparlar. Emmet'in fedakarlığı, arkadaşlarını ve Master Builder'ları kurtarır ve Lucy'nin liderliğinde Lego insanları birleşerek savaşır. İnsan dünyasında, Finn'in babası oğlunun yaratıcılığını fark eder ve onunla barışır. Lord Business, Direnç Parçası'nı kullanarak Kragle'yi kapatır ve kurbanları kurtarır. Lucy ve Emmet ilişkiye başlar, Duplo uzaylıları Lego evrenine gelir ve yeni bir tehdit oluşturur. Emmet'in hikayesi, bir çocuğun hayal gücünün gücünü ve aile ilişkilerinin önemini vurgular.

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11. Kiki's Delivery Service (1989)

11. Kiki's Delivery Service (1989)

IMDb: 7.8

Bir genç cadı olan Kiki artık 13 yaşında. Hala biraz acemi ve oldukça inatçı, ama aynı zamanda çözüm odaklı, hayalperest ve kararlı. Sadık kedisi Jiji yanında olduğunda, dünyayı veya en azından yeni evi olarak seçtiği sevimli Avrupa sahil kasabasını keşfetmeye hazır. Hayao Miyazaki'nin kurucusu olduğu Studio Ghibli'nin Skandinavya'da yolunu bulmaya çalışan genç bir cadı hakkındaki hikayesi neredeyse her bakımdan benzersizdir. Geniş bakış açısından, zeki kedisi yardımcısına (Amerikan dublajında Phil Hartman tarafından seslendirilir) kadar. Ancak belki de en dikkat çekici olan şey, bu filmin merkezi bir kötü karakter içermemesi ve gerçek bir çatışma olmamasıdır: Bu, sadece küçük ve büyük maceralara atılan küçük bir kızın neşeli hikayesidir.

10. Zootopia (2016)

10. Zootopia (2016)

IMDb: 8

Zootopia, yönetmen Byron Howard tarafından kaleme alınan ve medeniyetleşmiş hayvanların yaşadığı şehirde geçen bir polisiye hikayesini anlatıyor. Film, konuşkan tilki Nick'in suçtan sıyrılma mücadelesini odaklıyor. Zootropolis adındaki bu metropolis, farklı doğal ortamları ve hayvanları bir araya getiren benzersiz bir şehirdir. İyimser polis memuru Judy Hopps, burada polis olmanın zorluklarını keşfeder ve kendini kanıtlamak için tilki Nick Wilde ile işbirliği yapar. Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, J.K. Simmons ve Octavia Spencer gibi ünlü isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı film, Disney'in alışılmış havasını yansıtıyor.

9. How to Train Your Dragon (2010)

9. How to Train Your Dragon (2010)

IMDb: 8.1

Bir zamanlar kuzeydeki Berk Adası'nda, genç Viking Hiccup, kasabasını sürekli olarak yağmalayan ejderhalara karşı savaşmaya katılmak istemektedir. Ancak, güçlü ancak kaba baba ve köy lideri Stoik, küçük, sakar ama yaratıcı oğlunun bunu yapmasına izin vermez. Ne olursa olsun, Hiccup savaşa atılır ve icadıyla gizemli bir Night Fury ejderhasını düşürür, ancak onu öldüremeyecek kadar cesaret edemez. Bunun yerine, Hiccup ve ona Toothless adını verdiği ejderha, yanlış bir şekilde türü yargıladığını öğrenen gözlemci çocuğun dünyalarını açan bir dostluk başlatır. Ancak her ikisi de kendi yollarında uçmaya başladıklarında, dünyalarını etkileyen yıkıcı cehaletle savaşmak zorunda olduklarını fark ederler.

8. Ratatouille (2007)

8. Ratatouille (2007)

IMDb: 8.1

Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir: Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare, kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur. Burada, restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yaparak, tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşır. Ancak Remy için zorluklar henüz başlamıştır; çünkü farelerden iğrenen bir dünyada, aşçı olma hayali gerçekleştirmek hiç de kolay değildir. İnsanların ve diğer hayvanların tepkileriyle mücadele etmek zorunda kalan Remy, aynı zamanda kendi türünün beklentileriyle de boğuşur. Ratatuy, sadece bir hayalin peşinden koşmanın ne kadar değerli olduğunu ve zorluklarla dolu bir yolculuğun sonunda bile hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu anlatan etkileyici bir hikayeyi izleyicilere sunar.

7. Inside Out (2015)

7. Inside Out (2015)

IMDb: 8.1

Hikaye, Riley adında genç bir kızı takip ediyor. Riley'in eylemleri, kişileştirilmiş duyguları olan Sevinç, Üzüntü, Korku, Nefret ve Öfke tarafından kontrol edilir. Riley, Minnesota'dan San Francisco'ya taşındığında, Sevinç ve Üzüntü kaybolur ve Kontrol Merkezi'nde sadece Öfke, Korku ve Nefret kalır. Riley'in kişiliği, temel hatıraları olmadan yavaş yavaş dağılmaya başlar. Hayali bir arkadaş olan Bing Bong'un yardımıyla, Sevinç ve Üzüntü, Riley'nin duygusal dengeyi geri kazanmak için Kontrol Merkezi'ne geri dönmeye çalışır. Üzüntü'nün Riley'nin iyiliği için önemli bir rol oynadığını anlarlar. Sonunda, Riley yeni hayatını kabul eder ve duyguları bir araya gelerek dengeli bir bakış açısı oluşturur.

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6. Finding Nemo (2003)

6. Finding Nemo (2003)

IMDb: 8.2

Studio Ghibli'nin kurucusu Hayao Miyazaki'nin, genç bir cadının Skandinavya'da yolunu bulma hikayesi benzersizdir. Bu film, geniş bakış açısından, zeki bir kedi yardımcısına (Amerikan dublajında Phil Hartman tarafından seslendirilir) kadar her açıdan özgündür. Ancak belki de en çarpıcı olanı, filmde merkezi bir kötü karakter veya gerçek bir çatışma olmamasıdır: Bu, sadece küçük ve büyük maceralara atılan küçük bir kızın neşeli hikayesidir. Filmin çoğunda gerilim olmasa da, doruk nokta felaketi, Ghibli'nin en çarpıcı sahnelerinden biridir. Ancak genel olarak, bu büyülü bir vakit geçirme filmidir ve küçük anlardan keyif alır.

5. Toy Story (1995)

5. Toy Story (1995)

IMDb: 8.3

Toy Story'de, Andy sevgi dolu bir çocuktur ve oyuncaklarına çok değer verir. Ancak bilmediği bir gerçek vardır: Oyuncakları, yokluğunda liderleri kovboy Woody önderliğinde canlanır. Andy, bir gün son model oyuncak Buzz Lightyear'ı alır ve bu oyuncak, diğer oyuncaklar arasında ego kavgalarına neden olur. Toy Story, görsel olarak etkileyici bir animasyon filmi olarak, Pixar'ın sektördeki konumunu sağlamlaştırırken bir neslin çocuklarını derinden etkileyen bir fenomen haline gelir.

4. Coco (2017)

4. Coco (2017)

IMDb: 8.4

Coco, 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki serüvenini anlatıyor. Miguel'in idolü efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz, hayatta değil ve Miguel onunla tanışamaz. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel, bir gün ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ama işte burası komiklik başlıyor, gitarı çalması onu birden Ölüler Diyarı'na götürüyor! Çıkış yolu ararken, Miguel düzenbaz Hector'la tanışır ve birlikte Miguel'in aile tarihindeki gerçekleri ortaya çıkarmak için harika bir maceraya atılırlar... Latin oyuncuların seslendirdiği bu yapımda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler yer alıyor. 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödül kazanan, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödülle geceyi kapatan, 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco’nun yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich bulunuyor. Filmin müzikleri ise Michael Giacchino imzası taşıyor.

3. WALL·E (2008)

3. WALL·E (2008)

IMDb: 8.4

Gelecekte, Buy N Large adlı devasa bir şirketin ürünleriyle çöplüğe dönmüş Dünya'da yalnız kalan bir çöp toplama robotu olan WALL-E'nin hikayesini anlatan bu filmde, duygusal bir bağ, göz alıcı maceralar ve bolca komedi var! WALL-E, tarihin izlerini ve şarkıları seven, bir teknesiyle yalnızca böceklerle arkadaş olan bir robot. Bir gün, gezegenin yeniden yaşanabilir olduğuna dair kanıt bulmak için gönderilen zarif EVE adlı bir keşif robotu ortaya çıkar. WALL-E, EVE'ye aşık olur ve onu korumak için elinden geleni yapar, ama ne olduğunu anlamaz. Sonra, bir gün, EVE'yi kurtarmak için bir gemiye atlar ve insanların 700 yıl önce Dünya'yı terk ettiği bir uzay gemisine gelir. İnsanlar şişmanlamış ve teknolojiye bağımlı haldedir. Otomatik pilot, insanların geri dönmesini engellemeye çalıştığında, WALL-E, EVE, gemi kaptanı ve diğer kırık dökük robotlar, insanlığın geleceğini kurtarmak için ayaklanır. Bu filmde, komik maceralarla dolu unutulmaz bir yolculuk sizleri bekliyor!

2. The Lion King (1994)

2. The Lion King (1994)

IMDb: 8.5

Genç bir aslan prens, acımasız amcası tarafından sürüsünden kovulur. Amca, babasını öldürdüğünü iddia eder. Amca demir pençesiyle hüküm sürerken, prens Savannah'nın ötesinde bir felsefeyle büyür: Geri kalan günler için endişe etme. Ancak geçmişi onu rahatsız ettiğinde, genç prens kaderini belirlemek zorundadır: Sürüden uzak bir dışlanmış olarak mı kalacak, yoksa iblisleriyle yüzleşip olması gereken kişi mi olacak?

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1. Spirited Away (2001)

1. Spirited Away (2001)

IMDb: 8.6

Hayao Miyazaki'nin başyapıtlarından biri olan Ruhların Kaçışı, küçük Chihiro'nun ailesiyle yeni bir kasabaya taşınmasıyla başlar. Bir tünele rastlayarak girdikleri fantastik dünya onları büyüler, ancak bu büyü kısa sürede bozulacaktır. Ailesini kaybeden Chihiro, babasını kurtarmak için korku dolu bir maceraya atılır. Film, 75. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon dalında Oscar kazanırken, 52. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görülmüştür. Japon sinema tarihindeki en başarılı filmlerden biri olarak kabul edilen Ruhların Kaçışı, animasyon türünün önemli bir örneğidir.

Peki siz bu animasyon filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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