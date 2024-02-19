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Ariana Grande'nin Çok Beklenen 'Wicked' Filminin Çıkmasının Neden Bu Kadar Beklediğimiz Ortaya Çıktı

Ariana Grande'nin Çok Beklenen 'Wicked' Filminin Çıkmasının Neden Bu Kadar Beklediğimiz Ortaya Çıktı

Magazin film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 11:45

11 Şubat 2024 Pazar akşamı, Super Bowl'un yanı sıra büyük bir geceydi çünkü mola sırasında yayınlanan sürpriz bir fragman vardı - beklenen 'Wicked: Part I' filminin fragmanı. Aynı adı taşıyan muazzam başarılı Broadway müzikaline dayanan Wicked, Oz'un cadılarının Dorothy'nin Oz'a gelmeden önceki hikayesini anlatıyor. Detaylar aşağıda 🎞️👇

Kaynak: https://collider.com/wicked-movie-pro...
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Müzikalin bu kadar popüler olması onu neden bu kadar uzun süre sinemaya taşımak için beklediler sorusunu doğurdu.

Müzikalin bu kadar popüler olması onu neden bu kadar uzun süre sinemaya taşımak için beklediler sorusunu doğurdu.

Cevap Wicked'in anlattığı büyücü hikayesi kadar karmaşık. Broadway gösterisinden önce neredeyse başlayan bir uyarlamadan COVID-19 pandemisine kadar, büyük ekrana Wicked'in yolculuğu, bir hortumun içindeki bir çiftlik evi kadar inişli çıkışlıydı.

'Wicked' bir müzikal yerine neredeyse bir film olacaktı.

'Wicked' bir müzikal yerine neredeyse bir film olacaktı.

Gregory Maguire'un en çok satan romanından uyarlanan 'Wicked'i büyük ekrana taşıma girişimi, müzikal uyarlamadan önce gerçekleşti. SFGATE tarafından yapılan bir habere göre, Universal Studios, Maguire'ın romanının haklarını satın alarak canlı aksiyon bir film haline getirmeyi umuyordu. Yapımcı Marc Platt, projeyi geliştirme aşamasında ilerlerken besteci Stephen Schwartz tarafından 'ateşli bir yalvarış' içeren bir çağrı aldı.

Schwartz, Wicked hakkında bir arkadaşından Hawaii seyahati sırasında bilgi almıştı.

Schwartz, Wicked hakkında bir arkadaşından Hawaii seyahati sırasında bilgi almıştı.

SFGATE'e şunları söyledi: 'Kafamda küçük bir çan çalmış gibi oldu.' Universal'ın zaten bir uyarlamayı geliştirdiğini öğrenince, Schwartz, Platt'ten projeyi bir sahne müziği haline dönüştürmeyi düşünmesini istedi. 'Bunu yapmam gerektiğini biliyordum. Ve bunun bir müzikal olması gerektiğini biliyordum,' dedi Schwartz, SFGATE'e göre. Platt, Schwartz'a katıldı ve sahne projesine yapımcı David Stone ve Universal ile birlikte ortak bir yapım olarak devam etti. Wicked, 2003'te San Francisco'da ön gösterimi yapıldıktan sonra Broadway'e taşınarak bir kült fenomen haline geldi. Wicked sahnede büyük bir başarı elde etmiş olsa da, hikayenin bir film uyarlaması için 'yandı, bitti, kül oldu' düşüncesine girmediler.

Birçok kişi 'Wicked'i bir filme dönüştürmeye çalıştı.

Birçok kişi 'Wicked'i bir filme dönüştürmeye çalıştı.

‘Wicked’ uzun soluklu Broadway serüveninde büyük bir başarı elde etti. Orijinal cadıların yıldızları Idina Menzel ve Kristin Chenoweth için bir platform haline geldi. ABD turne şirketi bile başlamadan önce, 2004'te bir film versiyonuna dair dedikodular ve spekülasyonlar başladı. Ancak ciddi gelişmeler 2010'da başladı; Deadline'ın raporuna göre, ‘Wicked’ın oyun yazarı Winnie Holzman ve bestecisi Schwartz, Universal'ın düşündüğü yönetmenlerle görüşmelere başlamıştı. JJ Abrams, Ryan Murphy ve Rob Marshall, bu düşünülenler arasındaydı. BroadwayWorld, Stephen Daldry'nin ‘Wicked’ın 'perdenin arkasındaki adamı' olmak için yeni bir aday olduğunu bildirdi. 2016'da Collider, Daldry'nin yönetmen olarak seçildiğini ve Platt'ın bir tatil dönemi yayını hedeflediğini doğruladı.

Gelişmeler 2017'de devam etti.

Gelişmeler 2017'de devam etti.

Variety, Schwartz'ın iki yeni şarkı üzerinde çalıştığını ve Daldry'nin ondan ve Holzman'dan bir senaryo beklediğini bildirdi. Ayrıca, hayranların kaynak materyalden bazı değişiklikler beklemeleri gerektiğini ima etti. ‘Wicked’ filminin nihayet yolda olduğu düşünülüyordu. Ancak, Oz'un cadılarının yerini bir grup müzikal kedi aldı.

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Variety'ye göre, Wicked, 20 Aralık 2019'a planlanmıştı.

Variety'ye göre, Wicked, 20 Aralık 2019'a planlanmıştı.

Ancak Ağustos 2018'de, Deadline'ın bildirdiğine göre, Wicked, Universal tarafından yayınlanması planlanan Cats uyarlamasına yer açmak için askıya alınmıştı. Kendisi de yıllarca sinemaya uyarlanması için uğraşılan bir müzikal film olan Cats'in yaratıcısı Andrew Lloyd Webber, ünlü müzikalinin film uyarlamasının felaketiyle başa çıkıyordu.

Wicked, 2021 için başka bir yayın tarihine sahip olmak üzere yeni bir zaman çizelgesi aldı.

Wicked, 2021 için başka bir yayın tarihine sahip olmak üzere yeni bir zaman çizelgesi aldı.

Ancak COVID-19 pandemisi vurdu ve birçok diğer film gibi, Wicked'in yapımı durdu. Deadline, Wicked'in artık 2021'de yayınlanmayacağını ve ilk kez filmin yayın tarihi veya ilerlemesi olmadığını bildirdi. Filmin geleceğini daha da karanlık hale getiren şey, Daldry'nin projeden ayrılmasıydı.

14 yıl sonra, 'Wicked' ekranlara gelecek!

14 yıl sonra, 'Wicked' ekranlara gelecek!

Gelişim nihayet 2021'de Deadline'ın filmin yeniden başladığına dair bildirisinin ardından Jon M. Chu'nun yönetmen olarak getirildiği duyumuyla başladı. Kısa bir süre sonra, Erivo'nun ikonik cadı şapkasını, Grande'nin ise baloncuk rolünü üstleneceği duyuruldu. Film, 2023 SAG-AFTRA grevi nedeniyle bir daha sıkıntı yaşadı, ancak Chu, bu durumun film yayın tarihini etkilemeyeceğini izleyicilere temin etti. İki bölümden oluşan adaptasyonun prodüksiyonu Ocak 2024'te tamamlandı.

Wicked'ın büyük ekrana yolculuğu oldukça uzun bir süreçti.

Wicked'ın büyük ekrana yolculuğu oldukça uzun bir süreçti.

İlk oluşumundan yönetmen değişikliklerine, Cats'in neden olduğu gecikmeden COVID-19 pandemisine ve bir greve kadar pek çok engelle karşılaştı. İzleyiciler sabır için Oz Büyücüsü'nü bile ziyaret etmiş olmalılar. Ancak sonunda, 2024'ün Süper Bowl Pazar gününde, ilk fragman yayınlandı ve Oz'un cadıları sonunda Şükran Günü'nde büyük ekrana uçacaklarına dair söz verildi. Ve bu sefer, hiçbir şey onları yıkamayacak!

İşte o çok beklenen filmin fragmanı👇

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Peki siz bu "geciken" film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara 👇

Peki siz bu "geciken" film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara 👇

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