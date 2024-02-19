Ariana Grande'nin Çok Beklenen 'Wicked' Filminin Çıkmasının Neden Bu Kadar Beklediğimiz Ortaya Çıktı

SFGATE'e şunları söyledi: 'Kafamda küçük bir çan çalmış gibi oldu.' Universal'ın zaten bir uyarlamayı geliştirdiğini öğrenince, Schwartz, Platt'ten projeyi bir sahne müziği haline dönüştürmeyi düşünmesini istedi. 'Bunu yapmam gerektiğini biliyordum. Ve bunun bir müzikal olması gerektiğini biliyordum,' dedi Schwartz, SFGATE'e göre. Platt, Schwartz'a katıldı ve sahne projesine yapımcı David Stone ve Universal ile birlikte ortak bir yapım olarak devam etti. Wicked, 2003'te San Francisco'da ön gösterimi yapıldıktan sonra Broadway'e taşınarak bir kült fenomen haline geldi. Wicked sahnede büyük bir başarı elde etmiş olsa da, hikayenin bir film uyarlaması için 'yandı, bitti, kül oldu' düşüncesine girmediler.