Ariana Grande'nin Çok Beklenen 'Wicked' Filminin Çıkmasının Neden Bu Kadar Beklediğimiz Ortaya Çıktı
Ariana Grande'nin Çok Beklenen 'Wicked' Filminin Çıkmasının Neden Bu Kadar Beklediğimiz Ortaya Çıktı
Kaynak: https://collider.com/wicked-movie-pro...
11 Şubat 2024 Pazar akşamı, Super Bowl'un yanı sıra büyük bir geceydi çünkü mola sırasında yayınlanan sürpriz bir fragman vardı - beklenen 'Wicked: Part I' filminin fragmanı. Aynı adı taşıyan muazzam başarılı Broadway müzikaline dayanan Wicked, Oz'un cadılarının Dorothy'nin Oz'a gelmeden önceki hikayesini anlatıyor. Detaylar aşağıda 🎞️👇
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Müzikalin bu kadar popüler olması onu neden bu kadar uzun süre sinemaya taşımak için beklediler sorusunu doğurdu.
'Wicked' bir müzikal yerine neredeyse bir film olacaktı.
Schwartz, Wicked hakkında bir arkadaşından Hawaii seyahati sırasında bilgi almıştı.
Birçok kişi 'Wicked'i bir filme dönüştürmeye çalıştı.
Gelişmeler 2017'de devam etti.
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Variety'ye göre, Wicked, 20 Aralık 2019'a planlanmıştı.
Wicked, 2021 için başka bir yayın tarihine sahip olmak üzere yeni bir zaman çizelgesi aldı.
14 yıl sonra, 'Wicked' ekranlara gelecek!
Wicked'ın büyük ekrana yolculuğu oldukça uzun bir süreçti.
İşte o çok beklenen filmin fragmanı👇
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Peki siz bu "geciken" film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara 👇
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