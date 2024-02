Sevgililer Gününe Özel Liste: Tutkunun Alevini İçinizde Hissettirecek Birbirinden Ateşli 20 Netflix Filmi

IMDb: 5

Tessa'nın kaybedecek her şeyi varken, Hardin'in kaybedecek hiçbir şeyi yok--sadece onu. 'After We Collided'--hayat artık eskisi gibi olmayacak. İlişkileri sarsıcı bir başlangıçtan sonra, Tessa ve Hardin işleri yoluna koyma yolundalar. Tessa, Hardin'in acımasız olabileceğini biliyor ama ilişkilerinin kökenleri ve Hardin'in gizemli geçmiği hakkında bir bomba patladığında, Tessa şaşkına döner. Hardin her zaman Hardin olacaktır. Peki gerçekten Tessa'nın öfkeli dış görünüşüne rağmen delicesine aşık olduğu derin, düşünceli adam mı, yoksa hep bir yabancı mıydı? Uzaklaşmayı dilerdi. Ama bu kadar kolay değil. Hardin, bir hata yaptığını biliyor, belki de hayatının en büyük hatalarından birini. Kavgasız pes etmeye niyeti yok. Ama değişebilecek mi? Aşk için değişecek mi? Evet, değişecek.