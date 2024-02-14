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Sevgililer Gününe Özel Liste: Tutkunun Alevini İçinizde Hissettirecek Birbirinden Ateşli 20 Netflix Filmi

Sevgililer Gününe Özel Liste: Tutkunun Alevini İçinizde Hissettirecek Birbirinden Ateşli 20 Netflix Filmi

Sevgililer günü Netflix film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 14:01

Sevgililer günü yaklaşırken içinizi tutkunun aleviyle dolduracak 20 Netflix filmini sizin için derledik. İşte o iç yakan filmler❤️‍🔥 👇

Kaynak: https://www.thecut.com/article/sexies...
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25. 365 Days (2020)

25. 365 Days (2020)

IMDb: 3.3

Massimo Torricelli, yakışıklı genç bir Sicilya mafya ailesinin lideridir. Babası suikast sonucu öldürülünce mafyanın lideri olmaktan başka seçeneği kalmaz. Laura, Varşova'daki lüks bir otelin satış direktörüdür. Başarılı bir kariyere sahiptir, ancak özel hayatında tutku eksiktir. İlişkisini kurtarmak için son bir şans denemektedir. Saçma sevgilisi Martin ve diğer bazı arkadaşlarıyla birlikte Sicilya'ya bir seyahat yapar. En tehlikeli adam olan Sicilya'da, Massimo'nun onunla karşılaşacağını, onu kaçıracağını, esir alacağını ve ona aşık olması için 365 gün vereceğini beklemiyordur.

24. Deadly Illusions (2021)

24. Deadly Illusions (2021)

IMDb:3.7

Mary Morrison, başarılı bir yazar ve mutlu bir evliliktir. Yeni kitabı için ilham ararken, Grace adında bir dadı tutar. Ancak Grace'in tuhaf davranışları Mary'i endişelendirir. Sonunda, Mary, Grace'in aslında bir dolandırıcı olduğunu keşfeder. Grace, başka bir kişilik olan Margaret tarafından bir cinayete karışır. Mary, Grace'i durdurur ve gerçeği açığa çıkarır. Sonunda, Mary, ailesiyle bir araya gelir ve yaşadığı deneyimleri kitaplaştırır.

23. Burning Betrayal (2023)

23. Burning Betrayal (2023)

IMDb: 4.1

Burning Betrayal, Sue Hecker'ın benzer adlı romanından uyarlanan bir film, bir muhasebeci olan Babi'yi takip ediyor. Babi, nişanlı olduğu mutlu bir ilişki yaşarken, bekarlığa veda partisinde nişanlısının onu aldattığını öğrenince mutsuz bir şekilde yalnız kalır. Bu duruma mantıklı bir tepki verir: Saçını boyar, bir motosiklet alır ve uzun zamandır hayalini kurduğu ateşli sahneleri yaşamaya başlar. Biraz intikam fantazisi ve bir film değişim montajıyla karşı karşıyayız gibi!

22. You Get Me (2017)

22. You Get Me (2017)

IMDb: 4.7

Tyler, muhteşem kız arkadaşı Alison'a deli gibi aşıktır. Ancak büyük bir kavga sonrasında ayrılırlar ve Tyler, kendini başka bir şehirden yeni gelen Holly'nin kollarında bulur. Tek gecelik ilişki sonrasında Holly, Tyler'a karşı tehlikeli bir takıntı geliştirir. Holly, aşklarını canlı tutma umuduyla Tyler'ın lisesine transfer olur. Brent Bonacorso'nun yönettiği filmde Bella Thorne, Halston Sage ve Taylor John Smith başrolleri paylaşıyor.

21. After We Collided (2020)

21. After We Collided (2020)

IMDb: 5

Tessa'nın kaybedecek her şeyi varken, Hardin'in kaybedecek hiçbir şeyi yok--sadece onu. 'After We Collided'--hayat artık eskisi gibi olmayacak. İlişkileri sarsıcı bir başlangıçtan sonra, Tessa ve Hardin işleri yoluna koyma yolundalar. Tessa, Hardin'in acımasız olabileceğini biliyor ama ilişkilerinin kökenleri ve Hardin'in gizemli geçmiği hakkında bir bomba patladığında, Tessa şaşkına döner. Hardin her zaman Hardin olacaktır. Peki gerçekten Tessa'nın öfkeli dış görünüşüne rağmen delicesine aşık olduğu derin, düşünceli adam mı, yoksa hep bir yabancı mıydı? Uzaklaşmayı dilerdi. Ama bu kadar kolay değil. Hardin, bir hata yaptığını biliyor, belki de hayatının en büyük hatalarından birini. Kavgasız pes etmeye niyeti yok. Ama değişebilecek mi? Aşk için değişecek mi? Evet, değişecek.

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20. The Year I Started Masturbating (2022)

20. The Year I Started Masturbating (2022)

IMDb: 5.2

Orta yaşlı kariyer hedefleri yüksek olan Hanna, hayatının mükemmel olması için sadece bir çocuğa daha ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Ancak çocuğunun babası beklenmedik bir şekilde onu terk eder. Aniden evsiz, işsiz ve ailesiz kalır. Başarılı olma isteğiyle yanıp tutuşan Hanna, her şeyini geri almayı kafasına koymuştur. Ancak bunu başarmanın, çok daha önemli bir şeyi kazanmayı gerektirdiğini fark eder: kendi için aşk ve arzu.

19. By the Sea (2015)

19. By the Sea (2015)

IMDb: 5.3

1970'lerin Fransa'sında bir sahil kasabasında buluyoruz kendimizi. Evliliklerinde kriz yaşayan Roland ve karısı Vanessa, biraz değişiklik yapmak için yaz mevsimini geçirmek üzere yerleştikleri bir otelde konaklamaya karar verirler. Roland, bir yazar olarak üretkenlik sorunu yaşıyor ve bu nedenle bu atmosfer değişikliğine ihtiyaç duyuyor. Günler geçtikçe çift arasındaki mesafe artarken, otelin yan odasına yerleşen taze evli çift Lea ve François, Vanessa ve Roland'ın evliliklerine olan bakışını değiştirecek. Avrupa sineması ve tiyatrosundan ilham alan bu film, yönetmenliğini Oscar ödüllü Angelina Jolie Pitt üstleniyor. Kadroda ise Jolie'ye eşi Brad Pitt, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud, Niels Arestrup ve Richard Bohringer gibi önemli isimler eşlik ediyor. Aşk, ilişkiler ve değişim dolu bir yolculuk için hazır olun!

18. Duck Butter (2018)

18. Duck Butter (2018)

IMDb: 5.3

Naima ve Sergia, bir gece kulübünde tanışan iki kadındır. Geceyi birlikte geçiren bu ikili, flört ve ilişkilerde karşılaştıkları sahtekarlıklardan sıkılır. Yakınlık kurmanın yeni bir yolunu bulmaya kararlı olan Naima ve Sergia, 24 saatlik bir anlaşma yaparlar. Ancak saat başı seks yapma planları yapan bu ikili, kendilerini hiç beklemedikleri durumların içinde bulurlar! Heyecan dolu bir gün başlıyor!

17. Happy Ending (2023)

17. Happy Ending (2023)

IMDb: 5.4

Luna ve Mink, birlikte geçirdikleri birinci yıl dönümlerini kutlayan yakın bir çifttir. Ancak Mink, Luna'nın ilişkilerinin başlangıcından beri cinsel ilişkiden zevk almadığını bilmiyor ve Luna bu konuyu o kadar uzun süredir sakladı ki artık ona açılmaya cesaret edemiyor. Problemini bilen en iyi arkadaşları, Luna'yı Mink ile yatak odasında yeni şeyler denemeye teşvik ederler. Luna, Mink'e heyecan verici bir fikir önerir. İkinci akşam, iklim aktivisti Eve ile olan buluşma, Luna'nın hayatını alt üst eder.

16. Madame Claude (2021)

16. Madame Claude (2021)

IMDb: 5.4

1960'ların sonlarında Paris'te yaşayan Madam Claude, seks işçiliği dünyasını yeniden şekillendirerek hem suç hem de siyasi çevrelerde saygın bir iş kadını haline gelmiştir. İmparatorluğunu kuran Madam Claude, kısa sürede bu imparatorluğunun çöküşünü gözler. Madame Claude, Fransız politik ve suç dünyası üzerinde güç sağlayan, fuhuşa adanmış bir işletmenin başında durmaktadır. Ancak imparatorluğunun sonu, düşündüğünden daha yakındır.

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15. An Easy Girl (2020)

15. An Easy Girl (2020)

IMDb: 5.6

Naïma16, temizlikçi bir kadının kızı, Cannes'de en iyi arkadaşı Dodo ile birlikte bir deneme sınavına katılmaya hazırlanıyor. Okul yılı sona erdi. Tam o sırada 22 yaşındaki kuzeni Sofia, tatillerini geçirmek için Paris'ten gelir. Özgür bir cinselliğe sahip genç bir kadındır ve cazibelerinden faydalanmaktan çekinmez. 'Anı yakala' onun ana mottoğu. Ayrılmazlar, plajları ve gece kulüplerini gezen iki suç ortağı, hemen Andres ve Philippe ile tanışır, biri bir sanat koleksiyoncusu diğeri ise onun düzenli eşidir. İki zengin adam onları yatlarına davet eder. Sofia, Naïm'i günlük gerçekliğinden lüks, ihtişam, haute couture, büyük restoranlar ve görkemli Akdeniz villalarının dünyasına dönüştürür. Her şeyin mümkün olduğu o dünya.

14. Deadly Illusions (2021)

14. Deadly Illusions (2021)

IMDb: 5.8

Martina, geç 90'larda ünlü olan ve bugün hiç kimse tarafından hatırlanmayan bir Arjantinli şarkıcıdır. Soğukluk ve aşk hayal kırıklığı arasında, kırklarına yaklaşmaktadır. Genç bir Şilili çift, Francisca ve César'ın gelmesi her şeyi değiştirecektir: Francisca, onun kız kardeşi olduklarına inanan bir hayran; ve César, bir bakışta cinsel isteğini geri getiren kişi. Onlar ayrıldığında, o da libidosunu geri kazandırabileceğine inanarak Şili'ye seyahat eder, ancak sonunda olası yeni bir ailedeki sevgiyi bulur.

13. Frank & Lola (2016)

13. Frank & Lola (2016)

IMDb: 5.9

Obsesif bir Las Vegas şefi, gizemli bir kadına aşık olur. Ancak aldatma olayı, ilişkilerini paranoyak bir kâbusa dönüştürür. Las Vegas ve Paris'te geçen bu film, aşk, takıntı, cinsellik, ihanet, intikam ve nihayetinde kurtuluş arayışını konu alıyor. 2016 Sundance Film Festivali'nde galası yapılan bu psikoseksüel aşk hikayesi, Matthew Ross tarafından yazılıp yönetildi. Başrollerde Michael Shannon ve Imogen Poots yer alırken, oyuncu kadrosunda Justin Long, Rosanna Arquette, Michael Nyqvist, Suteara Vaughn ve Emmanuelle Devos gibi deneyimli isimler de bulunuyor. Heyecan verici bir yolculuk sizleri bekliyor!

12. No Limit (2022)

12. No Limit (2022)

IMDb: 5.8

Roxana, dünya şampiyonu serbest dalışçı Pascal Gauthier ile tanıştığında, aşık olur. Pascal, onu hem sevgili hem de öğrenci olarak kabul eder ve Roxana'yı ölümle burun buruna olan bir sporun içine alır. Dünyanın dört bir yanındaki dalış mekanlarından bir yarışmadan diğerine geçerken, Roxana sınırları zorlamaya başlar ve bu tutkulu ilişkinin tamamen içine kendini kaptırır... peki bu nereye kadar gidecek?

11. Cam (2018)

11. Cam (2018)

IMDb: 5.9

Kamera, genç bir kız olan Alice'in hikayesini anlatıyor. Alice, genç ve çekici bir kız olarak, canlı yayın yaparak para kazandığı bir platformda üye. Popülerlik arttıkça, genç kız daha fazla kazanmaya başlar ve sitede en üst sıralara çıkmak için mücadele eder. Ancak bir gün, siteye giriş yaparken kötü bir sürprizle karşılaşır: E-posta adresiyle siteye erişemeyince, kendi sayfasında başka birinin yayın yaptığını fark eder. Başlangıçta sadece bir site hatası olduğunu düşünse de, gerçek çok daha korkunçtur: Profili çalınmıştır ve yayını yapan kişi, kendisinin tam bir kopyasıdır. Alice, internet hayatının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Tek çıkış yolu, taklitçisini alt etmek ve hesabını geri almak için mücadele etmektir. Daniel Goldhaber'ın yönettiği filmde, Madeline Brewer Alice karakterine hayat veriyor.

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10. No Strings Attached (2011)

10. No Strings Attached (2011)

IMDb: 6.2

15 yıl öncesinden yaz kampında tanışan Adam ve Emma ara sıra karşılaşırlar. Bir eski sevgilisinin babasıyla yaşadığını keşfettiğinde sarhoş olur, cep telefonu rehberindeki her kadını arar ve sonunda onun yaşam odasında çıplak baygın bir şekilde kalır. Bu arada, o bir tıp stajyeri olarak Los Angeles'ta ve o bir 'Glee' benzeri bir TV dizisinde yazar olmayı umut eden bir yardımcıdır. Emma duygularını korur (babasının cenazesini 'bir şey' olarak adlandırır), bu yüzden hastaneye gitmeden önceki anlarda hızlı bir sevişmeden sonra, ona romantizm veya karmaşa olmadan, sadece cinsel ilişki isteyip istemediğini sorar. Eğlence mi yoksa felaket mi için bir reçete mi?

9. Love and Leashes (2022)

9. Love and Leashes (2022)

IMDb: 6.3

Soğukkanlı, soğuk ve açık sözlü tavırlarına rağmen, Jung Ji Hoo hala kadın iş arkadaşları tarafından seviliyordur. Bir gün, iş arkadaşı Ji Woo, yanlışlıkla Ji Hoo'nun bir paketini açar ve dünyanın gözleri önünde onun cinsel fetişlerinden birini ortaya çıkarır. Bir evcil hayvanı olduğunu iddia ederek, gizlice, Ji Hoo ve Ji Woo bir sözleşme düzenlerler ve bu, ateşli bir romantizme ve Ji Hoo'nun köle/efendi fantazilerine olan düşkünlüğünün tatminine yol açar.

8. Fair Play (2023)

8. Fair Play (2023)

IMDb: 6.4

Ekim 2023'te Netflix'te yayınlanan Fair Play, yönetmen Chloe Domont'un kısa filmler ve dizi bölümlerinin ardından ilk uzun metrajlı filmidir. Emily (Phoebe Dynevor) ve Luke (Alden Ehrenreich), New York'ta önemli bir finans ve yatırım şirketinde çalışan, ancak şirket kuralları gereği ilişkilerini gizli tutmak zorunda olan çok aşık bir çifttir. Luke, gençlik hayali olan bu firmada uzun süredir çalışmaktadır ve terfi konuşmaları yapılmaktadır. Ancak şirketin yöneticisi Campbell (Eddie Marsan), Luke'u değil Emily'yi terfi ettirme kararı alınca, çiftin dengesi bozulur ve ilişkilerine olumsuz şekilde yansır. Emily, uzun zamandır hak ettiği pozisyona terfi ettiğine inanırken, Luke ise hakkının yendiğine ve Emily'nin pozisyonuyla ilgili olarak Campbell ve diğer erkek yöneticilerden kıskançlık duyar.

7. Lust Stories (2018)

7. Lust Stories (2018)

IMDb: 6.4

'Lust Stories', dört Hintli yönetmenin gözünden Hindistan'da ilişkilerin derinliklerine iniyor. Zoya Akhtar, Dibakar Banerjee, Karan Johar ve Anurag Kashyap, kısa filmleriyle aşk, cinsellik ve ilişkiler konusunda çarpıcı gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor. Bu, önde gelen Hint yönetmenlerin dört kısa filmden oluşan bir koleksiyonudur ve samimiyet, cinsellik ve aşkın karmaşıklıkları hakkında hikayeler içerir. Tutkulu bir ilişkinin ekşiye dönüşmesinden kendini tatmin etmenin keşfine kadar, hikayelerin hepsi Hint kadınlarının aşk ve cinsellik dünyasındaki bakış açısına odaklanır.

6. Crimson Peak (2015)

6. Crimson Peak (2015)

IMDb: 6.5

Edith Cushing'ın annesi gençken öldü, ancak onun üzerinde bir gözü var. Viktorya döneminde yetiştirilen Edith, sadece evlenebilir yaşta bir kadın olmaktan daha fazlası olmaya çalışıyor. Gizemli bir yabancı olan Thomas Sharpe'a hayran olur. Bir dizi buluşma ve olayın ardından Thomas ile evlenir ve onun ve kız kardeşi Lady Lucille Sharpe ile birlikte, bildiği her şeyden uzakta yaşamaya gelir. Saf kız kısa sürede her şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar çünkü geçmişin hayaletleri kelimenin tam anlamıyla ortaya çıkar. Bu film, kanlı sahnelerden çok gizem ve gerilim üzerine odaklanmıştır.

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5. Malcolm & Marie (2021)

5. Malcolm & Marie (2021)

IMDb: 6.6

Malcolm & Marie, bir film galasından dönen film yapımcısı Malcolm ve kız arkadaşı Marie'nin maceralarını izliyor. Eve döndükten sonra beklenmedik bir tartışma patlak verir aralarında. Geçmiş ilişkileri hakkındaki bu tartışma, çiftin aşkının dayanıklılığını test etmeye başlar ve işler biraz karışır. Bu Netflix orijinal filmi, COVID-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemde kısıtlamaları etrafında yaratıcı olmak zorundaydı. Film, yalnızca başlıktaki iki karakteri (John David Washington ve Emmy ödüllü aktris Zendaya tarafından canlandırılan) içeriyor ve ilişkilerini incelemek zorunda kaldıkları tek bir akşamı konu alıyor.

4. Elisa & Marcela (2019)

4. Elisa & Marcela (2019)

IMDb: 6.6

İspanya'da Roma İmparatorluğu döneminden sonra gerçekleşen ilk eşcinsel evlilik, 8 Haziran 1901'de gerçekleşti. İki kadın, Marcela Gracia Ibeas ve Elisa Sanchez Loriga, A Coruña'da (Galicia, İspanya) evlenmeye çalıştılar. 1885'te başlar. İkisi de okuduğu okulda tanışır. Yakın bir arkadaşlıkla başlayan ilişki, gizli tutmak zorunda oldukları bir romantik ilişkiye dönüşür. Marcela'nın ebeveynleri şüphelidir ve onu birkaç yıl yurtdışına gönderirler. Geri döndüğünde, Elisa ile buluşması sihirli bir şekilde gerçekleşir ve birlikte bir yaşam sürmeye karar verirler. Şimdi toplumsal baskı ve dedikodunun odağında olan çift, bir plan yapmaya karar verir. Elisa bir süre kasabayı terk edecek ve Marcela ile evlenebilmek için Mario olarak geri dönecek. Ancak bu yasak aşk için hiçbir şey kolay olmayacaktır.

3. Lady Chatterley’s Lover (2022)

3. Lady Chatterley’s Lover (2022)

IMDb: 6.6

Zamanının ötesinde bir hikaye olan 'Lady Chatterley'nin Aşığı', zenginlik ve ayrıcalıklarla dolu bir yaşama doğan bir kadın olan Lady Chatterley'nin hayatını takip ediyor. Zamanla aşkını kaybettiği bir adamla evlenen Lady Chatterley, İngiliz malikanesinde bir oyun bekçisiyle tutkulu bir ilişkiye girer, düşündüğünden daha fazla arzu ve samimiyet keşfeder. Kalbinin ve ruhunun aşık olduğunu fark ettiğinde, o dönemin tüm geleneklerini yıkarak sevdiği adamla mutluluk arayışına girer.

2. Carol (2015)

2. Carol (2015)

IMDb: 7.2

Carol, orta yaşında zengin bir kadındır ve kızının velayetini almak için boşanma mücadelesi vermektedir. Therese ise genç bir mağaza görevlisidir ve kimliğini bulmak için çabalamaktadır. İki kadının yolları Manhattan'da kesişir ve Carol, Therese'e ilgi duyar. Yalnız bir Şükran Günü'nde, Carol spontane bir yolculuğa çıkar ve Therese'i de davet eder. Yolculuk sırasında aralarında beklenmedik bir çekim başlar ve aşık olurlar. Ancak 1952'de Amerika'da böylesi bir ilişkiye yer yoktur. Todd Haynes'in yönettiği film, Patricia Highsmith'in romanından uyarlanmıştır ve başrollerini Rooney Mara ve Cate Blanchett paylaşmaktadır.

1. Call Me By Your Name (2017)

1. Call Me By Your Name (2017)

IMDb: 7.8

Luca Guadagnino'nun yönettiği yeni bir film, ünlü yazar André Aciman'ın övgüyle karşılanan romanına dayanan ilk aşkı anlatan dokunaklı ve özgürleştirici bir hikaye. Hikaye, 1983 yazında İtalya'nın kuzeyinde geçiyor ve 17 yaşındaki uyanık genç adam Elio Perlman (Timothée Chalamet), ailesinin 17. yüzyıldan kalma villasında klasik müzik yazıp çalarak, kitap okuyarak ve arkadaşı Marzia (Esther Garrel) ile flört ederek günlerini geçirir. Elio, Greko-Romen kültürü uzmanı saygın bir profesör olan babası (Michael Stuhlbarg) ve çevirmen olan annesi Annella (Amira Casar) ile yakın bir ilişki içindedir; onlar, doğal güzelliklerle dolu bir ortamda yüksek kültürün meyvelerini ona sunarlar. Elio'nun sofistike davranışları ve entelektüel yetenekleri, onun zaten tam anlamıyla yetişkin olduğunu düşündürebilir, ancak özellikle kalp meseleleri hakkında hala masum ve şekilsiz birçok yönü vardır. Bir gün, doktora tezi üzerinde çalışan 24 yaşındaki Amerikalı bir üniversite mezunu olan Oliver (Armie Hammer), Elio'nun babasına yardımcı olmak üzere yıllık yaz stajyeri olarak gelir. Güneşin altında parlayan bu muhteşem atmosferde, Elio ve Oliver, yaz boyunca hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir arzunun uyanışının büyüleyici güzelliğini keşfederler.

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