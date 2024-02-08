Margot Robbie ve Colin Farell'ın Başrol Paylaşacakları "A Big Bold Beautiful Journey" Çekimleri Başladı!
Margot Robbie ve Colin Farell'ın Başrol Paylaşacakları "A Big Bold Beautiful Journey" Çekimleri Başladı!
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/margot-r...
Heyecan verici haber! Akademi Ödülü adayları Margot Robbie ve Colin Farrell, Imperative Entertainment'in yapımını üstlendiği 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı filmde başrollerde yer alacaklar. Detaylar 👇
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Margot Robbie ve Colin Farrell'in başrollerini paylaşacağı "A Big Bold Beautiful Journey"nin çekimleri yakında başlayacak.
Imperative Entertainment'ın kurucuları filmin yapımcılığını üstleniyorlar.
"Barbie" filminin koşuşturmasında yeni çıkan Robbie bu yoğun döneminde "Big Bold Beautiful Journey"i tercih etti.
Diğer başrol Colin Farrell ve ünlü yönetmen Kogonada daha önce de birlikte çalışmışlardı.
Imperative Entertainment'ı son zamanlarda başarılı filmlerin arkasında görmeye alışığız.
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