Margot Robbie ve Colin Farell'ın Başrol Paylaşacakları "A Big Bold Beautiful Journey" Çekimleri Başladı!

Imperative Entertainment, son zamanlarda 10 dalda Oscar'a aday gösterilen epik filmi Killers of the Flower Moon'un arkasındaydı; şirket, yedi yılda geliştirdi ve üretti; Emmy'ye aday gösterilen sınırlı dizi Black Bird; ve Palme d'Or ödüllü film Triangle of Sadness. Yaklaşan projeler arasında Taron Egerton'ın başrolde olduğu Apple'ın dram dizisi Moth to Flame ve Martin Scorsese'nin yönettiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu The Wager adlı film yer alıyor.