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Margot Robbie ve Colin Farell'ın Başrol Paylaşacakları "A Big Bold Beautiful Journey" Çekimleri Başladı!

Margot Robbie ve Colin Farell'ın Başrol Paylaşacakları "A Big Bold Beautiful Journey" Çekimleri Başladı!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 16:02

Heyecan verici haber! Akademi Ödülü adayları Margot Robbie ve Colin Farrell, Imperative Entertainment'in yapımını üstlendiği 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı filmde başrollerde yer alacaklar. Detaylar 👇

Kaynak: https://deadline.com/2024/02/margot-r...
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Margot Robbie ve Colin Farrell'in başrollerini paylaşacağı "A Big Bold Beautiful Journey"nin çekimleri yakında başlayacak.

Margot Robbie ve Colin Farrell'in başrollerini paylaşacağı "A Big Bold Beautiful Journey"nin çekimleri yakında başlayacak.

Margot Robbie ve Colin Farrell, Imperative Entertainment'in yapımını üstlendiği 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı filmde başrollerde yer alacaklar. Bu film, Pachinko ve After Yang'in yönetmeni Kogonada tarafından yönetilecek ve senaryo, 'The Menu'nun yazarı Seth Reiss tarafından yazıldı. 30West ise filmin finansmanını sağlayan isim.

Imperative Entertainment'ın kurucuları filmin yapımcılığını üstleniyorlar.

Imperative Entertainment'ın kurucuları filmin yapımcılığını üstleniyorlar.

Imperative Entertainment'ın kurucuları Dan Friedkin, Bradley Thomas ve Ryan Friedkin, Seth Reiss ve Youree Henley ile birlikte 'A Big Bold Beautiful Journey' filminin yapımcılığını üstlenecekler. Yapımcı kadrosunda ayrıca Kogonada, Ilene Feldman ve Original Films'in kurucusu Ori Eisen gibi isimler de bulunacak.

"Barbie" filminin koşuşturmasında yeni çıkan Robbie bu yoğun döneminde "Big Bold Beautiful Journey"i tercih etti.

"Barbie" filminin koşuşturmasında yeni çıkan Robbie bu yoğun döneminde "Big Bold Beautiful Journey"i tercih etti.

Robbie, Barbie filminde başrol oynayıp aynı zamanda LuckyChap şirketi aracılığıyla yapımcılığını üstlendi ve film küresel gişede 1.4 milyar dolarlık bir hasılat elde ederek birçok rekor kırdı. Film, geçtiğimiz haftalarda sekiz Oscar adaylığı elde etti ve bunlardan biri En İyi Film kategorisindeydi. Robbie, Barbie'nin büyük başarısının ardından seçim yapacak bir dizi senaryo arasından seçim yapma lüksüne sahipti ve son haftalarda sonraki filmi olarak Big Bold Beautiful Journey'ı tercih etti.

Diğer başrol Colin Farrell ve ünlü yönetmen Kogonada daha önce de birlikte çalışmışlardı.

Diğer başrol Colin Farrell ve ünlü yönetmen Kogonada daha önce de birlikte çalışmışlardı.

İkili geçtiğimiz senenin Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yapan 'After Yang' filminde birlikte çalışmışlardı.Bu ikilinin birlikte yaptığı ikinci filmi olacak. Farrell için bir sonraki proje, 5 Nisan'da Apple TV+'da prömiyeri yapılacak olan özel dedektif draması 'Sugar'.

Imperative Entertainment'ı son zamanlarda başarılı filmlerin arkasında görmeye alışığız.

Imperative Entertainment'ı son zamanlarda başarılı filmlerin arkasında görmeye alışığız.

Imperative Entertainment, son zamanlarda 10 dalda Oscar'a aday gösterilen epik filmi Killers of the Flower Moon'un arkasındaydı; şirket, yedi yılda geliştirdi ve üretti; Emmy'ye aday gösterilen sınırlı dizi Black Bird; ve Palme d'Or ödüllü film Triangle of Sadness. Yaklaşan projeler arasında Taron Egerton'ın başrolde olduğu Apple'ın dram dizisi Moth to Flame ve Martin Scorsese'nin yönettiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu The Wager adlı film yer alıyor.

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Siz de bu yeni film haberine heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

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