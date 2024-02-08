Margot Robbie ve Colin Farell'ın Başrol Paylaşacakları "A Big Bold Beautiful Journey" Çekimleri Başladı!

Robbie, Barbie filminde başrol oynayıp aynı zamanda LuckyChap şirketi aracılığıyla yapımcılığını üstlendi ve film küresel gişede 1.4 milyar dolarlık bir hasılat elde ederek birçok rekor kırdı. Film, geçtiğimiz haftalarda sekiz Oscar adaylığı elde etti ve bunlardan biri En İyi Film kategorisindeydi. Robbie, Barbie'nin büyük başarısının ardından seçim yapacak bir dizi senaryo arasından seçim yapma lüksüne sahipti ve son haftalarda sonraki filmi olarak Big Bold Beautiful Journey'ı tercih etti.