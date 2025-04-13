Biraz Ağlayacağız: Duygusal Yoğunluğu Yüksek 15 Dram Filmi
Bazen, neşeli ve hafif filmler yerine, duygusal olarak seni zorlayacak yapımlara ihtiyaç duyarız. Bu liste, duygusal yoğunluğu yüksek ve düşündüren 15 ağır dramayı içeriyor.
Her biri, seni hayatın zorlu yanlarına doğru sürükleyecek ve izlerken kendi iç yolculuğuna çıkmanı sağlayacak filmler içeriğimizde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Biutiful (2010)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Blue Valentine (2010)
3. A Separation (2011)
4. The Road (2009)
5. Requiem for a Dream (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Broken Circle Breakdown (2012)
7. Mass (2021)
8. Things We Lost in the Fire (2007)
9. The Son (2002)
10. Vera Drake (2004)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. All the Bright Places (2020)
12. The Sweet Hereafter (1997)
13. Incendies (2010)
14. Nobody Knows (2004)
15. Wit (2001)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın