Kore Sinemasına Aşık Olanların Mutlaka İzlemesi Gereken 20 Efsane Film
Kore dizilerine tutulup filmleri hala keşfetmediysen, seni çok daha yoğun, etkileyici ve çarpıcı hikayeler bekliyor olabilir. Çünkü Kore sineması sadece görsel estetiğiyle değil, karakter derinliği, duygusal yoğunluğu ve beklenmedik senaryolarıyla da bir başka büyülüyor. Bu listede; içinizi ısıtacak romantiklerden kalbinizi hızlandıracak gerilimlere, gözyaşlarınızı tutamayacağınız dramalardan nefes kesen aksiyonlara kadar Kore sinemasının en unutulmaz 20 filmini senin için derledim. Hazırsan, bir solukta izleyip etkisinden günlerce çıkamayacağın bu filmlere birlikte göz atalım!
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1. Parasite (Gisaengchung, 2019) – Bong Joon-ho
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2. Oldboy (2003) – Park Chan-wook
3. Memories of Murder (2003) – Bong Joon-ho
4. A Moment to Remember (2004) – John H. Lee
5. Train to Busan (2016) – Yeon Sang-ho
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6. The Handmaiden (2016) – Park Chan-wook
7. My Sassy Girl (2001) – Kwak Jae-yong
8. Silenced (2011) – Hwang Dong-hyuk
9. The Man From Nowhere (2010) – Lee Jeong-beom
10. Secretly Greatly (2013) – Jang Cheol-soo
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11. Hope (2013) – Lee Joon-ik
12. 20th Century Girl (2022) – Bang Woo-ri
13. Along with the Gods: The Two Worlds (2017) – Kim Yong-hwa
14. The Chaser (2008) – Na Hong-jin
15. Love 911 (2012) – Jeong Gi-hun
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16. Masquerade (2012) – Choo Chang-min
17. The Witch: Part 1. The Subversion (2018) – Park Hoon-jung
18. Ode to My Father (2014) – Yoon Je-kyoon
19. Sunny (2011) – Kang Hyeong-cheol
20. Burning (2018) – Lee Chang-dong
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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