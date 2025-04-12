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12 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

12 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.04.2025 - 00:46

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Danla Bilic Darp Edildiği Anlara Gelen Yorumlara Sert Çıkıştı

Danla Bilic Darp Edildiği Anlara Gelen Yorumlara Sert Çıkıştı

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı darp olayının ardından görüntüler ortaya çıkmıştı. Bilic o görüntülere gelen kötü yorumlar sonrası tepki  gösterdi.

Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü İlk Kez Görüldü

Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü İlk Kez Görüldü

2022 senesinin ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına Alan Demet Evgar setlerden kızıyla pozlar paylaşana da yüzünü görememiştik. Mavi'nin yüzü ilk kez doktorunun yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Danla Bilic'e Destek Yağdı

Danla Bilic'e Destek Yağdı

Eski sevgilisi tarafından darp edilen Danla Bilic'in yaşadığı korkunç olay sonrası ünlü isimler ve influencerlardan destek paylaşımları geldi.

Hadise'den "Köpeğini Terk Ettiği" İddialarına Yanıt

Hadise'den "Köpeğini Terk Ettiği" İddialarına Yanıt

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir iddiada ünlü bir isim Bodrum'daki bir otelde köpeğini bırakıp gittiği söylenmişti. Bunun üzerine birçok yorum olan Hadise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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