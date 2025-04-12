Hadise Köpeğini Otelde Bırakıp Gittiği Yönündeki İddiaları Yaptığı Açıklama ile Yalanladı!
Geçtiğimiz günlerde @blogyagmuru isimli hesap, bir menajerin yaptığı paylaşımla ünlü bir ismin köpeğini Bodrum’da bulunan bir otelde bıraktığını öne sürdü. Menajer otel yönetiminin köpeklerin bakımını üstlendiğini söylerken dün YouTube'da yayınlanan videoda İlhan Çevik o ismin baş harfini açıklamıştı. Bunun üzerine Hadise, sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlayan bir paylaşımda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde @blogyagmuru isimli hesap menajer Mehmet Keleş'in yaptığı paylaşımı hikayesine ekleyerek ünlü bir isim hakkında ortaya bir iddia atmıştı.
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İddia sahipleri Yağmur Çevik ve İlhan Çevik geçtiğimiz gün yayınladıkları videoda ise bu konuyu yeniden masaya yatırmıştı.
Gelin o iddiaları bir de kendilerinden dinleyelim:
Hadise “Köpeğini neden bıraktın?” şeklinde mesajlar aldığını söylerken iddialar hakkında gerekli hukuki süreci başlattığını da açıkladı.
Yapılan yalanlama sonrası iddia sahibi İlhan Çevik "Sıfır Tolerans" şarkısı ile cevap verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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