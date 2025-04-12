Hadise Köpeğini Otelde Bırakıp Gittiği Yönündeki İddiaları Yaptığı Açıklama ile Yalanladı!

'Her çıkan habere 'yalan' demek kolay ama bu konu bir söylenti değil. Günlerdir otelde kalanından, çalışanına çevredekinden hayvana bakan kişilere kadar herkesin bildiği bir mesele. Üstelik köpeğin kime ait olduğu da oradakilerce açıkça söyleniyor. Belki bir hikaye atmak yerine, gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız gidip oteldeki insanlara sormak daha doğru olur. Ve şunu da ekleyelim: Hayvanları sahiplenip sonra vazgeçenlere de 'hediyeydi' diyerek sorumluluktan kaçanlara da sıfır tolerans!'