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Hadise Köpeğini Otelde Bırakıp Gittiği Yönündeki İddiaları Yaptığı Açıklama ile Yalanladı!

Hadise Köpeğini Otelde Bırakıp Gittiği Yönündeki İddiaları Yaptığı Açıklama ile Yalanladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 14:03

Geçtiğimiz günlerde @blogyagmuru isimli hesap, bir menajerin yaptığı paylaşımla ünlü bir ismin köpeğini Bodrum’da bulunan bir otelde bıraktığını öne sürdü. Menajer otel yönetiminin köpeklerin bakımını üstlendiğini söylerken dün YouTube'da yayınlanan videoda İlhan Çevik o ismin baş harfini açıklamıştı. Bunun üzerine Hadise, sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde @blogyagmuru isimli hesap menajer Mehmet Keleş'in yaptığı paylaşımı hikayesine ekleyerek ünlü bir isim hakkında ortaya bir iddia atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde @blogyagmuru isimli hesap menajer Mehmet Keleş'in yaptığı paylaşımı hikayesine ekleyerek ünlü bir isim hakkında ortaya bir iddia atmıştı.

Mehmet Keleş bir köpekle yaptığı paylaşımda 'Bu köpek çok ünlü bir sanatçının ve geçenlerde bu otele bırakıp gitmiş. Bu köpek gibi yaklaşık 50 tane var. Alıyorlar, heves bitince bırakıyorlar ve otel yönetimi de bu köpeklerin bakımını üstleniyor' ifadelerini kullanmıştı. Blogyağmuru da bu paylaşımda bahsedilen sanatçıyı tanıdığını iddia etmiş fakat ismini vermemişti.

İddia sahipleri Yağmur Çevik ve İlhan Çevik geçtiğimiz gün yayınladıkları videoda ise bu konuyu yeniden masaya yatırmıştı.

İddia sahipleri Yağmur Çevik ve İlhan Çevik geçtiğimiz gün yayınladıkları videoda ise bu konuyu yeniden masaya yatırmıştı.

'Bu köpekleri gören ve kime ait olduğunu söyleyen birkaç kişi oldu sadece bir kişi değildi.' şeklinde konuşan İlhan Çevik bu ünlünün şarkıcı olduğunu ve adının 'H' harfi ile başladığını iddia etmişti.

Gelin o iddiaları bir de kendilerinden dinleyelim:

Hadise “Köpeğini neden bıraktın?” şeklinde mesajlar aldığını söylerken iddialar hakkında gerekli hukuki süreci başlattığını da açıkladı.

Hadise “Köpeğini neden bıraktın?” şeklinde mesajlar aldığını söylerken iddialar hakkında gerekli hukuki süreci başlattığını da açıkladı.

“Köpeğini neden bıraktın?” diye mesajlar okuyorum.

Öncelikle, benim bir köpeğim yok.

Ama biri çıkıyor, gündeme gelebilmek için adımı kullanarak tamamen uydurma bir hikâyeye, saçma bir başlık yazıyor ve ortaya koca bir yalan servis ediyor.

Magazin denen şeyin geldiği yer gerçekten içler acısı.

Yalan haberle algı yapılıyor, karalama kampanyalarıyla insanlara iftira atılıyor. Gerçeklerle ilgilenin. Yalanlarla başkalarının hayatlarını manipüle etmek yerine, dürüstlükle işinizi yapın.

Avukatım gereken hukuki işlemleri başlatıyor.'

Yapılan yalanlama sonrası iddia sahibi İlhan Çevik "Sıfır Tolerans" şarkısı ile cevap verdi.

Yapılan yalanlama sonrası iddia sahibi İlhan Çevik "Sıfır Tolerans" şarkısı ile cevap verdi.

'Her çıkan habere 'yalan' demek kolay ama bu konu bir söylenti değil. Günlerdir otelde kalanından, çalışanına çevredekinden hayvana bakan kişilere kadar herkesin bildiği bir mesele. Üstelik köpeğin kime ait olduğu da oradakilerce açıkça söyleniyor. Belki bir hikaye atmak yerine, gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız gidip oteldeki insanlara sormak daha doğru olur. Ve şunu da ekleyelim: Hayvanları sahiplenip sonra vazgeçenlere de 'hediyeydi' diyerek sorumluluktan kaçanlara da sıfır tolerans!'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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