Gülben Ergen'in Transparan Elbisesinden Ezhel'in Pikachu Selfiesine 12 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Ezhel
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Hadise
Berfu Yenenler
İrem Derici
Derin Talu
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Simge
Gülben Ergen
Cem Adrian
Şevval Şahin
Birce Akalay
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İpek Filiz
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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