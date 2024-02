"Legends of the Fall"un Yönetmeninin Brad Hakkında Yaptığı Açıklamalar Holywood'da Olay Yarattı!

Yönetmen Ed Zwick 'Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood' (Vurular, Batışlar ve Diğer Hayaller: Hollywood'da Kırk Yaşımın Hikayesi) adında yeni bir anı kitabı çıkarttı.Kitaptan bir alıntı, 1994 Western destanı 'Legends of the Fall'ın setinde var olan gerilimleri ortaya koyuyor. Zwick, başrolde Tom Cruise'un ayrılmasının ardından Tristan Ludlow rolüne Brad Pitt'in seçilmesiyle sıkıntılı bir ilişki yaşadığını yazıyor. Pitt'in ajanı, ilk masa okumasından sonra Zwick'i arayarak 'Brad'in bırakmak istediğini' söylediğini iddia ediyor.