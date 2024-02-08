"Legends of the Fall"un Yönetmeninin Brad Hakkında Yaptığı Açıklamalar Holywood'da Olay Yarattı!

“Brad de bana karşılık verdi, yine sesli olarak, geri çekilmemi söyleyerek,” diye yazıyor Zwick. “Düşünülmüş hamle, ekibe beş dakikalık mola vermek ve ikimizin de konuşması olmalıydı. Ama ben inatçıydım ve pes etmeye niyetim yoktu. Brad'e performansını etkilemek için bana güvenmediği için kızgındım. Ayrıca, ilk masa okumasından sonra gösterdiği isteksizlikten dolayı. Kim bilir, belki de kendi savunmasızlığıma karşı tepki gösteriyordum. Ama Brad, direnmeksizin pes etmeyecek türden değildi. Onun savunmasına göre, onu karakter için yanlış olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmaya zorluyordum ya da ekranda görünmek istediğinden daha 'emo' olmaya zorluyordum. İlk kimin bağırdığı, kimin küfrettiği veya ilk sandalyeyi kimin fırlattığı konusunda bir fikrim yok. Belki de ben miydim? Ama başımızı kaldırdığımızda, ekip ortadan kaybolmuştu. Ve bu son yaşadığımız olay değildi. Sonunda ekip tartışmalarımıza alıştı ve bizi kendi halimize bırakırdı. ‘Ebeveynler kavga edince biz hoşlanmıyoruz,’ dedi biri.”