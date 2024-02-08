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"Legends of the Fall"un Yönetmeninin Brad Hakkında Yaptığı Açıklamalar Holywood'da Olay Yarattı!

"Legends of the Fall"un Yönetmeninin Brad Hakkında Yaptığı Açıklamalar Holywood'da Olay Yarattı!

Brad Pitt film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:46

Holywood'un yakışıklı çocuğu Brad Pitt'e 7'den 70'e hepimiz aşinayız. Peki kamera arkasında nasıl bir insan olduğunu merak ediyor musunuz? İşte bu sorunun cevabını sizin için araştırdık. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/br...
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Bilmeyenler için "Legends of the Fall" 1995 yapımlı 19. yüzyıl sonunda geçen bir dönem filmi.

Bilmeyenler için "Legends of the Fall" 1995 yapımlı 19. yüzyıl sonunda geçen bir dönem filmi.

'Legends of the Fall', yazar Jim Harrison'ın hikayesine dayanıyor ve Pitt'i Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond ve Henry Thomas ile karşı karşıya getiriyor. Geniş kapsamlı epik 1.Dünya Savaşının gölgesinde 3 kardeş ve babalarının hikayesini anlatıyor. Film üç Akademi Ödülüne aday gösterildi ve John Toll'un sinematografisiyle ödül kazandı.

Tom Cruise'un ayrılmasının ardından Tristan Ludlow rolüne Brad Pitt'in seçilmesiyle sıkıntılı bir ilişki yaşandığı hatta Pitt'in bırakmak istediği idda ediliyor.

Tom Cruise'un ayrılmasının ardından Tristan Ludlow rolüne Brad Pitt'in seçilmesiyle sıkıntılı bir ilişki yaşandığı hatta Pitt'in bırakmak istediği idda ediliyor.

Yönetmen Ed Zwick 'Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood' (Vurular, Batışlar ve Diğer Hayaller: Hollywood'da Kırk Yaşımın Hikayesi) adında yeni bir anı kitabı çıkarttı.Kitaptan bir alıntı, 1994 Western destanı 'Legends of the Fall'ın setinde var olan gerilimleri ortaya koyuyor. Zwick, başrolde Tom Cruise'un ayrılmasının ardından Tristan Ludlow rolüne Brad Pitt'in seçilmesiyle sıkıntılı bir ilişki yaşadığını yazıyor. Pitt'in ajanı, ilk masa okumasından sonra Zwick'i arayarak 'Brad'in bırakmak istediğini' söylediğini iddia ediyor.

Brad'in güçlü duygulara girdikten sonra çıkmakta zorlandığı, sakinleşmekte güçlük çektiği de yazılıyor.

Brad'in güçlü duygulara girdikten sonra çıkmakta zorlandığı, sakinleşmekte güçlük çektiği de yazılıyor.

'Brad'i sakinleştirmesi güçtü. Bu, Brad'in içinde kaynayan derin duyguların daha ilk belirtisiydi. İlk başta rahat görünüyor gibi, ama sinirlendiğinde patlayıcı olabiliyor, çünkü çekimler başladığında ve birbirimizi ölçtüğümüzde birkaç kez hatırlatıldığım gibi.' diye yazıyor Zwick.

“Bazen, ne kadar deneyimli veya duyarlı bir yönetmen olursanız olun, işler düzgün gitmiyor” diyen yönetmen Zwick, Pitt'in "derin duyguları sergilemesi gereken bir sahneyi çekecek olduğunda sinirli olacağını" belirtiyor.

“Bazen, ne kadar deneyimli veya duyarlı bir yönetmen olursanız olun, işler düzgün gitmiyor” diyen yönetmen Zwick, Pitt'in "derin duyguları sergilemesi gereken bir sahneyi çekecek olduğunda sinirli olacağını" belirtiyor.

Zwick'in bu konudaki açıklaması şöyle: “Tristan hakkındaki fikirleri benimkinden farklıydı. Brad, duygularını kontrol altında tutan erkeklerle büyümüştü; ben ise ‘Legends of the Fall’ romanının amacının bir erkeğin hayatının acıların toplamı olduğuna inanıyordum. Ama ne kadar ittirsem de Brad kendini ifşa etmeye direndi. Dolayısıyla, ben ittirmeye devam ettim ve Brad geri itti.”

Yönetmen şu an bunun ''utanç verici'' olduğunu kabul etse de zamanında Zwick, ekip önünde Pitt'e yönerge verdiği için sette çok şiddetli bir kavga da çıkmış.

Yönetmen şu an bunun ''utanç verici'' olduğunu kabul etse de zamanında Zwick, ekip önünde Pitt'e yönerge verdiği için sette çok şiddetli bir kavga da çıkmış.

“Brad de bana karşılık verdi, yine sesli olarak, geri çekilmemi söyleyerek,” diye yazıyor Zwick. “Düşünülmüş hamle, ekibe beş dakikalık mola vermek ve ikimizin de konuşması olmalıydı. Ama ben inatçıydım ve pes etmeye niyetim yoktu. Brad'e performansını etkilemek için bana güvenmediği için kızgındım. Ayrıca, ilk masa okumasından sonra gösterdiği isteksizlikten dolayı. Kim bilir, belki de kendi savunmasızlığıma karşı tepki gösteriyordum. Ama Brad, direnmeksizin pes etmeyecek türden değildi. Onun savunmasına göre, onu karakter için yanlış olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmaya zorluyordum ya da ekranda görünmek istediğinden daha 'emo' olmaya zorluyordum. İlk kimin bağırdığı, kimin küfrettiği veya ilk sandalyeyi kimin fırlattığı konusunda bir fikrim yok. Belki de ben miydim? Ama başımızı kaldırdığımızda, ekip ortadan kaybolmuştu. Ve bu son yaşadığımız olay değildi. Sonunda ekip tartışmalarımıza alıştı ve bizi kendi halimize bırakırdı. ‘Ebeveynler kavga edince biz hoşlanmıyoruz,’ dedi biri.”

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Neyse ki yönetmen ve oyuncu birbirlerine "patladığında" bile, sonunda öpüşüp barışırlarmış.

Neyse ki yönetmen ve oyuncu birbirlerine "patladığında" bile, sonunda öpüşüp barışırlarmış.

Yönetmen ve oyuncu birbirlerine 'patladığında' bile, sonunda 'barışır ve ciddi olurlardı.' Zwick, Pitt'in 'doğrudan, dürüst bir insan, eğlenceli ve büyük bir neşeyle dolu olduğunu vurguluyor. En iyisini yapmaya tamamen adanmıştı.'

Yönetmen bugün ayrıca Brad Pitt'den yaptığı kesintiler ve sette çıkan tartışmalar için özür diliyor.

Yönetmen bugün ayrıca Brad Pitt'den yaptığı kesintiler ve sette çıkan tartışmalar için özür diliyor.

Filmin tamamlandıktan sonra Zwick, final montajı yıldıza gösterdiğinde, Pitt'in 'filmden memnun olmadığını' söylüyor. Çünkü 'karakterinin deliliğini az gösterdiğimi düşündüğünü' söylüyor. Zwick ''Aslında, Tristan'ın ateşle kudurduğu sahneden sadece tek bir kareyi kesmiştim, gemide dalgaların üzerine vururken çığlık atıyordu” diyor. “Ama bu, çok sevdiği bir kareydi ve onu çıkarmak pek de doğru olmazdı, bırakmalıydım. Özür dilerim, Brad. Ayrıca, People dergisinin onu 'Yılın En Seksi Adamı' olarak adlandırmasından da memnun değildi, bunun için ne övgü ne de suç alırım.”

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