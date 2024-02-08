"Legends of the Fall"un Yönetmeninin Brad Hakkında Yaptığı Açıklamalar Holywood'da Olay Yarattı!
"Legends of the Fall"un Yönetmeninin Brad Hakkında Yaptığı Açıklamalar Holywood'da Olay Yarattı!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/br...
Holywood'un yakışıklı çocuğu Brad Pitt'e 7'den 70'e hepimiz aşinayız. Peki kamera arkasında nasıl bir insan olduğunu merak ediyor musunuz? İşte bu sorunun cevabını sizin için araştırdık. Detaylar 👇
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Bilmeyenler için "Legends of the Fall" 1995 yapımlı 19. yüzyıl sonunda geçen bir dönem filmi.
Tom Cruise'un ayrılmasının ardından Tristan Ludlow rolüne Brad Pitt'in seçilmesiyle sıkıntılı bir ilişki yaşandığı hatta Pitt'in bırakmak istediği idda ediliyor.
Brad'in güçlü duygulara girdikten sonra çıkmakta zorlandığı, sakinleşmekte güçlük çektiği de yazılıyor.
“Bazen, ne kadar deneyimli veya duyarlı bir yönetmen olursanız olun, işler düzgün gitmiyor” diyen yönetmen Zwick, Pitt'in "derin duyguları sergilemesi gereken bir sahneyi çekecek olduğunda sinirli olacağını" belirtiyor.
Yönetmen şu an bunun ''utanç verici'' olduğunu kabul etse de zamanında Zwick, ekip önünde Pitt'e yönerge verdiği için sette çok şiddetli bir kavga da çıkmış.
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Neyse ki yönetmen ve oyuncu birbirlerine "patladığında" bile, sonunda öpüşüp barışırlarmış.
Yönetmen bugün ayrıca Brad Pitt'den yaptığı kesintiler ve sette çıkan tartışmalar için özür diliyor.
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