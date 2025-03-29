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Aldığınıza Dua Edeceğiniz Yer Kaplamayan ve Kolay Açılıp Kapanabilen Bebek Arabaları

etiket Aldığınıza Dua Edeceğiniz Yer Kaplamayan ve Kolay Açılıp Kapanabilen Bebek Arabaları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 11:16

Anne babaların en büyük yardımcılarından biri olan bebek arabaları, özellikle şehir hayatında büyük kolaylık sağlıyor. Ancak, her bebek arabası aynı konforu ve pratikliği sunmuyor. İşte, yer kaplamayan ve kolay açılıp kapanabilen, size 'iyi ki almışım' dedirtecek bebek arabası modelleri...

Bu içerik 28.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

1. Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

25 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle uzun süreli kullanım sunuyor. Tek elle kolayca katlanabilmesi ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. 50+ UPF korumalı geniş gölgelik, bardaklık, ayarlanabilir yükseklik, yatma pozisyonu ve geniş alışveriş sepetiyle konforlu bir kullanım sunuyor. Kolayca yıkanabilen kumaşı ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

Daha fazla bebek arabası modeli için buraya tıklayın

2. Chicco We Bebek Arabası

2. Chicco We Bebek Arabası

Hafif ve kompakt yapısı şehir içi gezintileri için ideal bir seçenek sunuyor. Tek elle kolayca katlanabilmesi ve taşınabilmesiyle pratik bir kullanım sağlıyor. Doğumdan itibaren kullanıma uygun olan yatma pozisyonu ve ayarlanabilir sırt desteğiyle bebeğinizin konforunu ön planda tutuyor. Geniş alışveriş sepeti ve UV korumalı tente gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

Chicco We Bebek Arabası

3. Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

3. Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

25 kg taşıma kapasitesi, kolay katlanabilir yapısı ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayarlanabilir yüksekliği, doğumdan itibaren kullanılabilen yatma pozisyonu ve geniş alışveriş sepetiyle konforlu bir kullanım sunuyor. Gri rengi ve şık tasarımıyla da beğeni topluyor.

Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

Daha fazla bebek arabası modeli için buraya tıklayın

4. Chicco - Buggy Ohlala 3

4. Chicco - Buggy Ohlala 3

Ultra hafif ve kompakt yapısıyla öne çıkan bu bebek arabası, tek elle kolayca katlanabiliyor. Doğumdan 15 kg'a kadar kullanıma uygun olan bu model, ayarlanabilir sırt desteği ve bacak desteğiyle bebeğinizin konforunu sağlıyor. 

Chicco - Buggy Ohlala 3

5. Hauck Rapid 4D Air Bebek Arabası

5. Hauck Rapid 4D Air Bebek Arabası

Kolay katlanabilir yapısı ve 50+ UPF korumalı gölgeliğiyle öne çıkıyor. Bardaklık, ayarlanabilir yükseklik, yatma pozisyonu, kolay yıkanabilir kumaşı ve geniş alışveriş sepetiyle konforlu bir kullanım sunuyor. Zeytin yeşili rengi ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Hauck Rapid 4D Air Bebek Arabası

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6. Chicco Trolley Me Bebek Arabası

6. Chicco Trolley Me Bebek Arabası

Trolley tipi tasarımıyla kolayca taşınabilen bu bebek arabası, özellikle seyahatlerde büyük kolaylık sağlıyor. Tek elle kolayca katlanabilmesi ve kompakt yapısıyla da öne çıkıyor. Doğumdan itibaren kullanıma uygun olan yatma pozisyonu ve ayarlanabilir sırt desteğiyle bebeğinizin konforunu ön planda tutuyor.

Chicco Trolley Me Bebek Arabası

Daha fazla bebek arabası modeli için buraya tıklayın

7. Bebeconfort Sunlite Bebek Arabası

7. Bebeconfort Sunlite Bebek Arabası

0-4 yaş arası kullanıma uygun olan bu hafif bebek arabası, 7,2 kg ağırlığıyla kolayca taşınabiliyor. Yatar pozisyonu ve katlanabilir kompakt tasarımıyla pratik bir kullanım sunuyor. Kilit sistemi ve renkli gri tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Bebeconfort Sunlite Bebek Arabası

8. Inglesina Sketch Bebek Arabası

8. Inglesina Sketch Bebek Arabası

Tek elle tek hamlede açılıp kapanabilen bu bebek arabası, kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor. Hafif ve kompakt yapısıyla şehir içi gezintiler için ideal bir seçenek sunuyor. Şık lacivert rengiyle de beğeni topluyor.

Inglesina Sketch Bebek Arabası

Daha fazla bebek arabası modeli için buraya tıklayın

9. Chicco Goody Plus Bebek Arabası

9. Chicco Goody Plus Bebek Arabası

Otomatik katlanma sistemiyle tek elle kolayca katlanabilen bu bebek arabası, pratikliğiyle öne çıkıyor. Doğumdan itibaren kullanıma uygun olan yatma pozisyonu ve ayarlanabilir sırt desteğiyle bebeğinizin konforunu sağlıyor. Siyah rengi ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Chicco Goody Plus Bebek Arabası

10. Storch Ba - Merlin Model Compact Bebek Arabası

10. Storch Ba - Merlin Model Compact Bebek Arabası

Kabin boyutuyla uçak seyahatlerinde bile kolayca taşınabilen bu bebek arabası, kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Tek elle kolayca katlanabilmesi ve hafif yapısıyla da pratik bir kullanım sunuyor.

Storch Ba - Merlin Model Compact Bebek Arabası

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11. Chicco Ohlalà 3 Bebek Arabası

11. Chicco Ohlalà 3 Bebek Arabası

Ultra hafif ve kompakt yapısıyla öne çıkan bu bebek arabası, tek elle kolayca katlanabiliyor. Doğumdan itibaren 15 kg'a kadar kullanıma uygun olan bu model, ayarlanabilir sırt desteği ve bacak desteğiyle bebeğinizin konforunu sağlıyor. Siyah rengiyle de şık bir görünüm sunuyor.

Chicco Ohlalà 3 Bebek Arabası

Daha fazla bebek arabası modeli için buraya tıklayın

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Sena YİĞİT
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