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Havalar Isınıyor! Plajda, Piknikte, Kampta “İyi ki Almışım” Diyeceğiniz Soğutucu Buzluk Model Önerileri

etiket Havalar Isınıyor! Plajda, Piknikte, Kampta “İyi ki Almışım” Diyeceğiniz Soğutucu Buzluk Model Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 15:11

Havalar ısınıyor ve açık hava etkinlikleri için sabırsızlanıyoruz! Plajda, piknikte veya kampta yiyecek ve içeceklerinizin serin kalmasını sağlayacak en iyi soğutucu buzluk modellerini sizin için derledik. İşte 'iyi ki almışım' diyeceğiniz o ürünler...

Bu içerik 27.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3 L

1. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3 L

Geniş iç hacmiyle uzun süreli kamplar için idealdir. Dayanıklı yapısı ve üstün yalıtımı sayesinde yiyecek ve içeceklerinizi günlerce soğuk tutar. Sızdırmaz tasarımı ve taşıma kolaylığı sunan sağlam kulplarıyla öne çıkıyor.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3 L

Daha fazla buzluk ve soğutucu çanta modeli için buraya tıklayın

2. Stanley Adventure 6.06 Litre Kamp Buzluğu

2. Stanley Adventure 6.06 Litre Kamp Buzluğu

Kompakt tasarımıyla kısa süreli piknikler ve geziler için mükemmel bir seçenek. Yüksek yalıtım performansı sayesinde içeceklerinizi saatlerce serin tutar. Taşınabilirliği artıran sağlam sapı ve sızdırmaz yapısıyla kesinlikle almaya değer.

Stanley Adventure  6.06 Litre Kamp Buzluğu

3. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta 15,1 Lt

3. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta 15,1 Lt

Şık ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çeken bu model, günlük kullanım için ideal. Hafif yapısı ve omuz askısıyla taşıma kolaylığı sağlar. Yiyecek ve içeceklerinizi uzun süre soğuk tutarak konforlu bir deneyim sunar.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta 15,1 Lt

4. Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk + 2 Adet 400gr Buz Kasedi

4. Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk + 2 Adet 400gr Buz Kasedi

24 litrelik geniş iç hacmiyle piknikler ve kamplar için yeterli alan sunar. Yanında gelen 2 adet buz kasediyle soğutma performansını artırır. Dayanıklı yapısı ve kolay taşınabilirliğiyle almaya değer olan bir ürün daha.

Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk + 2 Adet 400gr Buz Kasedi

Daha fazla buzluk ve soğutucu çanta modeli için buraya tıklayın

5. Coolist 36 Litre Katlanabilir Termos Bez Çanta/Buzluk, Gri

5. Coolist 36 Litre Katlanabilir Termos Bez Çanta/Buzluk, Gri

Katlanabilir tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda az yer kaplar. 36 litrelik geniş iç hacmiyle kalabalık piknikler için idealdir. Termos bez yapısı sayesinde yiyecek ve içeceklerinizi uzun süre soğuk tutar.

Coolist CL36LG 36 Litre Katlanabilir Termos Bez Çanta/Buzluk, Gri

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6. Connabride Icepeak 300083 Buzluk, 26 Lt, Asorti

6. Connabride Icepeak 300083 Buzluk, 26 Lt, Asorti

Şık tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. 26 litrelik iç hacmiyle orta büyüklükteki etkinlikler için uygun bir seçenek. Üstelik çok da uygun fiyatlı.

Connabride Icepeak 300083 Buzluk, 26 Lt, Asorti

Daha fazla buzluk ve soğutucu çanta modeli için buraya tıklayın

7. Coleman Performance 60QT Kühler mit Rädern, 56 Lt

7. Coleman Performance 60QT Kühler mit Rädern, 56 Lt

Tekerlekli tasarımı sayesinde ağır yükleri bile kolayca taşımanızı sağlar. 56 litrelik geniş iç hacmiyle uzun süreli kamplar ve büyük piknikler için ideal. Üstün yalıtım performansı sayesinde yiyecek ve içeceklerinizi günlerce soğuk tutar.

Coleman Performance 60QT Kühler mit Rädern, 56 Lt

8. Coleman Performance 6 Buzluk

8. Coleman Performance 6 Buzluk

Küçük ve kompakt tasarımıyla kişisel kullanım için harika. 9 saate kadar soğutma performansı sunar. Taşıma sapı sayesinde kolayca taşınabilir. Sadece 969 TL.

Coleman Performance 6 Buzluk

Daha fazla buzluk ve soğutucu çanta modeli için buraya tıklayın

9. Icepeak 300362 Buzluk, 12 Lt

9. Icepeak 300362 Buzluk, 12 Lt

Hafif ve kompakt tasarımıyla kısa süreli geziler ve piknikler için mükemmel bir seçenek. 12 litrelik iç hacmiyle temel ihtiyaçlarınızı karşılar. Dayanılılığı sayesinde 2 litrelik şişeleri rahatlıkla taşıyabilir. 

Icepeak 300362 Buzluk, 12 Lt

10. Coleman Soğutma Kutusu Xtreme 28 QT - Kamp Kutusu

10. Coleman Soğutma Kutusu Xtreme 28 QT - Kamp Kutusu

Xtreme teknolojisi sayesinde uzun süreli soğutma performansı sunar. 28 litrelik iç hacmiyle orta büyüklükteki etkinlikler için size yeter de artar. Dayanıklı yapısı ve sızdırmaz tasarımıyla kullanıcıların favorisi olan bu buzluğa bayılacaksınız.

Coleman Soğutma Kutusu Xtreme 28 QT - Kamp Kutusu

Daha fazla buzluk ve soğutucu çanta modeli için buraya tıklayın

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11. Plano Frost 21 Quart Sert Soğutucu

11. Plano Frost 21 Quart Sert Soğutucu

Sert yapısı sayesinde darbelere karşı dayanıklı olduğu gibi içinde bulunan kuru sepet sayesinde yiyeceklerinizi sudan uzak tutar. 21 litrelik iç hacmiyle kişisel ve kısa süreli etkinlikler için yeterli alan sunar.  Çift aşamalı kalıplanmış mandallar, bağlama yuvaları ve yerleşik bir şişe açacağı, bu soğutucuyu her macera için olmazsa olmaz hale getiriyor.

Plano Frost 21 Quart Sert Soğutucu

Daha fazla buzluk ve soğutucu çanta modeli için buraya tıklayın

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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