Havalar Isınıyor! Plajda, Piknikte, Kampta “İyi ki Almışım” Diyeceğiniz Soğutucu Buzluk Model Önerileri
Havalar Isınıyor! Plajda, Piknikte, Kampta “İyi ki Almışım” Diyeceğiniz Soğutucu Buzluk Model Önerileri
Havalar ısınıyor ve açık hava etkinlikleri için sabırsızlanıyoruz! Plajda, piknikte veya kampta yiyecek ve içeceklerinizin serin kalmasını sağlayacak en iyi soğutucu buzluk modellerini sizin için derledik. İşte 'iyi ki almışım' diyeceğiniz o ürünler...
Bu içerik 27.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3 L
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Stanley Adventure 6.06 Litre Kamp Buzluğu
3. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta 15,1 Lt
4. Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk + 2 Adet 400gr Buz Kasedi
5. Coolist 36 Litre Katlanabilir Termos Bez Çanta/Buzluk, Gri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Connabride Icepeak 300083 Buzluk, 26 Lt, Asorti
7. Coleman Performance 60QT Kühler mit Rädern, 56 Lt
8. Coleman Performance 6 Buzluk
9. Icepeak 300362 Buzluk, 12 Lt
10. Coleman Soğutma Kutusu Xtreme 28 QT - Kamp Kutusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Plano Frost 21 Quart Sert Soğutucu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın