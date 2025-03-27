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Bugün İndirimde Neler Var? Lancome Ürünlerinden İpekyol'un En Güzel Elbiselerine 27 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lancome Ürünlerinden İpekyol'un En Güzel Elbiselerine 27 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 13:05

Öncü markaların en seçkin ürünlerinde cazip indirimler sizleri bekliyor. Lancome'un kaliteli ve göz alıcı ürünlerindeki indirimler, güzellik ve bakım tutkunlarının yüzünüzü güldürecek. Ayrıca, İpekyol'un zarif ve şık elbiselerinde de unutulmaz fırsatlar sizleri bekliyor. Dolayısıyla, bu gün, hem kendinizi şımartmanın, hem de gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 27.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Zwilling Vitality Tencere Seti, İndüksiyona Uygun, Paslanmaz Çelik, 5 Parça

1. Zwilling Vitality Tencere Seti, İndüksiyona Uygun, Paslanmaz Çelik, 5 Parça

Mutfakta profesyonelliği yakalayın! Bu Zwilling tencere seti, paslanmaz çelik yapısı ve indüksiyon uyumluluğuyla dikkat çekiyor. 5 parçasıyla da her türlü yemek pişirme ihtiyacınızı karşılayacak.

Zwilling Vitality Tencere Seti, İndüksiyona Uygun, Paslanmaz Çelik, 5 Parça

2. Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 1000 g

2. Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 1000 g

Kahve tutkunları için özel bir lezzet! Bu espresso harmanı, zengin aroması ve yoğun tadıyla güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Taze çekilmiş kahve keyfini doyasıya yaşayın.

Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 1000 g

3. Apple Magic Mouse

3. Apple Magic Mouse

Mac ve iPad deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın! Bu Apple Magic Mouse, Multi-Touch yüzeyi ve şarj edilebilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın.

Apple Magic Mouse

4. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

4. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenin en kolay yolu! Bu Cosori airfryer, geniş hacmi ve az yağlı pişirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Pratik kullanımıyla da mutfakta zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

5. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

5. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

Kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın! Bu JBL kulaklık, çoklu bağlantı özelliği ve güçlü baslarıyla müzik keyfinizi ikiye katlayacak. Şık siyah rengiyle de tarzınızı yansıtacak.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

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6. adidas Originals B75807 Samba OG Shoes

6. adidas Originals B75807 Samba OG Shoes

Klasikleşmiş sokak stili! Bu adidas Samba ayakkabılar, nostaljik tasarımı ve rahat yapısıyla günlük kullanım için ideal. Her kombininize spor şıklık katacak.

adidas Originals B75807 Samba OG Shoes

7. İpekyol Desenli Midi Elbise

7. İpekyol Desenli Midi Elbise

Yazın enerjisini desenlerle yansıtın! Bu İpekyol midi elbise, desenli tasarımı ve rahat kesimiyle dikkat çekiyor. Hem şık hem de konforlu bir seçenek.

İpekyol Desenli Midi Elbise

8. Play-Doh Katla ve Oyna Oyun Matı Başlangıç Oyun Seti

8. Play-Doh Katla ve Oyna Oyun Matı Başlangıç Oyun Seti

Çocukların hayal gücünü harekete geçirin! Bu Play-Doh oyun seti, katlanabilir oyun matı ve farklı kalıplarıyla eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Renkli hamurlarla yaratıcılığınızı konuşturun!

Play-Doh Katla ve Oyna Oyun Matı Başlangıç Oyun Seti

9. Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini Niasinamid, Ferülik Asit 50 ml

9. Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini Niasinamid, Ferülik Asit 50 ml

Cildinize gençlik ışıltısı katın! Bu Lancome serum, hyalüronik asit, C vitamini, niasinamid ve ferülik asit içeriğiyle cildinizi nemlendirir, aydınlatır ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Lancome Rénergie Triple Serum Hyalüronik Asit, C Vitamini Niasinamid, Ferülik Asit 50 ml

10. Elart Mokka Keten Görünümlü Yatak Örtüsü Pike Seti 3 Parça Çift Kişilik Ekru

10. Elart Mokka Keten Görünümlü Yatak Örtüsü Pike Seti 3 Parça Çift Kişilik Ekru

İndirimlere ek tüm ürünlerde 1500'e 200 TL indirim!

Elart Mokka Keten Görünümlü Yatak Örtüsü Pike Seti 3 Parça Çift Kişilik Ekru

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11. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

11. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

Superlock kaş sabitleyici 469 TL, Garnier C Vitamini serum 289 TL ve daha binlerce ürün çok avantajlı fiyatlarla L'Oreal mağazasında <3

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

12. Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem 28 Ml

12. Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem 28 Ml

Favori cilt bakım ürünlerinizde geçerli 400 TL'ye varan, Rutin setlerde geçerli %15 kupon fırsatı için acele edin!

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem 28 Ml

13. Cool Halı Vetrina 3601 Krem Yumuşak Doku Halı Kilim Salon Mutfak Koridor Kesme Yolluk Yuvarlak Makine Halısı

13. Cool Halı Vetrina 3601 Krem Yumuşak Doku Halı Kilim Salon Mutfak Koridor Kesme Yolluk Yuvarlak Makine Halısı

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Cool Halı Vetrina 3601 Krem Yumuşak Doku Halı Kilim Salon Mutfak Koridor Kesme Yolluk Yuvarlak Makine Halısı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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