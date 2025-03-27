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ŞOK'a Hot Wheels Oyuncaklar Geliyor! 29 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hot Wheels Oyuncaklar Geliyor! 29 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 10:56

ŞOK 29 Mart ile 5 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  29 Mart ile 5 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Hot Wheels Vintage Temalı Arabalar 149 TL,

Hot Wheels Vintage Temalı Arabalar 149 TL,

  • Hot Wheels Beşli Arabalar Seti 349 TL,

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 59,95 TL,

  • Barbie Doktor Bebek 499 TL, 

  • Barbie Seyahatte Chelsea Bebek,

  • Aksesuarları 349 TL, 

  • GoKidy Uzaktan Kumandalı Spor Araba 399 TL, 

  • GoKidy Masal Şatosu 299 TL, 

  • Dollyland Minkie Evcil Hayvan Bakım Seti 199 TL,

  • Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL,

  • GoKidy Karting Çarpışan Araba 75 TL, 

  • Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL, 

  • Blok Ev Eşyaları Serisi 119 TL, 

  • Metal Römorklu Araçlar 119 TL,

  • Söktak İş Makineleri 100 TL,

  • GoKidy Bas Git Araç Okul Otobüsü 75 TL, 

  • Sevimli Halka Oyunu 50 TL, 

  • Duo Kutu Oyunu 75 TL, 

  • Penguen Denge Oyunu 149 TL ,

  • Trick Stick Kutu Oyunu 149 TL,

  • Komik Surat Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 39,95 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Rexona Deodorant / Roll On Çeştleri 95 TL, 

  • 6'lı Biscolata Starz Sütlü 39 TL, 

  • 60'lı Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 299 TL, 

  • 75 ml Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu 70 TL,

  • 900 ml Bioblas Şampuan Çeşitleri 139 TL

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Mart ayı boyunca geçen senenin mart fiyatları;

Mart ayı boyunca geçen senenin mart fiyatları;

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değirmencikızı
değirmencikızı
Onedio Üyesi
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