Huawei Watch D2 İnceleme: 24 Saatlik Kan Basıncı İzleme ile Akıllı Saatlerin Zirvesi

Tansiyon ölçümü, sağlığımızı kontrol altında tutmanın en önemli yollarından biri. Ancak, tansiyon ölçümü sırasında doğru sonuçları almak, kullanılan cihazın kalitesine ve doğruluğuna bağlıdır. İşte bu noktada Huawei, yenilikçi ve entegre ölçüm manşonlu tasarıma sahip Watch D2 akıllı saati ile tansiyon ölçümünde devrim yaratmış.

Diğer akıllı saatlerden farklı olmasını sağlayan tansiyon ölçüm özelliği, aslında kayışındaki hava yastığına sahip olduğu ve doğru ölçüm olarak kabul edilen manşonlu tasarımı sayesinde gerçekleşiyor. Kan basıncı ölçümleri için hava yastıklarını şişiren bir pompa bulunuyor. Fakat bu sizi korkutmasın, çünkü oldukça kompakt bir yapısı var. Bu özelliği kullanmadığınız zaman fark edilmiyor.

24 saat boyunca düzenli ölçüm yapmasını uygulama üzerinden ayarlayabiliyor, gündüz ve gece zamanını ayırt edebiliyor ve ölçümler arasındaki zaman aralıklarını da ayarlayabiliyorsunuz.

Her 30 dakikada bir ölçüm ile gün boyunca, bir titreşimle ölçüm yapılacağını size önceden hatırlatıyor. Bileğinizdeki bir saatle oldukça kolay bir şekilde sık ve düzenli ölçümler yapabilmek, tansiyon takibi yapacaklar için harika bir akıllı saat tercihi olacağını söyleyebiliriz.