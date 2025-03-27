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Huawei Watch D2 İnceleme: 24 Saatlik Kan Basıncı İzleme ile Akıllı Saatlerin Zirvesi

etiket Huawei Watch D2 İnceleme: 24 Saatlik Kan Basıncı İzleme ile Akıllı Saatlerin Zirvesi

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 10:40

Piyasa bulanan birçok akıllı saat, temel sağlık ve fitness izleme yeteneklerini kullanıcılarına sunuyor. Fitness, EKG, stres, uyku ve iyileşme gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran bu saatler, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Ancak Huawei Watch D2, bu özelliklerin yanı sıra bir adım daha öteye giderek tansiyon ölçümü ve 24 saatlik kan basıncı izleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Bu ekstra özellik, Huawei Watch D2'yi piyasadaki diğer akıllı saatlerden ayırarak, en önemli akıllı saatler arasında yerini almasını sağlamıştır. Şimdi, bu özgün ve yenilikçi saatimizin özelliklerine daha yakından bir göz atalım.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Hafif, İnce ve Kompakt Görünüm

Hafif, İnce ve Kompakt Görünüm

1,82 inçlik bir AMOLED paneli ve 480 x 408 çözünürlüğe sahip olan Huawei Watch D2, bir önceki modeline göre daha sade, daha büyük ve daha kompakt bir görünümle karşımıza çıkıyor. Yine bir önceki modelinden farklı olarak paslanmaz çelik bir döner taça sahip.

Yenilikçi, Entegre Ölçüm Manşonlu Tasarım ile Doğru Tansiyon Ölçümü

Yenilikçi, Entegre Ölçüm Manşonlu Tasarım ile Doğru Tansiyon Ölçümü

Tansiyon ölçümü, sağlığımızı kontrol altında tutmanın en önemli yollarından biri. Ancak, tansiyon ölçümü sırasında doğru sonuçları almak, kullanılan cihazın kalitesine ve doğruluğuna bağlıdır. İşte bu noktada Huawei, yenilikçi ve entegre ölçüm manşonlu tasarıma sahip  Watch D2 akıllı saati ile tansiyon ölçümünde devrim yaratmış.

Diğer akıllı saatlerden farklı olmasını sağlayan tansiyon ölçüm özelliği, aslında kayışındaki hava yastığına sahip olduğu ve doğru ölçüm olarak kabul edilen manşonlu tasarımı sayesinde gerçekleşiyor. Kan basıncı ölçümleri için hava yastıklarını şişiren bir pompa bulunuyor. Fakat bu sizi korkutmasın, çünkü oldukça kompakt bir yapısı var. Bu özelliği kullanmadığınız zaman fark edilmiyor.

24 saat boyunca düzenli ölçüm yapmasını uygulama üzerinden ayarlayabiliyor, gündüz ve gece zamanını ayırt edebiliyor ve ölçümler arasındaki zaman aralıklarını da ayarlayabiliyorsunuz.

Her 30 dakikada bir ölçüm ile gün boyunca, bir titreşimle ölçüm yapılacağını size önceden hatırlatıyor. Bileğinizdeki bir saatle oldukça kolay bir şekilde sık ve düzenli ölçümler yapabilmek, tansiyon takibi yapacaklar için harika bir akıllı saat tercihi olacağını söyleyebiliriz.

Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM)

Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM)

Gelelim Huawei Watch D2 modelinin çarpıcı özelliği olan Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM) özelliğine. Bu özellik tansiyonunuzu 24 saat boyunca düzenli olarak izlemenizi sağlıyor, böylece tansiyon ölçüm sonuçları daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani, ister çalışıyor, ister egzersiz yapıyor, ister dinleniyor veya uyuyor olun, artık tansiyonunuzu kontrol etmek çok kolay. 

Ek olarak, uyku saatlerinize göre ölçüm yapmaya başlama zamanını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. 24 saatlik süre sonunda, gün ve gece boyunca yapılan bu düzenli ölçümlerden hesaplanan ortalama bir tansiyon ölçümü elde ediyorsunuz. Geceleri uykumdan uyandırır mı diye bir endişeniz varsa bir önceki modeline göre daha sessiz bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

EKG Fonksiyonu

EKG Fonksiyonu

Sağlık konusunda bir önemli özelliği de EKG analizi yapması. Önceki model Watch D'deki EKG analiz teknolojisi, daha hassas ve doğru sonuçlar elde etmek için geliştirilmiş. Kalp sağlığınız konusunda detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, bu özellik sizin için ideal olabilir; çünkü yaygın kalp hastalıklarının belirtilerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Diğer Sağlık ve Fitness Özellikleri

Diğer Sağlık ve Fitness Özellikleri

Watch D2'nin adım sayma, kalp atış hızı ölçme, SpO2 takibi ve uyku sırasında kalp atış hızı, oksijen satürasyonu ve solunum hızı gibi özellikleri bulunuyor. Tüm sağlık verilerini Huawei Health Uygulaması üzerinden detaylı bir rapor ile inceleyebiliyorsunuz. 

Sadece sağlık takibi için değil, aynı zamanda antrenman takibini de desteklemeyi ihmal etmiyor. 80'den fazla antrenman modu ile spor rutininizi daha etkili bir şekilde yönetebiliyorsunuz.

Bluetooth Görüşmeleri ve Pil Ömrü

Bluetooth Görüşmeleri ve Pil Ömrü

Önceki modelinden farklı olarak artık Watch D2 ile telefon görüşmelerini gerçekleştirebilir, arama kayıtlarını saatiniz üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Akıllı saatten sık sık telefon görüşmeleri yapan biriyseniz mikrofon ve hoparlör sizi memnun edecektir. 

Gelelim pil ömrüne. Huawei pil ömrü konusunda her saatinde olduğu gibi  Watch D2 modelinde de oldukça tatmin edici bir kullanım ömrü sunuyor. Her zaman açık ekran dahil tüm işlevleri kullanırken ve tüm gün taktığınızda, şarjı 24 saat sonra hala %70'lerdeydi. Tipik bir kullanım senaryosunda da bu süre 6 güne çıkıyor. Düzenli ABPM gerçekleştirilirse ne olur diye merak ediyorsanız buradaki pil ömrü süresi 1 güne kadar çıkabiliyor.

Kapsamlı Uyumluluk

Kapsamlı Uyumluluk

Huawei Watch D2, Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm telefonlarla uyumlu olduğu için HUAWEI HEALTH uygulaması aracılığıyla saatinizi kolaylıkla telefonunuzdan yönetebilir, tüm sağlık verilerinize erişebilirsiniz.

Her yeni ürünüyle rakiplerine meydan okuyan Huawei, Watch D2 Akıllı Saat modelinde düzenli kan basıncı ölçümü özelliği ile akıllı saat teknolojisinde büyük bir sıçrama yaptığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı medikal cihaz olması ve verilerin e- Nabız üzerinden görülebilmesi de dikkat çeken özelliklerinden biri. Fitness ve sağlık verileri söz konusu olduğunda da Watch D2, Huawei'nin tüm vücut sağlığının doğru ve ayrıntılı görünümlerini elde etme konusundaki istikrarını da koruduğunu söylemek mümkün. Bu iddialı duruşunu pil ömrü, ekran kalitesiyle de destekliyor.

Ürünü incelemek ya da satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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