Ne Tommy Shelby Ne de Oppenheimer: Cillian Murphy "28 Days Later"ın Jim'ini Özlemiş!
Ne Tommy Shelby Ne de Oppenheimer: Cillian Murphy "28 Days Later"ın Jim'ini Özlemiş!
Kaynak: https://screenrant.com/28-years-later...
Belli ki ne kadar zaman geçse de bazı şeyler unutulmuyor. Ünlü 2002 yapımı '28 Days Later' filminin yıldızı Cillian Murphy, yapımcı olarak devam filmiyle geri dönüyor. Devam filminde kendisinin Jim rolünü tekrar canlandırıp canlandırmayacağı hakkında da açıklama yaptı. Detaylar 👇
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Bilmeyenler için ''28 Days Later'' Cillian Murphy'nin ilk filmlerinden olan bir kıyamet sonrası filmi.
Cillian Murphy, "28 Days Later" filminde Jim rolünü tekrar oynayabileceğini söyledi.
Süpriz, Murphy'nin belirttiğine göre Jim halen hayatta!
Henüz net bir bilgi olmasa da, devam filminin orijinal "28 Days Later"dan 30 yıl sonrasındaki olayları konu alacağını biliyoruz.
Önceki film eleştirmenlerden tam beğeni toplayamamıştı, ancak bu sefer durum tersine dönecek gibi duruyor.
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Geçtiğimiz 22 senede Murphy'nin artan ününün de yeni filme daha çok başarı getirme olasılığı yüksek!
Detayları bilmesek de geri dönüş büyük olacak gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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