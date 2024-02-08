Ne Tommy Shelby Ne de Oppenheimer: Cillian Murphy "28 Days Later"ın Jim'ini Özlemiş!

'28 Years Later' aynı yaklaşımı benimseyebilir, yeni hayatta kalanları tanıtabilir ve tamamen yeni bir hikaye anlatabilir. Ancak, '28 Weeks Later'ın eleştirileri öncülüne göre olumlu değildi ve film, biraz daha jenerik bir zombi filmi gibi hissettiği için eleştirildi. Açıkça, Boyle, Garland ve Murphy'nin birleşimi ilk filmde başarılı oldu ve Jim karakterinin, Rage Virus ile ilk deneyimlerinden bu yana nasıl değiştiğini görmek ilginç olacakt gibi dururyor.