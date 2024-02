Ne Tommy Shelby Ne de Oppenheimer: Cillian Murphy "28 Days Later"ın Jim'ini Özlemiş!

'28 Days Later,' yönetmen Danny Boyle ve senarist Alex Garland tarafından 2002'de yayınlanan bir İngiliz kıyamet sonrası korku filmidir. Cillian Murphy'nin başrolünde olduğu film, toplumu çöküşe sürükleyen bir virüs salgını sonrası hayatta kalanların mücadelesini konu alır. Film, eleştirel beğeni ve finansal başarı elde etti ve korku türünde bir yeniden canlanmaya öncülük etti. Boyle'un yönetimi, oyuncu performansları ve atmosferi övgü topladı. Ardından, 2007'de '28 Weeks Later' adlı bir devam filmi ve 2007'de '28 Days Later: The Aftermath' adlı bir grafik roman yayınlandı.