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Ne Tommy Shelby Ne de Oppenheimer: Cillian Murphy "28 Days Later"ın Jim'ini Özlemiş!

Ne Tommy Shelby Ne de Oppenheimer: Cillian Murphy "28 Days Later"ın Jim'ini Özlemiş!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 13:10

Belli ki ne kadar zaman geçse de bazı şeyler unutulmuyor. Ünlü 2002 yapımı '28 Days Later' filminin yıldızı Cillian Murphy, yapımcı olarak devam filmiyle geri dönüyor.  Devam filminde kendisinin Jim rolünü tekrar canlandırıp canlandırmayacağı hakkında da açıklama yaptı. Detaylar 👇

Kaynak: https://screenrant.com/28-years-later...
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Bilmeyenler için ''28 Days Later'' Cillian Murphy'nin ilk filmlerinden olan bir kıyamet sonrası filmi.

Bilmeyenler için ''28 Days Later'' Cillian Murphy'nin ilk filmlerinden olan bir kıyamet sonrası filmi.

'28 Days Later,' yönetmen Danny Boyle ve senarist Alex Garland tarafından 2002'de yayınlanan bir İngiliz kıyamet sonrası korku filmidir. Cillian Murphy'nin başrolünde olduğu film, toplumu çöküşe sürükleyen bir virüs salgını sonrası hayatta kalanların mücadelesini konu alır. Film, eleştirel beğeni ve finansal başarı elde etti ve korku türünde bir yeniden canlanmaya öncülük etti. Boyle'un yönetimi, oyuncu performansları ve atmosferi övgü topladı. Ardından, 2007'de '28 Weeks Later' adlı bir devam filmi ve 2007'de '28 Days Later: The Aftermath' adlı bir grafik roman yayınlandı.

Cillian Murphy, "28 Days Later" filminde Jim rolünü tekrar oynayabileceğini söyledi.

Cillian Murphy, "28 Days Later" filminde Jim rolünü tekrar oynayabileceğini söyledi.

Danny Boyle'un 2002'de yayınlanan filminde, Murphy'nin canlandırdığı Jim karakteri, Birleşik Krallık'ı kasıp kavuran zombi benzeri bir virüsten dört hafta sonra uyanan bir karakteri takip ediyor. 2007'de Juan Carlos Fresnadillo tarafından yönetilen bir devam filmi olan '28 Weeks Later' , yeni karakterlere odaklandı. Orijinal yazar Alex Garland'ın senaryosunu kaleme aldığı üçüncü filmde, Boyle'un yeniden yönetmenlik koltuğuna geçeceği ve Murphy'nin yapımcı olarak geri döneceği doğrulandı.

Süpriz, Murphy'nin belirttiğine göre Jim halen hayatta!

Süpriz, Murphy'nin belirttiğine göre Jim halen hayatta!

'28 Years Later' filmindeki gelişmeler hakkında hala az bilgi varken, Murphy, Variety aracılığıyla SAG-AFTRA Vakfı'nın Konuşmalar programında rolü Jim'i yeniden canlandırmaya açık olduğunu açıklıyor ve sadece 'uygunum' diyor. Ne yazık ki, oyuncu geri dönüşü için planların gerçekten olup olmadığı konusunda detay vermiyor, ancak panel sunucusu, '28 Days Later'ın son jenerikleri başladığında Jim'in hala hayatta olduğunu belirtiyor.

Henüz net bir bilgi olmasa da, devam filminin orijinal "28 Days Later"dan 30 yıl sonrasındaki olayları konu alacağını biliyoruz.

Henüz net bir bilgi olmasa da, devam filminin orijinal "28 Days Later"dan 30 yıl sonrasındaki olayları konu alacağını biliyoruz.

Henüz gelecek olan devam filminin hikayesi hakkında bilgi verilmedi, ancak ilk filmdeki olaylardan yaklaşık 30 yıl sonrasını konu alacağını biliyoruz. İkinci film ''28 Weeks Later', ilk filmin oyuncularını geri getirmeyi tercih etmedi. İkinci filmde virüse karşı mücadele veren ikinci bir grubun hikayesini takip etmiştik.

Önceki film eleştirmenlerden tam beğeni toplayamamıştı, ancak bu sefer durum tersine dönecek gibi duruyor.

Önceki film eleştirmenlerden tam beğeni toplayamamıştı, ancak bu sefer durum tersine dönecek gibi duruyor.

'28 Years Later' aynı yaklaşımı benimseyebilir, yeni hayatta kalanları tanıtabilir ve tamamen yeni bir hikaye anlatabilir. Ancak, '28 Weeks Later'ın eleştirileri öncülüne göre olumlu değildi ve film, biraz daha jenerik bir zombi filmi gibi hissettiği için eleştirildi. Açıkça, Boyle, Garland ve Murphy'nin birleşimi ilk filmde başarılı oldu ve Jim karakterinin, Rage Virus ile ilk deneyimlerinden bu yana nasıl değiştiğini görmek ilginç olacakt gibi dururyor.

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Geçtiğimiz 22 senede Murphy'nin artan ününün de yeni filme daha çok başarı getirme olasılığı yüksek!

Geçtiğimiz 22 senede Murphy'nin artan ününün de yeni filme daha çok başarı getirme olasılığı yüksek!

Dahası, Murphy'nin yıldız gücü, ilk film yayınlandığından bu yana önemli ölçüde arttı. Geçen yıl Oppenheimer'da başrol oynadıktan sonra En İyi Erkek Oyuncu adaylığı kazandı. Murphy'nin, onu bir aktör olarak haritasına koyan rolüne geri dönmesi, izleyiciler için büyük bir çekim olabilir. '28 Years Later'ın hikayeyi nasıl sürdüreceği henüz görülmese de, filmin sonu Jim'in geri dönüşü için kapıyı açık bırakıyor.

Detayları bilmesek de geri dönüş büyük olacak gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Detayları bilmesek de geri dönüş büyük olacak gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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