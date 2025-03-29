Farkında Olmadan İnsanları Çıldırttığın Özelliğini Açıklıyoruz!

Senin en sinir bozucu yanın, fazla alıngan ve hassas olman! İnsanlar sana bir şey söylediğinde bazen fazla kişisel algılıyor ve gereğinden fazla tepki veriyorsun. Bu durum, çevrendekileri tedirgin edebilir çünkü sana bir şey söylerken dikkatli olmak zorunda hissediyorlar. Duygusal zekan yüksek ama bazen olaylara biraz daha objektif bakmalısın. Bazen insanlar seni üzmek için değil, gerçekten bir şeyleri paylaşmak için konuşur!