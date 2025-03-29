Farkında Olmadan İnsanları Çıldırttığın Özelliğini Açıklıyoruz!
Farkında Olmadan İnsanları Çıldırttığın Özelliğini Açıklıyoruz!
Hepimizin çevresindekileri bazen sinirlendiren veya rahatsız eden bazı davranışları var. Kimimiz fazla konuşkanız, kimimiz fazla rahat… Belki de farkında bile olmadan insanları çıldırtan bir yönün var! Peki, en sinir bozucu davranışın hangisi? Bu testle kendini keşfetmeye hazır mısın? Dürüstçe cevap ver ve sonunda analizini oku! Ama dikkat, sonuçlar seni şaşırtabilir!
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1. Bir arkadaşın sana uzun uzun derdini anlatıyor. Ne yaparsın?
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2. Bir grup sohbetindesin. Nasıl bir tavır sergilersin?
3. Randevulaştığın biri 15 dakika geç kaldı. Ne yaparsın?
4. İnsanlar seni neden eleştirir?
5. Hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
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6. Bir problem yaşandığında nasıl davranırsın?
7. Telefonunu nasıl kullanıyorsun?
8. İnsanlara nasıl öneriler verirsin?
9. Arkadaşların seni ne şekilde eleştirir?
10. Bir etkinliğe davet edildin, ama gitmek istemiyorsun. Ne yaparsın?
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Dalgınlık ve İlgisizlik
Sabırsızlık ve Direktlik
Aşırı Kendine Odaklılık
Aşırı Hassasiyet ve Alınganlık
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