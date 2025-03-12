Evet/Hayır Testine Göre Arkadaşlığınız Gerçek mi?

Arkadaşlığınız gerçekten sağlam ve derin bir bağa dayanıyor. Her iki taraf da birbiri için önemli bir destek kaynağı ve aranızda güçlü bir güven duygusu var. Birbirinizin zayıf yönlerine bile hoşgörüyle yaklaşabiliyor, sevinçlerde ve sıkıntılarda birbirinize destek oluyorsunuz. Gerçek dostluklar, zamanla daha da güçlenir ve aranızdaki bağ giderek derinleşir. Birbirinizi olduğu gibi kabul ediyor ve saygı gösteriyorsunuz. Bu arkadaşlık, hayatınızdaki en değerli ilişki olabilir.