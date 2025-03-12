Evet/Hayır Testine Göre Arkadaşlığınız Gerçek mi?
Evet/Hayır Testine Göre Arkadaşlığınız Gerçek mi?
rkadaşlıklar bazen zamanla derinleşir, bazen ise yüzeyde kalır. Peki, senin arkadaşlığın gerçekten güçlü mü yoksa sadece birkaç anlık bir bağ mı? Bu testi çözerek arkadaşlığınızın ne kadar gerçek olduğunu öğrenebilirsin! Her bir soruya “Evet” veya “Hayır” diyerek, size en uygun sonucu keşfedeceksiniz. Gerçek dostluklar her zaman derindir ve önemli olan samimiyettir. Hadi başlayalım!
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1. Birbirinizin sırlarını rahatlıkla paylaşabiliyor musunuz?
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2. Zor zamanlarınızda birbirinize gerçekten yardımcı oluyor musunuz?
3. Birbirinizin duygusal hallerini kolayca anlayabiliyor musunuz?
4. Birbirinize karşı samimi ve dürüst müsünüz?
5. Sadece iyi zamanlarda değil, zor anlarda da birbirinizin yanında mısınız?
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6. Birbirinizin kişisel alanlarına saygı gösteriyor musunuz?
7. Birbirinize karşı sürekli destek veriyor musunuz?
8. Yeri geldiğinde birbirinizin hatalarını affedebiliyor musunuz?
9. Birbirinizin başarılarını içtenlikle kutluyor musunuz?
10. Gelecekle ilgili ortak hedefleriniz var mı?
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11. Herhangi bir konuda fikriniz farklı olsa da birbirinizi dinler misiniz?
12. Birbirinize karşı önyargılarınız yok mu?
13. Zor bir durumda birbiriniz için fedakârlık yapar mısınız?
14. Birbirinizin mutlu olduğu zamanlar gerçekten mutlu olabiliyor musunuz?
15. O olmasa hayatın eksik mi olur?
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Gerçek Arkadaşlık
Yüzeysel Bir Arkadaşlık
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