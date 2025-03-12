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Evet/Hayır Testine Göre Arkadaşlığınız Gerçek mi?

Evet/Hayır Testine Göre Arkadaşlığınız Gerçek mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 16:01

rkadaşlıklar bazen zamanla derinleşir, bazen ise yüzeyde kalır. Peki, senin arkadaşlığın gerçekten güçlü mü yoksa sadece birkaç anlık bir bağ mı? Bu testi çözerek arkadaşlığınızın ne kadar gerçek olduğunu öğrenebilirsin! Her bir soruya “Evet” veya “Hayır” diyerek, size en uygun sonucu keşfedeceksiniz. Gerçek dostluklar her zaman derindir ve önemli olan samimiyettir. Hadi başlayalım!

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1. Birbirinizin sırlarını rahatlıkla paylaşabiliyor musunuz?

2. Zor zamanlarınızda birbirinize gerçekten yardımcı oluyor musunuz?

3. Birbirinizin duygusal hallerini kolayca anlayabiliyor musunuz?

4. Birbirinize karşı samimi ve dürüst müsünüz?

5. Sadece iyi zamanlarda değil, zor anlarda da birbirinizin yanında mısınız?

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6. Birbirinizin kişisel alanlarına saygı gösteriyor musunuz?

7. Birbirinize karşı sürekli destek veriyor musunuz?

8. Yeri geldiğinde birbirinizin hatalarını affedebiliyor musunuz?

9. Birbirinizin başarılarını içtenlikle kutluyor musunuz?

10. Gelecekle ilgili ortak hedefleriniz var mı?

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11. Herhangi bir konuda fikriniz farklı olsa da birbirinizi dinler misiniz?

12. Birbirinize karşı önyargılarınız yok mu?

13. Zor bir durumda birbiriniz için fedakârlık yapar mısınız?

14. Birbirinizin mutlu olduğu zamanlar gerçekten mutlu olabiliyor musunuz?

15. O olmasa hayatın eksik mi olur?

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Gerçek Arkadaşlık

Arkadaşlığınız gerçekten sağlam ve derin bir bağa dayanıyor. Her iki taraf da birbiri için önemli bir destek kaynağı ve aranızda güçlü bir güven duygusu var. Birbirinizin zayıf yönlerine bile hoşgörüyle yaklaşabiliyor, sevinçlerde ve sıkıntılarda birbirinize destek oluyorsunuz. Gerçek dostluklar, zamanla daha da güçlenir ve aranızdaki bağ giderek derinleşir. Birbirinizi olduğu gibi kabul ediyor ve saygı gösteriyorsunuz. Bu arkadaşlık, hayatınızdaki en değerli ilişki olabilir.

Yüzeysel Bir Arkadaşlık

Arkadaşlığınızın temeli biraz daha zayıf. Aranızda bir yakınlık olsa da, bazı durumlarda birbirinize tam anlamıyla destek olamıyor, duygusal ihtiyaçlarınızı birbirinizle paylaşamıyorsunuz. Bu arkadaşlık, zamanla yerini daha yüzeysel bir ilişkiye bırakabilir. Gerçek dostluklar, zamanla daha samimi ve güven dolu hale gelir. Eğer bu arkadaşlık gerçekten kıymetliyse, birbirinize daha fazla zaman ayırmalı, duygusal bağınızı güçlendirmelisiniz.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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