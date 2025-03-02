Çocukluk Halinle Konuşsan Sana Ne Derdi?

Küçük halin seni gördüğünde gözleri biraz doluyor. 'Ne oldu bize?' diye soruyor belki de… Hayat, sen büyüdükçe üstüne büyük bir yük bindirmiş gibi. Belki hayallerinden çok uzaklaştın, belki de içindeki çocuğu tamamen susturdun. Bu seni kötü biri yapmaz ama içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğin anlar oluyor, değil mi? Zamanla neşe yerini kaygıya, umutlar yerini hayal kırıklıklarına bırakmış olabilir. Çocukluk sen, seni böyle hayal etmemişti. O, hayatı daha basit ve daha keyifli yaşamak istiyordu. Belki de şimdi yapman gereken tek şey, biraz durup ona kulak vermek. Ama unutma, her şey bitmiş değil. Çocukluk ruhun hala içinde bir yerlerde. Onu tekrar ortaya çıkarmak senin elinde. Küçük adımlarla başla: Eğlen, hayal kur, dans et, gül… Hayatın sadece ciddi ve zor olmak zorunda değil. Küçük sen hâlâ orada, sadece senin onu çağırmanı bekliyor.