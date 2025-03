Çocukluk Halinle Konuşsan Sana Ne Derdi?

Küçük halin sana hayranlıkla bakıyor ve kocaman bir gülümsemeyle 'Aynen böyle devam et!' diyor! Sen, hayallerinin çoğunu gerçekleştirmiş, çocukluk umutlarını kaybetmemiş birisin. Belki bazı yollar değişti ama içindeki hevesi asla kaybetmemişsin. Küçük sen, bu haline bakıp 'Vay be, büyümek o kadar da kötü değilmiş!' diye düşünebilir. Tabii ki hayatın her anı kolay olmadı. Zorluklarla karşılaştın ama çocukluğunun masumiyeti ve hayallerine duyduğun inanç seni güçlü tuttu. Hayallerin birer birer gerçekleşirken, içindeki küçük çocuğun mutlu olmasını sağlayan şeyleri de unutmadın. Bu yüzden çocukluğun seni gördüğünde gözleri parlıyor ve seninle gurur duyuyor! Ama unutma, hayat devam ediyor. Daha öğrenecek, keşfedecek ve başaracak çok şey var. İçindeki o çocuğu dinlemeye devam et, ona umut ver. O zaten sana hep fısıldıyor: 'Devam et, ben hep yanındayım!'