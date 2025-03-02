onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Çocukluk Halinle Konuşsan Sana Ne Derdi?

Çocukluk Halinle Konuşsan Sana Ne Derdi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 17:01

Hiç düşündün mü? Şu anki halinle, geçmişteki küçük versiyonun karşılaşsa ne söylerdi? Mutlu olur muydu? Seni takdir mi ederdi yoksa biraz hayal kırıklığı mı yaşardı? Belki de 'Böyle biri mi olacaktık?' diye sorardı… Bu test, çocukluğunun gözünden bugünkü seni değerlendiriyor. Sorulara içten cevap ver, çünkü belki de içindeki o küçük çocuğun sana söylemek istedikleri var! Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çocukken en büyük hayalin neydi?

2. Hayatın şu an çocukken hayal ettiğin gibi mi?

3. Çocukluk anılarının seni en çok etkileyeni neydi?

4. Şu anki halini çocukken hayal edebilir miydin?

5. Hayatında en çok gurur duyduğun şey nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çocukken seni en mutlu eden şey neydi? Şimdi aynı hissi yaşıyor musun?

7. Çocukken inandığın bir şeyin doğru olmadığını öğrendiğinde nasıl hissettin?

8. Çocukluğunun en büyük korkusu neydi? Şimdi nasıl hissediyorsun?

9. Hayatta en büyük pişmanlığın ne oldu?

10. Çocukken ne olmak istiyordun, şimdi hangi noktadasın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gurur Duyuyorum Seninle!

Küçük halin sana hayranlıkla bakıyor ve kocaman bir gülümsemeyle 'Aynen böyle devam et!' diyor! Sen, hayallerinin çoğunu gerçekleştirmiş, çocukluk umutlarını kaybetmemiş birisin. Belki bazı yollar değişti ama içindeki hevesi asla kaybetmemişsin. Küçük sen, bu haline bakıp 'Vay be, büyümek o kadar da kötü değilmiş!' diye düşünebilir. Tabii ki hayatın her anı kolay olmadı. Zorluklarla karşılaştın ama çocukluğunun masumiyeti ve hayallerine duyduğun inanç seni güçlü tuttu. Hayallerin birer birer gerçekleşirken, içindeki küçük çocuğun mutlu olmasını sağlayan şeyleri de unutmadın. Bu yüzden çocukluğun seni gördüğünde gözleri parlıyor ve seninle gurur duyuyor! Ama unutma, hayat devam ediyor. Daha öğrenecek, keşfedecek ve başaracak çok şey var. İçindeki o çocuğu dinlemeye devam et, ona umut ver. O zaten sana hep fısıldıyor: 'Devam et, ben hep yanındayım!'

Sana Biraz Kırgınım Ama Biliyorum, Elinden Geleni Yaptın!

Küçük halin seninle konuştuğunda biraz buruk, biraz hüzünlü ama sevgi dolu bir ifadeyle bakıyor. 'Benim hayallerim vardı… Onların hepsini unuttun mu?' diye sorabilir. Çocukken dünyaya farklı bir gözle bakıyordun, her şey mümkün gibi görünüyordu. Ama büyüdükçe gerçekler, sorumluluklar ve hayatın karmaşası seni biraz yıpratmış gibi. Bu, başarısız olduğun anlamına gelmiyor. Hayat, herkes için bazen zorlu bazen de şaşırtıcı olabilir. Küçük sen, seni yargılamıyor ama senden biraz daha umut bekliyor. Belki eskiden inandığın bazı şeylerden vazgeçtin, belki o çocuk ruhunu biraz köşeye ittin. Ama iyi haber şu ki, hala her şeyi değiştirebilirsin! Çocukluk halin sana şunu söylüyor: 'Beni unutma! Oynadığın oyunları, koştuğun sokakları, kurduğun hayalleri hatırla. Sen hâlâ içimde yaşıyorsun!' Belki biraz yavaşlamalı, belki de tekrar o hayalleri hatırlamalısın.

Beni Unutmuş Gibisin…

Küçük halin seni gördüğünde gözleri biraz doluyor. 'Ne oldu bize?' diye soruyor belki de… Hayat, sen büyüdükçe üstüne büyük bir yük bindirmiş gibi. Belki hayallerinden çok uzaklaştın, belki de içindeki çocuğu tamamen susturdun. Bu seni kötü biri yapmaz ama içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğin anlar oluyor, değil mi? Zamanla neşe yerini kaygıya, umutlar yerini hayal kırıklıklarına bırakmış olabilir. Çocukluk sen, seni böyle hayal etmemişti. O, hayatı daha basit ve daha keyifli yaşamak istiyordu. Belki de şimdi yapman gereken tek şey, biraz durup ona kulak vermek. Ama unutma, her şey bitmiş değil. Çocukluk ruhun hala içinde bir yerlerde. Onu tekrar ortaya çıkarmak senin elinde. Küçük adımlarla başla: Eğlen, hayal kur, dans et, gül… Hayatın sadece ciddi ve zor olmak zorunda değil. Küçük sen hâlâ orada, sadece senin onu çağırmanı bekliyor.

Bizi Bayağı Unutmuşsun...

Bizi Bayağı Unutmuşsun...

Çocukluğun seni gördüğünde belki bir an için tanımakta zorlanıyor. 'Bu kim? Benim büyümüş halim böyle mi olacaktı?' diye düşünüyor olabilir. Sen hayatın akışında belki çok yoruldun, belki gerçekten hayallerine ulaşmak için çabaladın ama içindeki çocuk tamamen kaybolmuş gibi. Belki de artık hayal bile kurmuyorsun… Bu, senin suçun değil. Hayat bazen bizi yorar, beklemediğimiz yerlere sürükler. Ama belki de çocukluğun sana 'Beni biraz hatırla, ben de senim!' demek istiyor. Küçükken mutlu eden şeyleri düşün: Belki bir şarkı, belki bir oyun, belki de bir kitap… Onlara geri dönmek seni biraz olsun hafifletebilir. Unutma, geçmişi değiştiremezsin ama geleceğini şekillendirebilirsin. İçindeki çocuğa bir şans ver, ona sarıl ve de ki: 'Merak etme, sana tekrar hayat vereceğim!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın