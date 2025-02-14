Cesaret Seviyeni Ölçüyoruz! Bu Testten Geçebilecek misin?

Herkes kendini cesur sanır ama gerçekten öyle misin? Cesaret, sadece fiziksel korkusuzluk değil; risk alabilmek, zor kararlar verebilmek ve sınırlarını zorlamak anlamına gelir. Kimi insanlar kendini hiçbir şeyden korkmayan biri olarak tanımlar, kimi ise adım atmadan önce binlerce kez düşünür. Bu test, ne kadar cesur ya da çekingen olduğunu ortaya çıkaracak! Tehlikeli bir durumda nasıl tepki verirsin? Büyük bir fırsat yakaladığında hemen atlar mısın yoksa tereddüt mü edersin? Eğer gerçek cesaretini görmek istiyorsan, içgüdülerine güvenerek soruları cevapla ve sonucu öğren!

Haydi bakalım, ne kadar cesursun?