Cesaret Seviyeni Ölçüyoruz! Bu Testten Geçebilecek misin?
Cesaret Seviyeni Ölçüyoruz! Bu Testten Geçebilecek misin?
Herkes kendini cesur sanır ama gerçekten öyle misin? Cesaret, sadece fiziksel korkusuzluk değil; risk alabilmek, zor kararlar verebilmek ve sınırlarını zorlamak anlamına gelir. Kimi insanlar kendini hiçbir şeyden korkmayan biri olarak tanımlar, kimi ise adım atmadan önce binlerce kez düşünür. Bu test, ne kadar cesur ya da çekingen olduğunu ortaya çıkaracak! Tehlikeli bir durumda nasıl tepki verirsin? Büyük bir fırsat yakaladığında hemen atlar mısın yoksa tereddüt mü edersin? Eğer gerçek cesaretini görmek istiyorsan, içgüdülerine güvenerek soruları cevapla ve sonucu öğren!
Haydi bakalım, ne kadar cesursun?
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1. Issız bir ormanda tek başına kamp yapman gerekiyor. Ne yaparsın?
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2. Büyük bir kalabalığın önünde konuşma yapman gerekiyor. Tepkin ne olur?
3. Çok sevdiğin biriyle büyük bir tartışmaya girdin. Nasıl davranırsın?
4. Bir teklifle karşılaştın: Yüksek bir yerden paraşütle atlamak. Ne yaparsın?
5. Yalnız başına hiç bilmediğin bir ülkeye seyahat etmek zorundasın. İlk düşüncen ne olur?
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6. Korku filmlerini izleme konusunda ne düşünüyorsun?
7. En büyük hayalini gerçekleştirmek için büyük bir risk alman gerekiyor. Ne yaparsın?
8. Birisi sana haksızlık ettiğinde ne yaparsın?
9. Büyük bir karar vermek zorundasın. Kararsızlık yaşar mısın?
10. Kendi işini kurmak ister misin?
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Korkusuz Lider!
Dengeli Cesaret!
Temkinli Ruh!
Çekingen Maceraperest!
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