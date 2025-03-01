Gizli Bir Depresyonda Olabilir misin? Cevaplar Burada!
Gizli Bir Depresyonda Olabilir misin? Cevaplar Burada!
epimiz zaman zaman kendimizi kötü hissedebiliriz. Ama bazen bu his, geçici bir ruh hali değişimi olmaktan çıkar ve daha derin bir sorun haline gelir. Depresyon, fark edilmesi zor ama etkisi büyük bir durumdur. Peki, senin durumun ne? Basit bir moral bozukluğu mu yaşıyorsun, yoksa daha ciddi bir depresyonun içinde misin? Bu test, depresyon seviyeni anlamana yardımcı olacak. Unutma, burada çıkan sonuç profesyonel bir teşhis yerine geçmez ama sana kendi ruh halin hakkında önemli ipuçları verebilir. Hazırsan, başlayalım!
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1. Sabah uyandığında nasıl hissediyorsun?
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2. Gün içinde en sık yaşadığın duygu hangisi?
3. Uyku düzenin nasıl?
4. Yemek alışkanlıkların nasıl?
5. Kendini mutlu hissettiğin anlar oluyor mu?
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6. Sosyal ilişkilerin nasıl?
7. Hayata dair umutlu musun?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. Son zamanlarda ne sıklıkla ağlıyorsun?
10. Kendine vakit ayırıyor musun?
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Depresyon Yok
Hafif Depresyon
Ciddi Belirtiler Var
Ağır Depresyon
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