Gizli Bir Depresyonda Olabilir misin? Cevaplar Burada!

Duygusal olarak tükenmiş, motivasyonunu tamamen kaybetmiş ve yaşama karşı tüm ilgini yitirmiş olabilirsin.Kendini değersiz, başarısız ya da tamamen boşlukta hissediyorsan, bu ağır depresyon belirtileri olabilir. Hayata dair umutlarını kaybetmiş gibi hissediyorsan, mutlaka profesyonel destek alman gerekir. Bu seviyede olan depresyon, sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da seni etkileyebilir. Sürekli yorgunluk, uyku bozuklukları, iştah kaybı ya da aşırı yemek yeme, bedensel ağrılar gibi belirtiler yaşayabilirsin. Günlük görevlerini yerine getirmek neredeyse imkânsız hale gelmiş olabilir. Eğer hayatında artık hiçbir şeyin anlamı kalmadığını düşünüyorsan, bu noktada tek başına savaşmaya çalışmamalısın. Depresyon, bir zayıflık değil tıbbi bir durumdur ve tedavi edilebilir. Bir terapist ya da psikiyatristten destek almak, kendini daha iyi anlamana ve iyileşme sürecine başlamana yardımcı olacaktır. Unutma, şu anda her şey çok karanlık görünse de bu hisler kalıcı değil! Bir gün yeniden mutlu hissedebilirsin, ancak bunun için kendine bir şans vermen gerek.

Şu an nasıl hissedersen hisset, yalnız değilsin. Sevdiklerin, dostların ve profesyonel destek alabileceğin kişiler var. Onlara ulaş ve bu süreci tek başına atlatmaya çalışma. Çünkü gerçekten de bu dünyada senin varlığın önemli ve değerlisin.