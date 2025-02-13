Zihnin Bir Hayvan Olsaydı Hangisi Olurdu?
Zihnin Bir Hayvan Olsaydı Hangisi Olurdu?
Herkesin olayları analiz etme, karar verme ve dünyayı algılama şekli farklıdır. Kimimiz hızlı düşünüp anında harekete geçerken, kimimiz sabırlı ve planlı hareket ederiz. Peki senin düşünce tarzın hangi hayvana benziyor?
Hazırsan başlayalım!
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1. Karşına büyük bir problem çıktığında nasıl tepki verirsin?
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2. İnsanlarla nasıl iletişim kurarsın?
3. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
4. Hayatında en önemli öncelik nedir?
5. Zor bir karar vermen gerektiğinde nasıl hareket edersin?
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6. Başarı senin için ne anlama geliyor?
7. İnsanlarla çalışma stilin nasıl?
8. Tehlike anında nasıl tepki verirsin?
9. Hangi tür insanlarla iyi anlaşırsın?
10. Sence bir insan nasıl başarılı olur?
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Sen bir Tilkisin!
Sen bir Aslansın!
Sen bir Kurtsun!
Sen bir Pandasın!
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