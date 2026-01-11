onedio
"Höllük" Kelimesi Ne Anlama Gelir?

"Höllük" Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 21:19

Kanal D ekranlarının yeni yarışması Beyaz'la Joker'de heyecanlı dakikalar devam ediyor! Bu kez yarışmacıya 'Eledim eledim höllük eledim' türküsünde geçen 'Höllük' kelimesi ne anlama gelir?' sorusu soruldu.

Peki höllük kelimesi ne anlama gelir?

"Höllük" Kelimesi Ne Anlama Gelir?

"Höllük" Kelimesi Ne Anlama Gelir?

A: Bir çeşit yemek

B: Kundak toprağı

C: Bir çiçek türü

D: Gelin duvağı

Doğru cevap: B, Kundak toprağı

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
