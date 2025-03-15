İnsanlara Karşı Soğuk musun Mesafeli mi? Test Et!
İnsanlara Karşı Soğuk musun Mesafeli mi? Test Et!
Bazı insanlar içten ve sıcakkanlıdır, bazıları ise mesafeli ve soğuk görünür. Peki, sen hangisisin? Soğuk biri olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, davranışlarını analiz etmek! Bu testte sana 20 davranış sunacağız. Bunlardan kaç tanesini yaptığını seç ve soğuk biri olup olmadığını keşfet! Hazırsan başlayalım!
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Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesi seni anlatıyor? Seç bakalım!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Sen sıcacık bir insansın!
Hafif mesafeli ama sevecensin!
Soğuk ve mesafelisin!
Tam anlamıyla bir buz dağısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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