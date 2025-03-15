İnsanlara Karşı Soğuk musun Mesafeli mi? Test Et!

Senin için insanlar ve sosyal ilişkiler her zaman ön planda değil. 🥶 Çoğu zaman duygularını gizliyor, insanlarla yüzeysel iletişim kurmayı tercih ediyorsun. Yeni insanlarla tanışmak ya da sıcak kanlı bir tavır sergilemek sana göre değil. Çoğu insan seni soğuk, ciddi ya da mesafeli biri olarak görebilir. Bu tamamen kötü bir şey değil çünkü sınırlarını korumayı iyi biliyorsun. Ama bazen biraz daha sıcak ve açık olmak sana yeni kapılar açabilir!