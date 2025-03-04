Aşırı Düşünme Hastalığına Yakalandın mı? Hemen Öğren!
Bazı insanlar yaşadıklarını olduğu gibi kabul ederken, bazıları ise olayları defalarca düşünür, analiz eder ve hatta olmayan şeyleri bile senaryolaştırır. Kendini sürekli 'Ya böyle olursa?', 'Acaba bunu neden dedi?', 'Ben yanlış mı yaptım?' gibi sorularla boğuşurken buluyor musun? Eğer zihnin sürekli bu tür düşüncelerle meşgulse, sen de kafada kuranlar kulübüne hoş geldin! Bu testte, günlük hayatta ne kadar fazla düşündüğünü ve olayları ne kadar kafanda büyüttüğünü ölçüyoruz. Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını seç ve sonucunu gör! Belki de düşündüğün kadar takıntılı değilsin... Ya da tam bir 'kafada kuran' insan olabilirsin!
Hangi davranışları yapıyorsun? Seç!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Sen Rahat Bir İnsansın!
Bazen Kafada Kuruyorsun Ama Kontrol Edebiliyorsun!
Kafanda Fazla Senaryo Üretiyorsun!
Sen Tam Bir "Kafada Kuran" İnsansın!
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