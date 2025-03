Tebrikler (ya da geçmiş olsun?), çünkü sen olayları fazlasıyla kafanda büyüten, detayları didik didik eden ve sürekli senaryolar yazan bir insansın! Hayatındaki her küçük olayı analiz ediyor, insanlardan gelen her hareketi anlamlandırmaya çalışıyorsun. Bir mesajın gecikmesi bile senin için büyük bir düşünce zinciri yaratabiliyor. Bu kadar fazla düşünmek, seni bazen gereksiz yere yoruyor ve strese sokuyor olabilir. İnsanların çoğu senin kadar detaylı düşünmez, hatta birçok şeyi saniyeler içinde unuturlar. Ama sen, üzerinden aylar geçmiş bir konuşmayı bile yeniden analiz edebiliyorsun. Bu durum sosyal ilişkilerini zorlaştırabilir ve içsel huzurunu bozabilir. Kendi kendini tüketmemek için biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Her şeyi çözmeye, her detayın anlamını bulmaya çalışmak yerine, biraz daha 'Boş ver gitsin' diyebilmeyi öğrenmelisin. Çünkü gerçek şu ki, düşündüğün şeylerin çoğu aslında gerçekte var bile değil!