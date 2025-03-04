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Aşırı Düşünme Hastalığına Yakalandın mı? Hemen Öğren!

Aşırı Düşünme Hastalığına Yakalandın mı? Hemen Öğren!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 11:01

Bazı insanlar yaşadıklarını olduğu gibi kabul ederken, bazıları ise olayları defalarca düşünür, analiz eder ve hatta olmayan şeyleri bile senaryolaştırır. Kendini sürekli 'Ya böyle olursa?', 'Acaba bunu neden dedi?', 'Ben yanlış mı yaptım?' gibi sorularla boğuşurken buluyor musun? Eğer zihnin sürekli bu tür düşüncelerle meşgulse, sen de kafada kuranlar kulübüne hoş geldin! Bu testte, günlük hayatta ne kadar fazla düşündüğünü ve olayları ne kadar kafanda büyüttüğünü ölçüyoruz. Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını seç ve sonucunu gör! Belki de düşündüğün kadar takıntılı değilsin... Ya da tam bir 'kafada kuran' insan olabilirsin!

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Hangi davranışları yapıyorsun? Seç!

Hangi davranışları yapıyorsun? Seç!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen Rahat Bir İnsansın!

Sen olayları çok fazla kurmayan, hayatı olduğu gibi kabul eden bir insansın. Başkalarının ne düşündüğüne takılmak yerine kendi hislerine odaklanıyorsun. Küçük detaylara takılıp saatlerce düşünmek yerine, “Oldu, bitti” diyerek yoluna devam etmeyi başarıyorsun. Bu, hayatta seni daha özgür ve mutlu kılan bir özellik! Tabii ki bazen sen de endişeleniyorsun ama bu endişelerini büyütmeden mantıklı bir şekilde çözmeye çalışıyorsun. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü merak etsen de, bu senin hayatını yönlendirecek bir saplantı haline gelmiyor. Kendi değerini başkalarının gözünden değil, kendi hislerinden ölçebiliyorsun. Ancak bu rahatlık bazen seni fazla umursamaz yapabilir. Önemli detayları gözden kaçırmamak ve zaman zaman çevrendeki insanların hislerini de göz önünde bulundurmak sana fayda sağlayabilir. Ama genel olarak, sen 'Hayat kısa, takılmaya değmez!' felsefesini benimseyen, mutlu bir insansın!

Bazen Kafada Kuruyorsun Ama Kontrol Edebiliyorsun!

Sen olayları kafana takan ama bunu belli bir noktaya kadar sürdürebilen birisin. Bazen insanların ne düşündüğünü, ne ima ettiğini merak ediyorsun ama genellikle mantıklı bir değerlendirme yaparak içinden çıkabiliyorsun. Fazla takıntılı biri değilsin ama bazı konular seni gereksiz yere düşündürebiliyor. Özellikle ilişkilerinde veya önemli kararlar alırken, fazla analiz yapıp kendi kendini stres altına sokabiliyorsun. 'Acaba doğru mu yaptım?', 'Ya yanlış anladıysa?' gibi sorular zaman zaman seni yorabiliyor. Fakat iyi olan şu ki, belli bir süre düşündükten sonra kendine 'Tamam, artık boş ver' diyerek yoluna devam edebiliyorsun. Eğer bu düşüncelerin bazen seni fazlasıyla yoruyorsa, biraz daha akışına bırakmayı deneyebilirsin. Sonuçta herkesin senin düşündüğün kadar ayrıntılı analiz yapmadığını ve bazen şeylerin gerçekten 'olduğu gibi' olduğunu hatırlamak sana iyi gelebilir.

Kafanda Fazla Senaryo Üretiyorsun!

Sen gerçek bir 'düşünce makinesi'sin! Olayları sadece yaşamakla kalmıyor, defalarca tekrar düşünüyor, analiz ediyor ve senaryolar yazıyorsun. Bir kişinin söylediği en küçük kelime bile senin için büyük anlamlar taşıyabiliyor. 'Acaba neden böyle dedi?', 'Beni sevmiyor mu?', 'Yanlış mı anladı?' gibi sorular zihnini meşgul ediyor. Bu düşünme alışkanlığın bazen sana zarar verebilir. Çünkü her zaman herkesin söylediği veya yaptığı şeyin altında gizli bir anlam olmayabilir. İnsanlar genellikle senin düşündüğün kadar detaylı analiz yapmazlar ve birçok şeyi unutur giderler. Ama sen, geçmiş konuşmaları tekrar tekrar analiz ederken kendini yıpratabiliyorsun. Bu döngüyü kırmak için kendine şunu sormalısın: 'Gerçekten bu kadar düşünmeye değer mi?' Bazen olayları akışına bırakmak, seni daha huzurlu bir insan yapabilir. Unutma, düşündüğün şeylerin çoğu aslında sadece senin zihninde büyüttüğün detaylar olabilir!

Sen Tam Bir "Kafada Kuran" İnsansın!

Tebrikler (ya da geçmiş olsun?), çünkü sen olayları fazlasıyla kafanda büyüten, detayları didik didik eden ve sürekli senaryolar yazan bir insansın! Hayatındaki her küçük olayı analiz ediyor, insanlardan gelen her hareketi anlamlandırmaya çalışıyorsun. Bir mesajın gecikmesi bile senin için büyük bir düşünce zinciri yaratabiliyor. Bu kadar fazla düşünmek, seni bazen gereksiz yere yoruyor ve strese sokuyor olabilir. İnsanların çoğu senin kadar detaylı düşünmez, hatta birçok şeyi saniyeler içinde unuturlar. Ama sen, üzerinden aylar geçmiş bir konuşmayı bile yeniden analiz edebiliyorsun. Bu durum sosyal ilişkilerini zorlaştırabilir ve içsel huzurunu bozabilir. Kendi kendini tüketmemek için biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Her şeyi çözmeye, her detayın anlamını bulmaya çalışmak yerine, biraz daha 'Boş ver gitsin' diyebilmeyi öğrenmelisin. Çünkü gerçek şu ki, düşündüğün şeylerin çoğu aslında gerçekte var bile değil!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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