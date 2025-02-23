''Evet/Hayır'' Testiyle Kararlılığını Ölçüyoruz!
''Evet/Hayır'' Testiyle Kararlılığını Ölçüyoruz!
Kararlılık, bir hedefe ulaşmak için gösterilen azim ve sürekli çabadır. Hepimizin hayatında 'daha önce hiç' dediğimiz anlar vardır. Bu testte, hiç yapmadığın şeyleri düşünerek kararlılığını keşfedeceğiz. Bir hedefe ne kadar odaklandığını, engelleri ne kadar aşabileceğini ve zorluklar karşısında ne kadar kararlı olduğunu öğreneceksin. Hazır mısın?
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1. Hiç bir şeyi tam anlamadan başlayıp, devam ettin mi?
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2. Daha önce hiç bir amacın uğruna geceyi gündüze kattın mı?
3. Hiç düşünmeden büyük bir değişiklik yapmaya karar verdin mi?
4. Bir işin gereksiz olduğu söylendiğinde, ısrarla devam ettin mi?
5. Hiç pes etmeyip, başkalarının seni küçük görmesine rağmen bir işi başardın mı?
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6. Daha önce hiç, anlık hevesle bir projeye başladın ve tamamlamadın mı?
7. Hiç karşına engeller çıktığında, tamamen vazgeçmeyi düşünmeden devam ettin mi?
8. Bir hedefin uğruna, çok sevdiğin bir şeyi feda ettin mi?
9. Hiç başkalarının eleştirilerine kulak asmadan doğru bildiğini yaptın mı?
10. Daha önce hiç bir hedef uğruna yalnız kalmayı göze aldın mı?
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11. Daha önce hiç, başkalarının sana güvenmemesine rağmen kendi yolunu seçtin mi?
12. Hiç başarısız olduktan sonra yeniden başlamak için cesaret buldun mu?
13. Hiç, birine kararlı bir şekilde “hayır” dedin mi?
Başarıya Adanmış
Kararsız ve Değişken
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