İçindeki Acıyı Keşfet: Hangi Yarayı Taşıyorsun?

Senin en büyük mücadelen, kendinle. İçindeki o sürekli yetersiz hissetme duygusu, başarısız olma korkusu ve kendini kanıtlama çaban seni yıpratıyor. Belki çevrendeki insanlar hep senden daha fazlasını bekledi, belki de sen kendine çok sert davrandın. Ne olursa olsun, hep daha iyisini yapmak zorunda hissediyorsun ve en ufak bir hata bile seni kendinden şüphe etmeye itiyor. Ancak unutmaman gereken bir şey var: Kimse mükemmel değil. Hayatta herkes zaman zaman başarısız olur, hata yapar ve düşer. Bu, senin değerini azaltmaz. Başarı sadece sonuçlarla ölçülmez; süreç de önemlidir. Sen çabalayan, elinden geleni yapan birisin ve bu zaten başlı başına bir başarı. Kendine biraz daha şefkat göstermelisin. Küçük başarılarını kutla, kendini takdir etmeyi öğren ve olduğun kişiyle gurur duymaya başla. Çünkü sen zaten sandığından çok daha değerlisin ve yeterlisin.