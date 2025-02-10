İçindeki Acıyı Keşfet: Hangi Yarayı Taşıyorsun?
İçindeki Acıyı Keşfet: Hangi Yarayı Taşıyorsun?
Herkesin içinde taşıdığı bir acı vardır. Bazen geçmişten gelen bir yara, bazen kaybetme korkusu, bazen ihanetin sızısı... Günlük hayatın koşuşturmasında belki de farkında bile olmadan bu acıyı bastırıyor, görmezden geliyorsun. Peki, gerçekten hangi acıyla mücadele ediyorsun? Bu test, bilinçaltındaki yarayı keşfetmene yardımcı olacak. Kendini ve iç dünyanı daha yakından tanımak istiyorsan, sorulara içinden gelen en samimi cevapları ver ve hangi acının seni derinden etkilediğini öğren!
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1. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?
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2. Gece yatağa yattığında en sık düşündüğün şey nedir?
3. Bir dostun seni hayal kırıklığına uğrattığında nasıl tepki verirsin?
4. Hayatındaki en büyük korku ne?
5. Geçmişte en çok seni ne yıprattı?
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6. Birine gerçekten bağlandığında ne hissedersin?
7. Kendini yalnız hissettiğin anlarda ne yaparsın?
8. Aşkta en büyük korkun ne?
9. İnsanlara olan güvenin ne durumda?
10. Kendini nasıl tanımlarsın?
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İhanetin Acısı
Kaybetme Korkusu
Yetersizlik Hissi
Değer Görmeme Korkusu
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